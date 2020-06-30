中国联通浙江分公司回应整改：年底前完成产品优化

浙江消保委”微信公号今日发文称，日前，浙江省消保委对中国联通浙江分公司就腾讯王卡套餐“专属流量不专属，免流软件不免流”等相关问题进行了约谈，并提出了整改要求。近日，中国联通浙江分公司向浙江省消保委发来整改回复函，并提出了相应的整改方案。
据悉，针对“消费者购买40GB专属流量和20GB套餐外流量，但无法享受对应服务”的问题，中国联通浙江分公司表示，已与集团公司进行了积极沟通，计划于今年 12 月底前完成产品优化，实现腾讯王卡产品订购流量包后可完整享受套餐内专属免流流量和套餐外流量包的流量总和。
浙江消保委”微信公号今日发文称，日前，浙江省消保委对中国联通浙江分公司就腾讯王卡套餐“专属流量不专属，免流软件不免流”等相关问题进行了约谈，并提出了整改要求。近日，中国联通浙江分公司向浙江省消保委发来整改回复函，并提出了相应的整改方案。
据悉，针对“消费者购买40GB专属流量和20GB套餐外流量，但无法享受对应服务”的问题，中国联通浙江分公司表示，已与集团公司进行了积极沟通，计划于今年 12 月底前完成产品优化，实现腾讯王卡产品订购流量包后可完整享受套餐内专属免流流量和套餐外流量包的流量总和。
6月9日，中国联通IT研发中心总经理、联通软件研究院党委书记、院长耿向东表示，通过和阿里云合作，中国联通核心系统完成去IOE，成为全球首个IT大规模云化重构的运营商。目前，中国联通的核心系统搭载在云平台天宫3.0上。天宫云是中国联通与阿里云共同研发的企业级专有云平台，历经两次迭代后，容器运行规模超过18万，节点数超过1.1万。它将开卡业务从每秒4000笔，提升到每秒4万笔，效率提升了10倍。此外，还有效支持了
日前，中国联通已经宣布全面停止公用电话服务，沈阳联通已经进入实施阶段。作为上世纪最常用的公用通信手段，公用电话曾在一定程度上解决了人们打电话难的问题，尤其在校园里，IC卡、校园卡一度成为学生的必备品。
中国联通发布公告称，董事会宣布，何飚获委任为本公司的高级副总裁，由2020年6月18日起生效。何飚于1993年毕业于湘潭大学，2016年获得工商管理博士学位，曾任中国联通广东省分公司副总经理﹑总经理兼联通（广东）产业互联网有限公司董事长。何飚目前还担任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、中国联合网络通信股份有限公司高级副总裁﹑中国联合网络通信有限公司董事兼高级副总裁。何飚具有丰富的管理
6月10日消息，守望先锋官方微博宣布，《守望先锋》携手中国联通将于近期推出联通《守望先锋》套餐卡。凡成功开通联通《守望先锋》卡并首充50元话费的用户，即可免费获得《守望先锋》无限畅玩版
近日，三大运营商陆续公布了各自的2020年5月份运营数据，值得一提的是，联通5G的用户规模依然不肯公布。截止2020年5月底，中国移动的移动业务用户数达9.470亿，当月净增25.2万，今年累计净减3
芬兰电信设备制造商诺基亚周一表示，该公司已成为中国联通5G核心网络产品合作伙伴，后者将为诺基亚提供10%的5G核心网络份额。
据买彦州介绍，5G发牌一年来，中国联通5G生态圈不断壮大，行业应用也加速落地。其中“灯塔行动”培育出连接+、融合+、生态+三大类 40 余款产品，创新联盟成员单位已近 800 家。
6月16日，据媒体报道，诺基亚官网显示，中国联通已选择诺基亚参与其5G SA核心网络的建设，并获得了5G核心网络约10%的份额。报道中指出，诺基亚已获得中国联通5G核心网络约10%的份额。核心网络
【TechWeb】6月22日消息，中国联通公布了5月份运营数据。数据显示，中国联通5月份 移动出账用户累计到达数3.09亿户，移动出账用户本月净减数54.0万户;4G用户累计到达数2.58亿户，4G用户本月净增数190.5万户。固网宽带方面，累计用户达8554.3万户，固网宽带用户本月净增数40.2万户。本地电话用户累计到达数5274.4万户，本地电话用户本月净减数42.0万户。中国联通称，面对市场饱和、激烈市场竞争以及公共卫生事件等挑战，公司自律坚
今日，中国联通发布公告， 2020 年 5 月，移动出账用户累计到达数3. 09 亿户，移动出账用户本月净减数54. 0 万户。其中，4G用户累计到达数2. 58 亿户，4G用户本月净增数190. 5 万户。
据国外媒体报道，芬兰电信设备制造商诺基亚已成为中国联通5G核心网络产品的合作伙伴。据悉，中国联通已选择诺基亚来支持其5G SA核心网络在中国的建设。诺基亚表示，它获得了中国联通约10%的5G核心网络份额。这笔交易将进一步加强中国联通和诺基亚的长期合作伙伴关系。据悉，该公司为中国联通成功建立4G网络提供了关键支持，并将继续利用其先进的核心网络解决方案，支持中国联通5G网络的建立和运行。此前?
