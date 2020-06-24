高德打车可呼叫奔驰接送机 最低价格近似快车

【TechWeb】6月16日消息，天猫618点燃了剁手党们买买买的热情，不只在线上，打车届也在618前夕迎来专属优惠。本周三开始，高德打车联合多家出行平台，在全国八个城市发放打车比价补贴，帮扶中小出行企业。本次比价补贴的发放将覆盖广州、深圳、杭州、西安、成都、长沙、东莞、太原等八个城市。自6月17日起连续四个周三，确定为高德打车的比价日，通过提醒用户“打车先比价，高德有低价”的“比价”方式，选择价格更优惠的出行合作