京东零售联合王者荣耀KPL达成战略合作

今日，京东零售宣布与王者荣耀KPL开展年度战略合作，成为王者荣耀KPL新的合作伙伴，并举行签约仪式。本次京东零售和王者荣耀KPL的战略合作，一方面将聚焦于权益针对赛事本身，另一方面会在活动推广、用户规模、粉丝互动等内容上开展广泛的合作。这意味着，此次合作将为京东零售、KPL两端平台的用户提供破圈融入的机遇，也将为双方扩大用户规模、提升行业地位，互利共赢打开新局面。
今日，京东零售宣布与王者荣耀KPL开展年度战略合作，成为王者荣耀KPL新的合作伙伴，并举行签约仪式。本次京东零售和王者荣耀KPL的战略合作，一方面将聚焦于权益针对赛事本身，另一方面会在活动推广、用户规模、粉丝互动等内容上开展广泛的合作。这意味着，此次合作将为京东零售、KPL两端平台的用户提供破圈融入的机遇，也将为双方扩大用户规模、提升行业地位，互利共赢打开新局面。
2020年王者荣耀世界冠军杯主赛事将会在今年的7月15日，最后的总决赛会在8月16日举行，总决赛的地点将会在北京，以下我们来一起看下今年世界冠军杯的赛程以及赛制介绍。
王者荣耀的官方在7月10日这天发布了夏日主题荣耀播报票选活动开启公告，很多玩家还不清楚什么情况，下面就来为大家详细的介绍一下。
王者荣耀对于大多数人来说，可能再熟悉不过了。然而，当“王者荣耀”被贵州一酒业公司注册成商标之后，腾讯公司首次维权却以失败告终。随后腾讯起诉国家知识产权局，要求其对该商标的
2020 年 6 月 17 日，北京知识产权法院一审审结“王者荣耀”商标权无效宣告请求行政案，认定诉争商标的注册申请损害了游戏作品名称“王者荣耀”的在先权益，判决撤销被诉裁定并判令被告重新作出裁定。
7月6日消息，有玩家反应《王者荣耀》使用了ROG游戏手机2的“宏功能”之后被封号。对此ROG游戏手机官方提醒，近期将会推送更新关“宏功能”。ROG方面提供玩家，在享受《王
《王者荣耀》S20赛季马上就要来了，官方公布了新赛季皮肤——老夫子醍醐杖。这一次，老夫子化身远赴千灯盛会，隐于闹市的老顽童，肩扛花灯、右手持鼓，配合一身红装，有点儿玩世不恭
腾讯股价近段时间接连创新高，其中一个很重要的原因，就是旗下游戏业务表现足够的给力，当然作为他们最核心的业务，也必须要重视起来。据外媒报道， 最新的宝可梦游戏是一款基于团队的实时策略
王者荣耀第20赛季马上就要更新了，官方也公布了最新S20赛季的皮肤，很多玩家还不清楚S20赛季到底什么时候更新，下面就来为大家分享一下S20赛季更新时间一览。
每次《王者荣耀》更新，进入游戏前均有大量的各种加载及资源更新，等待时间漫长。玩家们只好盯着更新界面的公告翻来翻去的看。针对这一问题，官方研发了“游戏内更新机制优化”，更
王者荣耀在7月9日这天开启了新版本的更新，此次的更新内容主要是S20赛季的荣耀战令，外加很多额外的改动，下面就来为大家分享一下王者荣耀7月9日的更新维护公告吧。
《王者荣耀》全新版本“三分奇兵”即将上线，峡谷也进行了多项调整，包括法师装备上新、墙体规则完善和峡谷收益调整，快来一起看看。1、法术新装登场新版本中将会增加两件全新装备
最近王者荣耀的S20赛季三分之地的新版本马上就要上线了，其中也公布了最新的S20赛季的段位继承表，很多玩家还不清楚这次的段位继承规则是啥，下面就来为大家详细的介绍一下。
2018年11月，腾讯公司将今日头条诉至广州知识产权法院。理由是“西瓜视频”App中，招募、组织游戏主播直播《王者荣耀》游戏内容的行为未获得授权许可，涉嫌侵犯《王者荣耀》著作权。结
王者荣耀的官方在6月24日发布了关于iOS用户参与峡谷龙舟赛活动出现闪退的问题说明，很多人都反应在玩峡谷龙舟的时候出现闪退，遇到这样的情况应该怎么办呢？下面就来为大家分享一下官方的公告。
王者荣耀的官方在6月19日这天发布了云中君源梦皮肤海报投票结果，其中最受欢迎的海报结果出来了，很多玩家还不知道是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
王者荣耀在最近开启了一个阿古朵和她的朋友们的主题活动，召唤阿古朵和朋友们就可以抽取一些奖励，很多小伙伴还不清楚这个活动的地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
统计机构App Annie给出的报告显示，2020年第二季度全球游戏支出创新高，消费者通过应用商店支出的金额达到了190亿美元。第二季度全球用户的游戏下载量超过 140 亿次。仅在第二季度的第一周，移
王者荣耀在7月6日的晚上进行了新版本的更新维护，此次的更新内容主要是调整英雄和装备，其中痛苦面具的生命值加强了，下面就一起来看看吧！
2020年7月9日，王者荣耀在今天开启了S20赛季的内容，其中也开启了S20荣耀战令的更新，今天更新的内容也特别的多，总共有2万多字的更新内容量，大家可以慢慢的观看，下面就来为大家分享一下此次王者荣耀的更新维护公告。亲爱的召唤师： 我们计划在2020年 7 月 8 日23：30- 7 月 9 日9：30对于正式服及抢先服进行停机更新。由于此次为停机更新，停机期间您将无法登录游戏。当然啦!老亚瑟将奉上60钻石+ 60 铭文碎片作为此次更新福利，
大家都知道王者荣耀对未成年的玩家的游戏时间进行了限制，马上就要到2020年的暑假了，很多未成年玩家还不知道可以玩多久，下面就来为大家详细的介绍一下。
五个亿，微博又一次下了新的赌注，牌桌仍是短视频。微博近日宣布推出“微博视频号计划”，在未来一年内向创作者分成 5 个亿，并给到流量倾斜。近一..