【TechWeb】 2019年6月6日，中国联通获得工信部发放的5G商用牌照，时至今日已整整一年。2018年底，中国联通启动了5G试验网和示范工程建设，在17个试点城市开展了5G内外场试验及业务示范。2019年4月23日，中国联通率先开展5G网络规模部署，率先发布了“7+33+N”的网络部署策略； 2019年6月6日牌照正式发放后，中国联通进一步加快5G基站建设。截至2020年5月底，中国联通、中国电信累计开通共建共享基站11.5万个，在全国31省开通5G共
6月16日消息，日前，安谋中国管理团队在公司内网刊发联名信——“星辰山海不负韶华 凝芯聚力砥砺前行”。信中指出，作为公司管理团队，我们对于近期媒体报道中对Allen的莫须有的指控感到非常震惊和气愤。联名信还称，这十多年来，Allen为Arm技术和生态在中国的引入和发展、为芯片IP市场需求付出了极大的心血。这样一位在Arm体系任职16年的行业老兵，对产业有着真挚情怀、对Arm和安谋中国有着深厚热爱的良师益友，受到?
6 月 8 日，亚马逊中国联合国内知名消费决策类门户什么值得买发布 2019 跨境网购趋势洞察报告。结合亚马逊海外购与什么值得买的海量销售数据，该报告深度解析了中国跨境电商行业环境、跨境网购地域分布特征及消费行为习惯的变化与趋势。报告显示，跨境网购市场加速下沉，许多非一线城市跻身购买榜前列，此外，消费需求越发多元化，越来越多的“尝鲜派”消费者也加入到跨境网购大军里。 2019 年整个跨境网购行业持续高速增长，亚马?
6月3日消息，温州李先生买了联通60G流量后用掉40G被断网。据媒体报道，温州李先生购买了腾讯天王卡59元套餐，该套餐包含40G专属流量。李先生又以30元价格购买了20GB通用流量。不过李先生用了
近日，南京抽检 16 批次果茶、 6 批次食用冰，其中就包含了市场上比较热门的茶饮品牌喜茶、奈雪、一点点等。结果显示：喜茶的一款食用冰菌落总数超标； 4 款果茶/奶茶中菌落总数高于同类标准， 3 款被检出大肠菌群，存在微生物污染。市场监管部门已约谈相关负责人。
动画片中的人物大多数都是虚构的，因而给画师和编剧带来了很多的想象空间，也可以给观众带来不少丰富的剧情内容。但就在近日，有观众举报金鹰卡通的动画片《菲梦少女2》里有染发、穿得花里胡哨在舞台上表演换装等问题，批评其价值导向有问题。
今日，针对“被国家网信办约谈一事”，映客方面回应称，映客没有借助免费“网课”推广“网游”，也没有利用“抽奖”、“竞猜”、“返利”等方式涉嫌组织网络赌博，但在直播过程中，有些主播的确存在一些违规行为，我们将会认真排查，积极整改，完善敏感词库、加强审核力度，将部分违规主播纳入跨平台禁播黑名单。
过去几年，年中大促的看点，基本上就是天猫京东在战绩上较劲，结果今年因为直播电商的异军突起，抖音、快手、拼多多、百度等等流量公司的加入，618 战场上有声量的选手好像一下子就多了起来。
今日，虎牙APP推荐页显示“认真整改中，自 6 月 23 日起暂停更新”。同时，该页面也仅显示六条“虎牙文化”相关视频内容。此外，“视频”、“陪玩”两个栏目也被下线整改。
DoNews 6月30日消息（记者 吴丽）6月30日，老干妈官微发布声明称：经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市..
