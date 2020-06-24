高德打车可呼叫奔驰接送机 最低价格近似快车

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高德打车可呼叫奔驰接送机 最低价格近似快车

2020-06-24 14:52 · 稿源：站长之家

端午节前，高德打车接送机服务上线了奔驰车型，在上海、杭州、广州、西安、成都、北京等六个城市，往返机场可以预约奔驰车， 7 月 30 日前，限时五折起，最低价格近似快车。

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