李国庆发当当组织结构及人员调整公告：姚丹骞出任当当代理CEO

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李国庆发当当组织结构及人员调整公告：姚丹骞出任当当代理CEO

2020-07-07 14:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息：今日，在继发布了致当当小股东、同事、行业同仁的一封信之后，李国庆又发布了《当当组织结构及人员调整公告》。

李国庆在公告中表示，聘请姚丹骞出任当当代理CEO，主持公司全面工作;阚敏(副总裁)，不再负责财务部工作，调整为负责市场部和百货事业部管理工作。

此前，李国庆在微博致信当当小股东、同事、行业同仁称，拟提请董事会，批准其辞去自己当当CEO职务，选举原当当高级副总姚丹骞出任CEO，自己将仅保留当当董事长一职。作为董事长，自己希望在战略布局、核心高管选拔、投融资等方面发挥更大的作用，搭建高效的公司治理结构，最大程度减少对职业经理人团队的经营决策干扰。

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以下为李国庆微博全文：

当当组织结构及人员调整公告20200701

各位同事：

根据业务发展需要，经公司研究决定：

聘请姚丹骞出任当当代理CEO，主持公司全面工作;

聘请陈立均出任当当COO，负责公司各项业务的日常管理工作;

聘请李俭出任当当副总裁，负责人事行政部、资产部、招标办、基建部管理工作;

聘请张巍出任当当副总裁，负责投融资、新业务等;

聘请唐虓珲出任当当副总裁，负责财务部和法务部管理工作;

聘请李铮出任当当副总裁，负责市场部的新媒体运营工作;

聘请狄明出任当当顾问，负责市场部的搜索&市场投放;

聘请李雪梅出任当当董事长秘书，兼行政部经理。

现有管理人员的分工调整如下：

晋升薛刚为当当副总裁，负责公共事务部管理工作;

晋升邹培培为BD副总裁，负责新通路拓展工作;

阚敏(副总裁)，不再负责财务部工作，调整为负责市场部和百货事业部管理工作。

其他各部门负责人暂不调整。

以上公告各人事调整事项一周内完成交接。

望管理层及全体同仁新旧一体，上下同心，不辱使命，再创辉煌!

北京当当科文电子商务有限

北京当当网信息技术有限公司

2020.07.01

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