铠侠(原东芝存储)官方宣布，将于2020年7月1日完成对建兴科技公司(Lite-On)旗下SSD业务、固态存储技术公司的收购。2019年8月30日，铠侠宣布出资1.6..
DoNews 6月30日消息（记者 吴丽）6月29日，“中消协点名得物App”相关热搜内容，以及中国消费者协会在其发布的《“618”消费维权舆情分析报告》一..
乐视1354项商标以1. 31亿元成交是怎么回事？据京东拍卖平台显示，乐视网信息技术（北京）股份有限公司持有的商标 1354 项（其中五项已注销）已于今..
国美零售于港交所发布公告称，向京东发行1亿美元可转债，认购协议项下的先决条件已全部根据认购协议达成，且完成已于2020年6月30日落实。..
TikTok在印度已经无法继续运行，因为包括Airtel和Vodafone在内的大多数互联网服务提供商似乎已经阻止使用该应用程序。一些位于印度的TikTok用户在..
58 同城今日发布文化、体育、娱乐行业就业大数据，数据显示： 3 月，招聘需求环比上升61.44%，求职需求环比上升超177%;北京招聘求职需求大，签约艺..
日前，浙江省消保委对中国联通浙江分公司就腾讯王卡套餐“专属流量不专属，免流软件不免流”等相关问题进行了约谈，并提出了整改要求。近日，中国..
近日，中国广告协会发布了首份《网络直播营销行为规范》(下称：《规范》)，将从 2020 年 7 月 1 日起实施。《规范》对直播电商中涉及的商家、主播..
如果你要问电动牙刷哪个牌子好?相信很多人都说飞利浦，国际大牌有保障。国际大牌其实买的就是个牌子，还是一样国内三角洲代工。国人口腔因地域差..
如今数字货币不再是人们口中的“纸面财富”，随着世界范围内越来越多的品牌和商家支持数字货币交易，这个庞大生态离中本聪的野心又近了一步。但不..
受疫情的影响，以及办公软件频发的安全事件，十年前提出的“零信任”安全理念在 2020 年再度成为社会焦点，但如何将“零信任”这种能兼顾办公协同..
凤凰网科技讯 6月30日消息，有网传消息称爱奇艺平台迷雾剧场目前已停播。目前迷雾剧场已播出了《十日游》、《隐秘的角落》，《非常目击》、《沉默..
针对“中消协点名得物App”的负面舆情，得物App今日在官微做出回应，中消协提到的三起用户售后案例均已在此前及时处理完结。..
没有一丝风。酷热的烈日之下，三个充电桩孤零零伫立在广场一角，只有一辆私家车正在充电，银白色的车身与骄阳相互映衬，蒸腾着令人烦躁的热气。..
近日，有触手直播员工在互联网职场社交平台爆料，称触手直播老板召开了视频会议，全员离职，只保留了法务。也有主播在微博爆料，其拖欠 2 月工资至..
来自行业跟踪公司OpenSignal的一份报告显示，韩国智能手机用户接入5G网络服务的频率远低于预期，5G用户仅能在15%的时间内使用5G网络。韩国于去年 ..
6 月 29 日，裁判文书网一份裁判文书显示，腾讯请求查封老干妈 1624 万财产，法院裁定同意。 6 月 30 日，腾讯回应称系因老干妈拖欠千万元广告费，..
凤凰网科技 6月30日讯 今日信息服务商科睿唯安发布了《亚太知识产权2020年度报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出亚太区域在知识专利方面取得..
据第一财经报道，针对有关腾讯起诉老干妈并要求法院冻结后者千万资产等事宜，今天下午，老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，..