诺基亚新任CEO将比原计划提前一个月上任

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诺基亚新任CEO将比原计划提前一个月上任

2020-06-24 17:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:诺基亚周三表示，新任首席执行官佩卡·伦德马克(Pekka Lundmark)将于 8 月 1 日加入公司，比原计划提前一个月。

今年 3 月初，诺基亚表示，其首席执行官拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)将于今年 8 月 31 日卸任，他的职务将由能源公司Fortum总裁兼首席执行官伦德马克接任。当时，伦德马克原本计划于 9 月 1 日正式入职诺基亚。

诺基亚 (2)

6 月初，诺基亚还任命新任CFO马尔科·韦林，此任命于 9 月 1 日开始生效。

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