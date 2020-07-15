盒马：早餐创新业态盒小马8月将集中开店

今日，盒马宣布旗下早餐创新业态盒小马开始规模化复制，预计 8 月将有一批门店集中开业。用户可在盒马App上提前点单，到店直接在智能保温柜中扫码取餐。餐品方面，盒小马提供煎饼果子、波霸蒸包、手抓饼、点心、豆浆、粥等各种中式早餐，加上少量西式的面包、咖啡，总计 40 多种。
今日，盒马宣布旗下早餐创新业态盒小马开始规模化复制，预计 8 月将有一批门店集中开业。用户可在盒马App上提前点单，到店直接在智能保温柜中扫码取餐。餐品方面，盒小马提供煎饼果子、波霸蒸包、手抓饼、点心、豆浆、粥等各种中式早餐，加上少量西式的面包、咖啡，总计 40 多种。
随着新消费升级，消费者的购物习惯由原来的单品采购，逐渐向集成采购过渡，用户更倾向于用最少的时间，最便捷的方式来满足自己的购物需求。传统的零售销售模式已经不能满足新一代只见消费者的购物需求，Babycare2020 年品牌升级，整合产品研发设计，通过后续产品和服务的开发和升级，全方位满足孕期以及0- 6 岁孩子家庭的需求，打造多消费场景，营造新时代育儿生活方式。为打通零售新路径，Babycare拓宽线上营销矩阵的基础上，通过
随着经济发展，人们的生活水平不断提升，对家居环境的关注从过去的“实用性”向“个性化、人性化、多样化”发展。“家”不在只是一个居住的地方，而是承载了对“家”的美好幻想与追求。 企业介绍： 成都生活例子家居以“家、生活”的理念改变传统的家居行业，注重用户体验及产业协作，率先以新零售的行业思维进行渠道拓展，为用户提供高颜值、高性价比的产品及体验式的购物环境。 经过 5 年的发展，逐渐发展为以实木家具为主体，?
2019年中国新生婴儿规模达到1465万，其中二孩及以上孩子的比例达到了59.5%。母婴新消费群体趋向年轻化，育儿观念也随之不断升级，线上化趋势对孕婴行业的影响持续发生，改造逐渐向各个细分赛道渗透。对于婴幼儿品牌来说，如何迎接这一数字化升级转型浪潮？在国家大力倡导并推动数字经济建设的阶段，Babycare抓住产业数字化升级转型的机遇，结合线上品牌优势，打通线上线下会员体系，以“线下门店导购引导+线上客服陪伴+会员社群维?
进入 2020 年之后，受疫情影响，网络购物需求激增。除了以往的日用品、服饰等常见品类外，以线下销售作为主要阵地的地产行业也纷纷向线上布局。最近，雅居乐地产与自营电商平台京东正式签署战略合作协议，双方将开展跨界合作。雅居乐作为千亿房企之一，多年来一直紧跟时代的步伐、市场的变化，在雅居乐董事局主席陈卓林的带领下，逐步发展成为一家以地产为主、多元业务并行的综合性企业集团。近年来，为打破传统营销格局，雅居乐不
疫情期间,点点客携手各企业一线操盘手及行业精英,精心打造了“直播+社交裂变”系列线上公益课程,面向企业老板、线下门店经营者以及人人电商学员免费开放。本期受邀讲师为泸州老窖(股票代码:000568)电商副总经理徐鹏先生。分享主题为《泸州老窖的社交新零售布局》。目前市场上酒企业两极分化严重,泸州老窖作为上市公司一直坚持全领域全渠道发展。虽然目前泸州老窖的主要销售渠道是线下门店,但是在2018年泸州老窖决定不再线下增加任?
食品是关乎国计民生的问题，也是与消费者生活日常息息相关的基础物资，在食品商务网举办的“21food线上展同期会议”当中，粉象生活相关产品负责人方山在会上做了宣讲，与各行各业的精英和高管分享了平台在新零售的探索经验，同时也表明了粉象生活拥抱食品行业的转型大势。作为日常刚需型产品，食品始终是消费者最为关注的商品，在国家的大力推动和打击之下，食品安全问题已经得到了极大的改善，这是中国服务体系升级的结果。然而随
突如其来的一场疫情，不仅推高了“直播带货”的热度，更是倒逼很多企业纷纷加速“新零售”的落地。生鲜和快销品类把新零售玩得风生水起，但这显然不是厨卫行业可以完全参照的范本。低频、耐销、消费决策流程较长，厨卫品牌亟需探寻一个量体裁衣的新零售模式。厨卫行业头部企业和领先品牌万和近期基于其新零售官方商城一系列的创新动作或许可以给厨卫行业一些启发：通过撬动微信社交流量重构企业级“私域流量池”，通过对主阵地新?
