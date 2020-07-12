杜海涛工作室声明：未签理财App网利宝代言合同

今日凌晨，针对“理财App网利宝暴雷”一事，杜海涛工作室发布声明称，杜海涛在 2018 年曾经通过广告代理商进行过插广告的短期合作，并没有直接签过代言合同，早已经结束了代言关系。
此前汪涵代言的理财产品出现爆雷，网友要求汪涵退还代言费，之后汪涵方发布声明称积极跟进事件处理。而日前有报道称杜海涛代言的理财产品网利宝爆雷，杜海涛被投资的网民要求帮他们要回血汗钱，而杜海涛姐姐却在直播中称受害人活该。
近段时间，芒果台的主持人频繁陷入互联网金融产品的兑付纠纷中，先是汪涵因爱钱进爆雷引发关注，本周，杜海涛也因“网利宝”被推上风口浪尖。
近日苹果AppStore应用商店上已经无法搜索到人人APP，疑似已经被下架，而在多个安卓应用渠道同样也无法搜索和下载，提示为“该应用内部优化中，暂不提供下载”。那么人人APP为什么被下架，官方对此如何回应呢。
有味APP，前身为腾讯新闻极速版，产品定位是“美好生活分享平台”。产品分为首页、圈子、关注和小窝（即个人主页）四大部分，用户可在产品内发布图文内容或视频内容。
秒熊英语app是一款通过有趣的短视频来学外语的应用，由「搜狗输入法之父」马占凯老师倾力打造的英语学习产品，帮助广大英语学习爱好者，广大考生提升英语能力。秒熊英语app是一款看电影学英语神器，还有热门美剧、动画、纪录片、脱口秀等 100000 条小视频。 15 秒小视频学英语，有趣无压力！以下是秒熊英语App特点的详细介绍。
近日，北京知识产权法院受理了原告北京破壁者科技有限公司(简称破壁者公司)诉被告北京小唱科技有限公司(简称小唱公司)、被告北京酷智科技有限公司(简称酷智公司)侵害计算机软件著作权纠纷一案。
Cameo 成立于 2017 年，是一个用户付费给名人录制个性化视频的平台。包括 Snoop Dogg (也是投资者)、 Tituss Burgess 和 Stormy Daniels 在内的名人都在平台上设定了自己的收费标准，每个视频从 25 美元到 2500 美元不等。用户只需要附上要求：他们希望名人说什么，或者这条信息是给谁的。在几天甚至几个小时内，一个视频就到手了。
今日，Apple微信公众号发文回答了网友们几个比较热门的问题。苹果表示，如用户不知道买了几个会员可以打开 App Store 选择右上角帐户头像，轻点订阅进行查看和管理。此外，苹果还表示，订阅并不会随着 app 一起被删除
印度禁用 59 款中国APP是怎么回事？?北京时间 2020 年 6 月 29 日晚，印度电子信息技术部宣布，将禁止包括 TikTok、微信、快手等在内的 59 款中国 app。文中提到，印度政府在一份新闻稿中说：「信息技术部根据《信息技术法》第69A条以及《 2009 年信息技术(阻止公众获取信息的程序和保障措施)规则》的相关规定，并考虑到威胁的突发性，决定封杀 59 个应用程序，因为根据现有信息，这些应用程序从事的活动有损于印度的主权和完整性?
随着 1985 年AJ系列风靡全球，球鞋文化这一概念开始被人们提起。而随着运动风的崛起，sneaker们越来越多，且随着商品的逐步商业化，鞋子也开始出现了各种各样的款式版本，致使sneaker文化圈里增添了更多不同风格的爱好者。如今，球鞋文化已逐渐成为一种大众文化。买球鞋也成为了当代 90 后的日常，与之而来的球鞋二级市场，在国内也就发展得如火如荼，得物APP就是其中的佼佼者。作为新一代潮流网购社区，得物APP在上线初始便聚集了
今日，触手APP及网站已无法打开，此前界面新闻曾报道称，触手直播已陷入经营困难，触手直播已经向签约主播发布通知称，根据合同约定，经纪公司将指定的独家直播平台更改为快手直播平台
苹果App资源库里的应用程序要怎么调整应用APP的位置，需要进行怎样的操作才可以调整这些应用位置呢，以下我们来一起看下具体的位置调整方法。
夏日炎炎，之前厚重的鞋款虽然好看，但夏天穿着还是显得过于闷热。选择一双穿起来凉爽又好看的鞋，才是夏日必备的法宝。提到鞋，怎么能少了得物APP呢，作为球鞋家园的得物APP，已经为大家准备好一份夏日精选好鞋清单，一起来看看吧。一，SpongeBob SquarePants x Nike Kyrie 5 欧文5 海绵宝宝 黄这双欧文 5 是和我们童年最喜欢的《海绵宝宝》联名，整体以柠檬黄为主色调，不规则波点点缀，白红色中底和生胶大底搭配起来还原了海绵?
