58同城安居客被通报批评 因未按规定展示房源

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息：昨日，北京市住建委发文称，近期，市住房城乡建设委执法部门在积极引导市场主体开展疫情防控常态化工作、落实稳岗就业等各项政策的同时，深入开展互联网平台新建商品房项目房源展示专项执法检查，聚焦证照不全、违规展示等突出问题，全力营造稳定、安全的市场环境。截至发稿前，主流互联网平台下架无证照的楼盘信息 503 条，删除失效楼盘信息 3147 条，1090 条证照不全楼盘信息按要求完成整改，补全房源展示材料。

北京市住建委表示，疫情发生以来，各互联网平台上的网络楼盘、VR看房、直播售楼、线上选房及签约等逐渐成为在售楼盘主要推广营销方式，这些方式受众面广，影响力大。但由于网络平台运营单位审核把关不严，部分尚未取得预(销)售许可或相关证照展示不全的项目违规进入互联网平台对外推广宣传，扰乱了正常的房地产市场秩序。市住建委执法部门积极分析互联网房地产市场新生态，加紧研究部分项目落实法律法规及政策措施不到位问题，通过引导企业自查自纠、督促整改、联合查处等方式进行专项治理，切实为市场主体单位和人民群众纾困解难，保障交易安全。

北京市住建委通报称，截至目前，贝壳找房、新浪、网易、搜房等网站预(销)售许可证、营业执照等证照不全的新建商品房项目已基本整改完毕; 58 集团旗下 58 同城、安居客 2 家网站尚未完成整改。