随着各产业的逐步复苏，新基建的项目落成正在逐步铺开。5G作为新基建建设的核心技术之一，5G基站的建设与网络覆盖，将移动数据数量级的提升，为多样的大数据应用打下基础。“大数据”这一网络热词也不再只是一个空泛的概念，高速度、大带宽的网络支持下，人们抛去了对“大数据”传输时效性与准确性的顾虑，逐步侧重于大数据的管理和分析。杰和科技作为国内嵌入式计算机行业的佼佼者，凭借20余年嵌入式计算机研发背景和能力，近年来
区块链本质:全新制度机制自从2008 年中本聪在《比特币:一种点对点的电子现金系统》提出区块链的概念之后,区块链就引起了社会各界的高度重视。随着电子商务的不断发展,和《电子商务法》正式实施 2019年电商行业迎来发展新的投资新潮。电子商务行业发展迅猛,作为走在互联网和相关服务业中新业态的共享商城(共享商城),不仅创造了新的消费需求,同时也引发了新的投资新潮,开辟了就业增收新渠道,为大众、万众创新提供了新空间。据了解共?
“跑男来了!”浙江卫视爆款综艺节目《奔跑吧》“跑男团”元老级明星将首次合体亮相国美直播间，共同开启综艺直播带货秀。届时，“大黑牛”李晨、“小猎豹”郑恺、Angelababy杨颖三位“跑男元老”与“新生代嘉宾”宋妍霏，以及浙江卫视主持伊一、沈涛、陈欢，国美零售总裁王俊洲将同台battle，上演联袂上演一场集综艺明星、明星主持人、企业总裁为一体的“乐选好物，向美好奔跑”综艺购物直播嘉年华活动，助力国美618。当晚 19 点 3
2020 年已经过去一半了，前几天刚刚结束的 618 成为中国消费复苏的重要拐点。 618 消费季，京东 618 全球年中购物节累计下单金额达到 2692 亿元，创下新的纪录;天猫累计下单金额为 6982 亿元，创造全新纪录;拼多多订单量较去年同期增长119%。 618 当天苏宁易购全渠道销售规模增长129%。主流电商平台的 618 战报均表明，消费复苏迹象十分明显。
苹果公司表示，由于感染新冠病毒的病例在美国多个地区迅速增加，该公司将在周四之前关闭在美国的另外 30 家门店，使美国的重新关闭门店总数达 77 家。
6月16日下午，上海浦东陆家嘴的一家苹果零售店遭到了一名男子的破坏，店内有数台Mac以及iPhone遭到破坏，随后该男子被警方带走，并表示他神志不清，无法正常交流。
苹果零售店在世界各地已经成为地标般的存在，其昂贵的装修价格也为人津津乐道，而在6 月 16 日下午，据媒体报道有网友发现位于浦东陆家嘴的苹果零售店App Store国金店暂时性关闭。一段网络视频显示，店内多台设备被砸，情况不明。
6月24日午间有媒体报道称，国美创始人黄光裕已于近日出狱，国美或将于今晚发布公告。而在今天国美系多个股票都出现上涨，其中截至6月24日下午15时，国美零售股票上涨16.67%，国美金融科技涨幅甚至已超50%。
会员制是帮助企业建立忠诚顾客群体的重要工具。据统计，如果一家企业至少有70%的顾客消费是由会员或回头客带来的，那么其营销活动的投入会降低很多。但绝大部分零售商并没有真正树立“既卖商品，又提供服务”的用户意识，他们仅仅是想把商品卖出去，从顾客口袋里拿到更多的钱。这样的思路下，零售业的会员制是很难做好的。通过数月的调研，我们总结出本土化会员制存在的三大问题。1. 大众普遍不适应商场会员准入制从国外引入的会员
近日，一场主题为“赋能星火·点亮未来”的丰猫零售5. 0 战略发布会在深圳市福田区京基滨河时代广场举行。 会议由新明华区块链技术有限公司主办，金沙江资本、德丰产业投资等机构以及来自全国各地的近百位企业家出席了本次活动。 会议重点分享了基于区块链底层技术的智能可信积分在分布式商业领域的融合创新，以及丰猫零售5. 0 生态赋能小微商企转型数字经营。 随着全球商业对区块链应用关注与创新发展，越来越多的区块链落地应用
受新冠疫情影响，苹果此前关闭美国多家零售店，而就在重开之际，乔治·弗洛伊德之死又引发了黑人抗议活动，苹果线下店铺再度被迫关闭。现在，苹果计划在美国和加拿大重开 70 多家门店。
随着美国各地的疫情持续蔓延，苹果正在为零售员工寻找新的岗位，该公司已经关闭了更多门店，不再指望美国员工能在 2020 年全部返岗。
2020 年 6 月 12 日，金刚品牌管理&百胜软件零售项目启动会举行，标志着金刚全渠道零售项目的正式开启。双方高层、项目负责人及项目成员等出席本次启动会。金刚品牌管理（上海）有限公司，一家专业从事国内零售行业服饰批发加盟业务的企业，主营潮牌服饰，代理全球知名服饰品牌，现代理美国街头潮牌XLARGE & XGIRL。XLARGE?STORE提出[让穿着可以是一种态度，而不仅是一般日常]的独特观点。独树一格的商品结构，除了BenDavis及Carha
亚马逊 7 月 14 日宣布，今年晚些时候将推出智能购物车“Dash Carts”，并将率先在洛杉矶伍德兰山开设的新杂货店使用。据介绍，Dash Carts会识别并..
