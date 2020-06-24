诺基亚新任CEO将比原计划提前一个月上任

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:诺基亚周三表示，新任首席执行官佩卡·伦德马克(Pekka Lundmark)将于 8 月 1 日加入公司，比原计划提前一个月。
今年 3 月初，诺基亚表示，其首席执行官拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)将于今年 8 月 31 日卸任，他的职务将由能源公司Fortum总裁兼首席执行官伦德马克接任。当时，伦德马克原本计划于 9 月 1 日正式入职诺基亚。
6 月初，诺基亚还任命新任CFO马尔科·韦林，此任命于 9 月 1 日开始生效。
站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:诺基亚周三表示，新任首席执行官佩卡·伦德马克(Pekka Lundmark)将于 8 月 1 日加入公司，比原计划提前一个月。
今年 3 月初，诺基亚表示，其首席执行官拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)将于今年 8 月 31 日卸任，他的职务将由能源公司Fortum总裁兼首席执行官伦德马克接任。当时，伦德马克原本计划于 9 月 1 日正式入职诺基亚。
6 月初，诺基亚还任命新任CFO马尔科·韦林，此任命于 9 月 1 日开始生效。
【TechWeb】6月11日消息，据国外媒体报道，周四，诺基亚表示，它已任命马尔科·韦林（Marco Wiren）接替卡利斯蒂安·普罗拉（Kristian Pullola）担任公司首席财务官（CFO）一职，此任命于9月1日开始生效。在任命新的CFO之前，诺基亚还任命了新的董事长和新的首席执行官（CEO）。今年5月底的时候，外媒报道称，随着5G市场竞争加剧，诺基亚任命了萨里·巴尔道夫（Sari Baldauf）为公司新的董事长。巴尔道夫接替了里斯托·西拉斯马（
诺基亚新任CFO韦林凤凰网科技讯 北京时间6月11日消息，芬兰电信网络设备制造商诺基亚公司周四表示，已任命马尔科·韦林(Marco Wiren)为新任CFO。此前，诺基亚已在今年更换了董事长和CEO人选。诺基亚称，韦林将从今年9月1日开始接替卡利斯蒂安·普罗拉(Kristian Pullola)，他此前在芬兰工程公司瓦锡兰(Wartsila)领导发电厂技术部门。(作者/箫雨)
北京时间 6 月 22 日消息，两名法国工会官员表示，诺基亚公司计划在法国裁员 1233 人，占当地员工总量的三分之一。诺基亚在周一早晨举行劳资协议会前向法国工会通知了裁员计划。诺基亚法国公司不予置评。
昨天，高通正式发布了全新的骁龙690 5G移动平台，这也是骁龙6系列第一次引入5G，而且使用的是集成式5G。这也为中端5G机打开了新的大门。6月18日，据外媒报道，HMD Global首席产品官Juho Sarvi
6月16日消息，据国外媒体报道，诺基亚公司(Nokia)周一宣布，与博通(Broadcom)合作开发5G芯片。诺基亚合作范围包括新的定制处理器，处理器将被整合至诺基亚“由ReefShark驱动的5G”组合中。诺基亚表示，部署ReefShark芯片组，可以使5G运营商受益于体积和能耗的降低，同时也能在降低总持有成本的情况下提高容量和整体性能。诺基亚还表示，此次合作进一步扩大诺基亚ReefShark芯片组适用于5G解决方案的范围，并将改善5G网?
