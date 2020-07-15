京东零售联合王者荣耀KPL达成战略合作

2020年7月9日，王者荣耀在今天开启了S20赛季的内容，其中也开启了S20荣耀战令的更新，今天更新的内容也特别的多，总共有2万多字的更新内容量，大家可以慢慢的观看，下面就来为大家分享一下此次王者荣耀的更新维护公告。亲爱的召唤师： 我们计划在2020年 7 月 8 日23：30- 7 月 9 日9：30对于正式服及抢先服进行停机更新。由于此次为停机更新，停机期间您将无法登录游戏。当然啦!老亚瑟将奉上60钻石+ 60 铭文碎片作为此次更新福利，