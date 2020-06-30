中国联通浙江分公司回应整改：年底前完成产品优化

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中国联通浙江分公司回应整改：年底前完成产品优化

2020-06-30 20:37 · 稿源：站长之家

浙江消保委”微信公号今日发文称，日前，浙江省消保委对中国联通浙江分公司就腾讯王卡套餐“专属流量不专属，免流软件不免流”等相关问题进行了约谈，并提出了整改要求。近日，中国联通浙江分公司向浙江省消保委发来整改回复函，并提出了相应的整改方案。

据悉，针对“消费者购买40GB专属流量和20GB套餐外流量，但无法享受对应服务”的问题，中国联通浙江分公司表示，已与集团公司进行了积极沟通，计划于今年 12 月底前完成产品优化，实现腾讯王卡产品订购流量包后可完整享受套餐内专属免流流量和套餐外流量包的流量总和。

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