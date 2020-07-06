中国远洋海运与蚂蚁合作探索区块链应用

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中国远洋海运与蚂蚁合作探索区块链应用

2020-07-06 20:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:7 月 6 日，中国远洋海运集团与阿里巴巴、蚂蚁集团签署三方战略合作协议，将共同推动航运物流区块链合作和应用，开展未来基于全球航运物流网络的深度合作。

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中远海运集团董事长、党组书记许立荣，董事、总经理、党组副书记付刚峰，蚂蚁集团董事长井贤栋、蚂蚁集团首席法务官周志峰现场见证签约。中远海运集团董事、党组副书记王海民，阿里巴巴集团副总裁钟天华，蚂蚁集团副总裁蒋国飞分别代表三方在战略合作协议上签字。

根据协议，未来中国远洋海运将联合蚂蚁集团共同研究和推动航运物流区块链在中国的部署落地，携手推动航运、港口、物流、金融等领域以区块链技术为基础的战略连接，通过跨链合作实现数据互联互通，为产业链上下游系统合作创造平台。在国际航运物流和贸易的业务场景下，双方合作持续拓展区块链的应用场景，开展基于区块链的应用基础数据格式规范研究，推动相关领域数据标准的制定。双方还将加强在智慧航运、智慧港口和供应链金融方面的合作，共同推动航运操作流程和单证数字化。

蚂蚁集团在区块链业务布局上世界领先，区块链专利申请数和授权专利数均位列全球第一，在交易性能、隐私保护、跨链互联等关键技术领域多有突破，并拓展出商品溯源、司法、版权、公益、供应链金融、资产证券化、电子票据等 50 个多场景的规模化商用。

蚂蚁集团董事长井贤栋表示，期待通过“物流+科技”的深度融合，通过区块链等技术解决物流领域的数字化资产和多方协作问题，共同推动全球物流的数字化升级，与中国远洋海运集团共同打造全球领先的综合物流供应链，让全球贸易更加透明、通畅和高效。

井贤栋还指出，全球疫情的背景下，全社会正在全面加速数字化进程，区块链技术可以成为重构多方协作信任体系、实现资产数字化的关键基础设施。可以通过区块链技术创造可信的价值流转平台，构建去中心化的多方协作信任体系，让数字化资产全链路流转，真正实现多方协作的爆炸式发展。

作为全球最大的综合航运企业集团，中国远洋海运集团在致力于打造全球领先的综合物流供应链服务平台的同时，积极把握数字化发展趋势，利用数据技术、区块链、超级计算等新技术与航运物流行业深度融合，推进数字化技术在航运物流领域的应用，不断提升服务安全性和效率，推动航运业数字化转型升级，为广大客户提供可靠的数字化服务。

中国远洋海运集团董事长许立荣表示，期待借助区块链、物联网、5G等技术，持续深化与各方的合作，推动航运产业链上下游逐步实现货流、资金流、信息流的无缝衔接和顺畅流转，成为技术进步与产业方向融合的重要领域，促进物流供应链数字化转型和协同创新。

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