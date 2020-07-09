饿了么将于本月上线鲜奶、鲜花、鲜啤等商品“随心订”服务

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饿了么将于本月上线鲜奶、鲜花、鲜啤等商品“随心订”服务

2020-07-09 14:04 · 稿源：站长之家

今日，饿了么宣布，将于本月内上线鲜奶、鲜花、鲜啤等商品的“随心订”服务，其中针对鲜奶推出周期购，消费者可以在饿了么平台选择 7 天、 15 天、 30 天不等的鲜奶配送服务。届时，光明、双峰、新希望、辉山、皇氏等头部乳业集团将陆续上线饿了么，率先在沪杭蓉沈邕五城推出这项全新服务。

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