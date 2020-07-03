北京健康宝崩了 页面显示“由于信号偏弱等原因，请稍后再试”

今早，有大量网友在社交媒体上反映称，早上8点30左右，北京健康宝崩了，提示“可能由于信号偏弱、网络不稳定等原因，请稍后再试。”此外，还有用户表示自己卡在了“努力加载中”。随后“北京健康宝崩了”登上热搜。

对此，北京健康宝方面暂未回应。有网友称，在10点之后，自己的北京健康宝已经恢复了正常。

资料显示，“北京健康宝”是一个方便个人查询自身防疫相关健康状态的小工具，所有在京及进(返)京人员均可使用 。通过微信、支付宝，搜索“北京健康宝”小程序，查询自身健康状态。