6 月过去，毒舌电影的抖音账号涨了657. 94 万粉丝，在涨粉榜单上已经连续两月蝉联桂冠。今年 1 月- 6 月，总涨粉量近 2800 万，目前共有 3294 万..
近日国家广播电视总局发布《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，根据 2012 年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，决定自 2..
微软官方在本周Patch Tuesday(星期二补丁日)发布了 123 个修复补丁的更新，其中包括了今年到目前为止最严重的DNS漏洞的修复补丁，该漏洞已存在 ..
vivo 通过官方微博宣布，vivo 新智能制造中心即日起正式启用。vivo 制造中心位于广东省东莞市长安镇，占地面积 21. 6 万㎡，建筑面积 34. 5 万㎡，..
俄罗斯一女网红与继子领证结婚是怎么回事？据英国媒体 7 月 14 日报道，俄罗斯一名今年 35 岁的玛丽娜·巴尔马谢娃（Marina Balmasheva）女网红日..
男子直播跳黄浦江被行拘5日。据媒体报道，为了当网红，一名网络主播竟无视民警劝阻，在黄浦江直播跳江…… 7 月 10 日 17 时 20 分许，一男子在..
据爆料，Redmi 9A近期已在工信部入网。此前这款手机已经于 6 月 30 日在海外上市，采用大屏幕大电池，价格也相当优惠，折合人民币约 593 元。国内..
根据今天更新的微软官方文档，微软云存储服务 OneDrive 中的远程文件服务 Fetch 将会在今年 7 月 31 日关闭。尽管 Fetch 并非最受欢迎的 OneDri..
2020年7月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于动物与地球的，问题是“萤火虫在发光的同时也在发热吗？”这个问题还是比较容易答错的，估计答..
据天眼查数据显示，近日，漫语微视（北京）传媒科技有限公司发生工商变更，投资人新增安徽讯飞云创科技有限公司，后者由科大讯飞股份有限公司 100..
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谷歌艺术与文化今天推出了全球首个基于机器学习的埃及象形文字的数字翻译工具 Fabricius。不管是普通人还是学者都能利用这个工具体验象形文字。..
针对裁员问题，携程方面回应称，由于全球疫情的冲击，天巡（Skyscanner）计划采取一系列措施加以应对，其中包括组织结构的优化。在此过程中，天巡..
南卡作为国内成长最快的耳机品牌之一，致力于为用户呈现出品质卓越，佩戴舒适，时尚美观的高性价比耳机，就在近期推出了全新的NANK-LITE半入耳式耳..
近日数码圈热闹非凡，一个个新品接踵而来，其中国产top3的耳机品牌南卡在7月15日发布了新款NANK南卡LITE半入耳式蓝牙耳机，NANK南卡LITE搭配高通芯..
NANK南卡Lite，就要来喽!如果你一直在期待有着这样一款制作精良、风格高大上的蓝牙耳机，但是预算有限那么你一定要关注7月15日，NANK南卡的预售活..
NANK南卡在7月15日宣布，推出全新的NANK-Lite半入耳蓝牙耳机，官网仅售249元。南卡NANK-Lite半入耳蓝牙耳机的出现，堪称价格屠夫，对半入耳蓝牙耳..
NANK南卡作为国内耳机品牌的TOP3，从创立起，就以用户体验为核心，从用户需求出发，充分为用户打造最为满意的耳机。近期，南卡官方宣布南卡Nank—..
近日，美团APP中一款名为“超级团购”的新产品已上线测试。据悉，“超级团购”上线测试初期主要面向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择..