随着我国经济发展模式的逐渐演变和发展，消费能力不断提升。目前，出现了一种流行的消费趋势：越来越多的年轻人通过分期消费的方式来提前实现自己的愿望。但由于部分平台中存在着一定的风险性，让很多想要分期消费的朋友们陷入了“选择难”的局面。分期消费平台通过金融手段帮助消费者申请分期，并将申请费用一次性打给合作的商家或者是机构，目的就是以提供分期付款的方式，帮助消费者完成购物借贷等分期，提高他们的生活质量。中
7月10日消息，饿了么宣布全面升级，从餐饮外卖平台升级为生活服务平台，此次升级涵盖四大方面：从送餐升级到提供同城生活全方位服务、个性化推荐、内容化互动、会员体系升级。阿里巴巴集团副总
继年初的相机社交App“对眼”，上半年的婚恋交友App“对对”，以及近期的仿妆App“芒西”之后，不断探索求变的陌陌再推新产品，而这款产品与陌陌标签化的陌生人社交不同，强调的是真实社交。
今日，触手直播APP及官网已无法打开，APP页面显示“哎呀~失败了，点击刷新”。据悉，在今年6月底有媒体报道称，触手直播出现了经营困难资金链断裂的情况。同时，触手直播还向主播发送消息称：“根据合同约定，经纪公司将指定的独家直播平台更改为快手直播平台，请您自 2020 年 6 月 26 日起按原合同约定继续继续履行独家直播义务。”
印度通信和信息技术部 6 月 29 日宣布，出于“安全”考虑，封禁包括抖音海外版TikTok在内的 59 款中国App。22 岁的萨达姆·汗(Saddam Khan)听到这个消息的时候，正在新德里火车站当搬运工，他的头上正顶着两只客户的公文包，“我真想把包扔了然后哭一场。”萨达姆·汗说。
6月29日消息，中消协发布“618”消费维权舆情分析报告，在这份报告中，网购遭遇假冒伪劣成为网友反映强烈的热点。
据品玩援引Engadget中文网报道，Google将在美国开始试验“Verified Calls(认证电话)”功能。通过Google认证程序的公司能事先将企业、客户的电话及来电事由传送并记录在Google专属服务器上，当企业拨打电话给客户时，客户手机上的电话App就会去服务器上比对，如果电话号码都符合的话，就会标示其为认证电话，并显示企业之前传送的来电事由。
【TechWeb】7月12日消息，据外媒报道，富士康计划投资10亿美元，扩建其在印度的一家工厂，用于组装苹果手机。富士康报道称 ，富士康在中国制造的一..
【TechWeb】7月12日消息，近日，艾瑞发布2020年5月中国移动互联网流量分析报告，数据显示，“后疫情时代”，爱优腾三家继续领跑视频第一阵营。202..
【TechWeb】7月12日消息，据外媒报道，当地时间7月11日，因恶劣天气原因，SpaceX再次推迟了最新的星链卫星发射。SpaceXSpaceX公司的“猎鹰9号”此..
据外媒报道，7月11日是“世界人口日”，联合国秘书长古特雷斯在警告称，新冠疫情对妇女和女童的影响尤其严重，“如果封锁措施持续..
昨日，哈啰出行执行总裁李开逐表示，“作为一家创业公司，长期来说会考虑IPO，但目前哈啰出行仍存在高速发展阶段，在这方面没有明确的时间表。”..
和 2016 年非常相似，中国的直播行业在今年经历了一次飞跃发展。在经历过上半年的爆发井喷，下半年行业再次洗牌的趋势已经非常明显。..
20 世纪中叶，为了跟踪大量存货的买卖记录，一维条形码就此诞生了。虽然一维条形码有它的优点，但它同样具有仅包含 20 个字母或数字字符、不稳定、..
美国滥用自己的管辖权给全球科技行业带来了极大麻烦，在这个全球合作的时代，如何单方面封禁都有可能引发严重的连锁反应。去年Github突然宣布开源..
DoNews7月12日消息（记者 程梦玲）继郝云超级在线演唱会后，大麦“平行麦现场”打造的第二场超级在线演出。7月12日，大麦官宣乃万出任“平行麦现场..
DoNews7月12日消息（记者 程梦玲）天眼查数据显示，近日，元气森林（北京）食品科技集团有限公司新增3条专利信息，分别为：无蔗糖高蛋白益生菌酸奶..
7 月 11 日，一名微博博主发布视频称，其在进行外卖员职业体验时，身着外卖工作服去北京SKP商场取外卖，被拒之门外，保安称“穿外卖工作服无法进入..
买AMD处理器，遭遇下面这样的情况，说起来还真有点哭笑不得。媒体报道，有国内用户购买锐龙5 3600处理器后意外发现，收到的包装盒居然来自锐龙3 3..
成立五年，赴美上市。理想汽车以一则招股书，再度印证了新造车市场的速度与激情。以梦想与狂热开场，曾一度受到热捧，又曾一度被质疑与指责的造车..
2016年随着4G末期的到来，联发科在重重压力之下陷入了困境，低迷了多年。现在联发科终于重见曙光了，6月份营收大涨21%，上半年营收增长12.4%，华为..
针对日前博主爆料”北京SKP不允许外卖员进入“一事，北京SKP微博发布声明称，疫情期间员工与消费者进入商场通道不同。外卖骑手和各工作人员按规定..
近期，关于华为造成的猜测接连不断，但华为均予以了否认。但声称不造车的华为其实从未离开过汽车圈，例如前不久就有媒体称华为已与比亚迪签订了麒..
DoNews7月12日消息（记者 程梦玲）据前瞻产业研究院调查结果显示，2020年第一季度我国自瘦身网民更倾向于健身瘦身机饮食瘦身这两种方式，其中68.9..
DoNews7月12日消息（记者 程梦玲）时间7月12日上午消息，据外媒报道，当地时间7月11日，SpaceX再次推迟了最新的星链卫星发射，理由是需要对任务中..
由于交通监控抓拍系统的存在，在道路交通中，机动车往往能够遵守交通信号和规则行驶。而没有那么多限制条件的非机动车和行人，却并非总是遵守交通..
日前北京知名的奢饰品商场SKP禁止外卖人员进商场一事上了热搜，网友对SKP的做法及态度表示不满。随后SKP的工作人员解释说，商场一直有专门的外卖等..