芬兰电信设备制造商诺基亚周一表示，该公司已成为中国联通5G核心网络产品合作伙伴，后者将为诺基亚提供10%的5G核心网络份额。
【TechWeb】6月3日消息，据国外媒体报道，加拿大规模居前的两家运营商周二宣布，与瑞典爱立信和芬兰诺基亚合作搭建5G通信网络。诺基亚贝尔加拿大（Bell Canada）表示，该公司将与爱立信合作，搭建核心的5G网络。运营商Telus在一份声明中称，选择爱立信和诺基亚作为其设备供应商。另一家主要的运营商Rogers Communications此前已经选择与爱立信结盟。
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，诺基亚公司周一表示，为削减成本，计划在法国子公司阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)裁员1233人。诺基亚诺基亚今年4月曾表示，计划在年底前削减5亿欧元（约合5.6亿美元）成本，其中3.5亿欧元来自运营费用，1.5亿欧元来自销售开支。诺基亚表示，其位于法国的巴黎-萨克雷和拉尼永的研发和中心职能部门将裁员1233人。目前，诺基亚正与爱立信和华为展开激烈竞争，争夺5G市场份额，激烈的竞争给
去年12月，诺基亚跨界推出了第一款智能电视，现在，该公司与Flipkart合作推出了旗下第二款电视。6月4日，据外媒报道，诺基亚正式在印度市场推出了全新43英寸智能电视，该电视将通过Flipkart独
6月22日据两名法国工会官员表示，芬兰通讯公司诺基亚计划对其法国子公司阿尔卡特·朗讯裁员。本次裁员涉及员工数量达到1233人，占当地员工总量的三分之一。诺基亚在周一早晨举行劳资协议会前向法国工会通知了裁员计划，诺基亚法国公司不予置评。
6月16日，据媒体报道，诺基亚官网显示，中国联通已选择诺基亚参与其5G SA核心网络的建设，并获得了5G核心网络约10%的份额。报道中指出，诺基亚已获得中国联通5G核心网络约10%的份额。核心网络
6月12日消息，有网友在推特上曝光了诺基亚9 PureView的原型机。它后置五颗摄像头，是全球首款五摄手机。和诺基亚9 PureView不同的是，该原型机采用的是后置指纹方案，加上闪光灯等背部共计有8
在部分员工确诊感染新冠病毒之后，诺基亚公司宣布，该公司诺基亚已经于上周暂时关闭了印度南部的电信设备生产厂。
6月12日消息，据Android Authority报道，相机公司Light退出手机市场。Light向Android Authority证实，未来在任何智能手机上都不会看到他们的相机技术。有趣的是，Light网站首页在2019年7月31日
两名法国工会官员表示，诺基亚公司计划对其法国子公司阿尔卡特-朗讯裁员1233人，相当于当地员工总量的三分之一。诺基亚在周一早晨举行劳资协议会前向法国工会通知了裁员计划。诺基亚法国公司不予置评。(作者/箫雨)
据国外媒体报道，芬兰电信设备制造商诺基亚已成为中国联通5G核心网络产品的合作伙伴。据悉，中国联通已选择诺基亚来支持其5G SA核心网络在中国的建设。诺基亚表示，它获得了中国联通约10%的5G核心网络份额。这笔交易将进一步加强中国联通和诺基亚的长期合作伙伴关系。据悉，该公司为中国联通成功建立4G网络提供了关键支持，并将继续利用其先进的核心网络解决方案，支持中国联通5G网络的建立和运行。此前?
近日有传言称，HMD Global将在2020年第三季度举办一次大型发布会，届时诺基亚9.3 PureView、诺基亚7.3和诺基亚6.3等机型将一同发布。不过，一份最新的报告显示，此次发布会或将推迟到第四季。
6月9日，据外媒报道，HMD Global即将为印度市场推出全新的诺基亚5310，该公司已经开始预热这款手机。报道中指出，诺基亚印度官方发表了一条推文，称诺基亚5310已经开始倒计时，该推文还引用了
今日，诺基亚官方宣布，旗下新款功能机Nokia 125和Nokia新150正式上市，售价分别为189元、229元。其中，Nokia 125采用北欧极简主义配色，有黑色、灰白两色可选，聚碳酸酯外壳，安全耐用，2.4英
今年3月，HMD Global发布了旗下首款5G手机诺基亚8.3 5G。现在，这款手机马上就要上市了。6月17日，据媒体报道，诺基亚8.3 5G现已在亚马逊德国（Amazon Germany）的官方旗舰店，这也意味该机近
宏碁日前推出两款面向电竞爱好者的高端显示器，分别是XB323QK NV和X25。XB323QK NV拥有一块31.5英寸4K IPS面板，支持AMD Freesync，并通过了G-Syn..
