杜海涛工作室声明：未签理财App网利宝代言合同

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杜海涛工作室声明：未签理财App网利宝代言合同

2020-07-12 09:08 · 稿源：站长之家

今日凌晨，针对“理财App网利宝暴雷”一事，杜海涛工作室发布声明称，杜海涛在 2018 年曾经通过广告代理商进行过插广告的短期合作，并没有直接签过代言合同，早已经结束了代言关系。

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