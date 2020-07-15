盒马：早餐创新业态盒小马8月将集中开店

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盒马：早餐创新业态盒小马8月将集中开店

2020-07-15 15:02 · 稿源：站长之家

今日，盒马宣布旗下早餐创新业态盒小马开始规模化复制，预计 8 月将有一批门店集中开业。用户可在盒马App上提前点单，到店直接在智能保温柜中扫码取餐。餐品方面，盒小马提供煎饼果子、波霸蒸包、手抓饼、点心、豆浆、粥等各种中式早餐，加上少量西式的面包、咖啡，总计 40 多种。


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