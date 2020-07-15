盒马：早餐创新业态盒小马8月将集中开店

食品是关乎国计民生的问题，也是与消费者生活日常息息相关的基础物资，在食品商务网举办的“21food线上展同期会议”当中，粉象生活相关产品负责人方山在会上做了宣讲，与各行各业的精英和高管分享了平台在新零售的探索经验，同时也表明了粉象生活拥抱食品行业的转型大势。作为日常刚需型产品，食品始终是消费者最为关注的商品，在国家的大力推动和打击之下，食品安全问题已经得到了极大的改善，这是中国服务体系升级的结果。然而随