诺基亚新任CEO将比原计划提前一个月上任

据国外媒体报道，芬兰电信设备制造商诺基亚已成为中国联通5G核心网络产品的合作伙伴。据悉，中国联通已选择诺基亚来支持其5G SA核心网络在中国的建设。诺基亚表示，它获得了中国联通约10%的5G核心网络份额。这笔交易将进一步加强中国联通和诺基亚的长期合作伙伴关系。据悉，该公司为中国联通成功建立4G网络提供了关键支持，并将继续利用其先进的核心网络解决方案，支持中国联通5G网络的建立和运行。此前?