2020年6月11日小米通过直播发布会发布了这款最新的智能穿戴设备，通过官方所宣传的图我们能看到有很多亮点，那么我也是在第一时间拿到了这款小米手..
6月24日，小米有品上架了一款宁美迷你台式电脑主机CR100，售价仅1499元，6月30日之前付款到手价1399元，而且送无线键鼠套装、鼠标垫、16GBU盘。宁..
据北京法院网官方微博消息，2020年6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起..
前不久，硬件圈里关于“SMR”的热议不断。随后，西数、希捷和东芝三大硬盘品牌纷纷公布了旗下采用SMR（叠瓦式磁记录）硬盘的具体型号，..
Mate系列一直是华为高端产品系列的代名词。目前，除了Mate手机之外，华为还拓展了MateBook笔记本、MatePad平板等。最新消息显示，华为还将在下半年..
6月23日，NVIDIA、梅赛德斯-奔驰联合宣布，将共同打造革命性的车载计算系统、AI计算基础架构，成为奔驰所有下一代汽车的标准配置，并于2024年起在..
在今年的2020年国际消费电子展(CES 2020)，三星发布了Odyssey系列游戏显示器。Odyssey G9更是让当时几乎所有坐在这款49英寸超高曲率显示屏前的人所..
除了发布全新的Redmi 9，Redmi今天还宣布了另一款“新机”：Redmi 10X 5G的新配色“星露白”版本，将在明日端午节0点首发上市..
5月7日，联想发布了拯救者2020系列部分产品，包括联想拯救者Y7000P 2020、联想拯救者Y7000 2020、联想拯救者R7000 2020。其中R7000 2020提供四个版..
如果说，以小米5/5 Pro为代表的量子点电视是小米电视冲击主流高端的开始，那么OLED面板产品的出现，意味着更高的产品力追求。知名爆料博主数码闲聊..
随着汽车智能网联技术的发展与应用，车机系统也越来越智能、娱乐功能更加多样化，可玩性也更高。日前，哈弗官方宣布其新一代智能网联系统，将集成..
据“京法网事”官方微博称，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日..
喜欢追剧的小伙伴注意了，爱奇艺在拼多多推出了VIP 4.5折优惠，年卡仅99元，可领券89元，折合一个月只要7.4块，一杯奶茶钱不到的价格。最近网剧《..
对于Switch玩家来说，很快又要迎来两款经典老游戏，其分别是《拳皇R2》和《侍魂2》。继此前在任天堂Switch平台重新推出NGPC掌机的SNK女生格斗之后..
Intel前不久推出了十代酷睿高性能处理器，笔记本CPU也首次提升到了8核5.3GHz，很好很强大，目前新一代游戏本已经开始全面推进十代酷睿。在十代酷睿..
对于苹果来说，如果今年的iPhone 12有四款机型的话，那么他们一定会硬性的让这些版本存在本质的差别，比如配件上的区别。据最新消息称，今年苹果打..
作为国内最大也是最重要的晶圆代工厂，中芯国际SMIC回归A股只用了18天就过会了，创造了国内最快纪录，由此可见他们是多么地受重视，毕竟他们是唯一..
小米之家官微宣布，6月25日~6月30日，来小米线下门店参与手机以旧换新活动，最高可享168元补贴。根据活动细则，旧机满300元补贴68元；旧机满1000元..
据台湾媒体报道，台积电公布了去年企业社会责任报告书。报告书显示，台积电全球员工去年总体薪酬中位数约39万元。台积电台积电称，公司全球员工去..