京东零售联合王者荣耀KPL达成战略合作

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京东零售联合王者荣耀KPL达成战略合作

2020-07-15 19:15 · 稿源：站长之家

今日，京东零售宣布与王者荣耀KPL开展年度战略合作，成为王者荣耀KPL新的合作伙伴，并举行签约仪式。本次京东零售和王者荣耀KPL的战略合作，一方面将聚焦于权益针对赛事本身，另一方面会在活动推广、用户规模、粉丝互动等内容上开展广泛的合作。这意味着，此次合作将为京东零售、KPL两端平台的用户提供破圈融入的机遇，也将为双方扩大用户规模、提升行业地位，互利共赢打开新局面。

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