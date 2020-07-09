饿了么将于本月上线鲜奶、鲜花、鲜啤等商品“随心订”服务

DoNews6月17日消息(记者 翟继茹)17日，阿里巴巴方面透露，饿了么已完成100%上云，所有业务系统、数据库设施等均已迁移至阿里云。完成全面上云后，饿了么可以支持1亿人同时在线点单。从饿了么加入阿里生态体系后，上云工作耗时2个月时间。阿里云方面介绍，云上可一键扩容，无需置办物理数据中心。通过数据同步、异地多活的能力，饿了么的迁移过程不用切数据库，没有损耗。阿里方面表示，此次饿了么全面迁至阿里云后，这些问题都将完