7月15日消息，大批网友发微博称自己的QQ账号遭腾讯无故冻结，通过短信、人脸识别多次尝试，依然无法解冻，且人工客服无法联系。目前，#QQ冻结#话题..
近日，TCL的《懂您的智慧柔风科技》TVC正在央视《大国品牌》节目上播出，这是继TCL电视《懂您的大屏音画专家》篇热播之后TCL空调再次登录《大国品..
在当今快节奏的商业世界，发展较慢的公司根本无法长期进行有效竞争。作为公司管理层，如果你正在为公司的采购成本控制而苦恼，很想知道公司为何要..
摘要:本文结合个推构建用户画像系统的实践,为大家分享企业构建用户画像的基本步骤。随着互联网流量红利的逐渐消失及用户需求的日渐碎片化,APP无论..
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，周二，现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划2025年销售100万辆电动汽车，目标是占据全..
小微企业，是一个庞大的群体。截至 2020 年 3 月末，我国纳入市场监管总局小微企业名录的个体工商户为 6523 万户，庞大数字背后，贷款数据却显现出..
随着互联网经济的完善，人们收入水平的提升，网购的一站式便捷服务，人们现在也开始追求将优质的购物体验和其他方便生活的功能结合起来，去实现生..
首次买电视盒子，估计很多人都会稳，什么电视盒子比较好？毕竟现在的电视盒子型号非常多，在某宝上搜关键词，可以跳转出来各种各样的品牌型号，要..
货拉拉是一家诞生于2013年的互联网物流服务平台，自货拉拉创立以来，就一直带着“货物出行更轻松”的使命，以便捷、优质的服务赢得用户称赞。“拉..
时势造英雄，下沉巨头的崛起无法脱离时代背景。三个条件的达成，让互联网新巨头的诞生成为可能。 1:千元智能手机性能的全面提升 2:全国生活区4G网..
今日，盒马宣布旗下早餐创新业态盒小马开始规模化复制，预计 8 月将有一批门店集中开业。用户可在盒马App上提前点单，到店直接在智能保温柜中扫码..
自从微信社群管理工具Wetool被封停后，经营私域流量、管理社群，成为很多企业棘手的事情。Wetool没有了，围绕微信的社群管理及营销动作还得进行，..
近日，QQ音乐携手环球唱片，发布国际巨星男团BTS(防弹少年团)数字专辑《MAP OF THE SOUL : 7 ～ THE JOURNEY ～》。专辑记载了出道 7 年来BTS成员..
“颜值经济”的火爆赋予了这个时代新的含义，对于年轻消费群体来说，追逐个性潮流、享受品质生活，关注颜值成为了他们的重要特征。颜值消费也早已..
作为 2020 的首部华语奇幻电影，《征途》定档了! 7 月 24 日，大屏的朋友可在当贝市场中下载当贝影视或奇异果TV抢先观看。作为一部备受期待的游戏..
就当前的态势来看，索尼PS5主机的热度要高出微软Xbox Series X不少，包括但不限于外观评价、游戏储备等。据外媒报道，索尼对PS5今年的表现非常看好..
【TechWeb】7月15日消息，据紫光国微微信公众号消息，近日，由紫光国微牵头，联合紫光展锐、紫光云等多家企业，中标中国工业和信息化部信息通信管..
通常情况下，我们平常运动都喜欢听音乐，更容易放松身体，所以就需要运动耳机。在以前运动耳机无非就是一条有线耳机，但有线耳机重视有很多缺点，..
我们知道，女生在买东西的时候，是比较挑剔的。对于特别是对产品的外观颜值会比较重视，毕竟女生都是爱美的，这不仅仅体现在对自身要求上，对身边..