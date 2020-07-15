央视官宣！2020年315晚会将于7月16日播出

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:今日，央视财经宣布，中央广播电视总台2020年“3·15”晚会，将于7月16日晚8点在央视财经频道现场直播。

据悉，受疫情影响，今年“3•15”晚会延期播出，但“3•15”晚会的名称没有变，初衷没有变。今年“3•15”晚会将仍然秉持担当消费领域瞭望者的使命，守护公共利益，建设美好生活。

晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，就是要凝聚政府、企业、社会和每一位消费者的力量，用法治的力量构筑良好的经济生态，保民生，促消费。今年“3•15”晚会将积极关注新产业、新业态和新消费模式。它们在不断拉动消费，增强中国经济长期向好新动能的同时，也需要构筑更为公平、阳光、完善的市场环境，让生活更加美好。

央视财经称，到今年，“3•15”晚会已经走过了整整三十年。三十年来，“3•15”晚会一路见证中国经济的成长、消费水平的提升、消费结构的变革、法制监管的完善。从打假曝光，维护百姓消费安全，到关注公共安全和公众利益，它始终守护在消费者身边，维护消费者的合法权益，为促进社会主义市场经济健康发展贡献力量。

值得一提的是，7月16日当晚，“3•15”晚会也将在央视财经客户端和央视频同步直播。