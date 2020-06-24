高德打车可呼叫奔驰接送机 最低价格近似快车

端午节前，高德打车接送机服务上线了奔驰车型，在上海、杭州、广州、西安、成都、北京等六个城市，往返机场可以预约奔驰车， 7 月 30 日前，限时五折起，最低价格近似快车。
端午节前，高德打车接送机服务上线了奔驰车型，在上海、杭州、广州、西安、成都、北京等六个城市，往返机场可以预约奔驰车， 7 月 30 日前，限时五折起，最低价格近似快车。
【TechWeb】6月5日消息，今天是第49个世界环境日，阿里公益、高德地图与《中国国家地理》杂志社旗下《博物》杂志联合推出“聆听大自然”系列科普语音讲解，所有讲解语音可在高德地图上永久免费收听。据介绍，即日起，市民在高德地图上搜索“野生小伙伴”便可收听杭州植物园 、武汉解放公园、北京动物园、上海动物园、南京红山森林动物园等全国2个植物园、10个动物园的科普讲解。五一前夕，高德景区随身听进行了一次全面升级:从景?
DoNews6月23日消息（记者 翟继茹）23日，高德方面透露，目前大部分手机的芯片都支持多个卫星定位系统，80%的手机芯片支持北斗，在这些手机上使用高德地图，即可使用到北斗系统的定位服务。今天下午，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射升空，北斗卫星导航系统的55颗卫星全部发射入网。这意味着导航精确度进一步提升。在最新版的高德地图中，原先 “GPS信号弱”的语音播报已经改为“卫星导航信号弱”。高德介绍， 在高德
【TechWeb】6月23日消息，6月23日9时43分，西昌卫星发射中心，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射升空。随着卫星顺利进入预定轨道，北斗卫星导航系统的55颗卫星全部发射入网。至此，北斗系统全球组网正式成功。目前大部分手机的芯片都支持多个卫星定位系统，80%的手机芯片支持北斗，在这些手机上使用高德地图，即可使用到北斗系统的定位服务。在最新版的高德地图中，原先 “GPS信号弱”的语音播报已经改为“卫星导航信
6月14日消息，高德地图快速上线了北京市卫生健康委公布的全市98家具备核酸检测能力的机构。市民在高德地图上搜索“核酸检测”便可一键查询，就近前往。高德地图提醒广大用户，这98家核酸检测机构有的面向个人，有的仅接待团体检测，各家机构的预约服务方式不同，可通过官方电话、公众号、114平台或者京医通等不同渠道提前预约。市民如因发热需要就诊，还可用高德地图搜索“发热门诊”查询附近相关机构，就近就医，避免
6月23日消息，高德打车和自动驾驶出行企业文远知行WeRide达成合作，正式上线Robotaxi服务。即日起，身处广州的乘客，通过高德打车可以一键呼叫无人车，首月免费乘坐。据介绍，车辆内会配备安全员，双重保证运营安全。乘客打开高德地图，使用打车功能，如起终点在Robotaxi上下车点范围内，即可选择“文远知行”，呼叫乘坐。本次上线的文远知行Robotaxi运营范围覆盖广州市黄埔区、广州开发区中心区约144平方公里，已开放?
6 月 17 号开始，高德打车联合多家出行平台，在全国八个城市发放打车比价补贴。本次比价补贴的发放将覆盖广州、深圳、杭州、西安、成都原等八个城市。比价日当天，用户第一次使用高德打车，将享受最高减免 10 元出行优惠，老用户也可获得金额不等专项减免。
【TechWeb】6月23日消息，为了积极响应“一盔一带”安全守护行动，在端午小长假来临之际，高德地图推出了“安全出行粽动员”行动，在高德打车平台上线了多位明星的安全提示语音，提醒广大乘客全程系好安全带。高德地图邀请了杜江、霍尊、R1SE-何洛洛、丁禹兮、罗云熙、彭昱畅等多位明星，录制安全提示语音，提醒乘客“养成良好的出行习惯，乘车时先系好安全带，安全出行每一天。”用户通过高德地图打车，行程中界面右上角会随机出
无人驾驶出租车，其实离我们生活也没那么远。随着技术的发展，以及更多的商业公司的加速入局，无人车已经出现在我们生活中，开始为我们提供出行服务。6月23日消息，高德打车宣布，同自动驾驶出
据介绍， 6 月 5 日起，市民在高德地图上搜索“博物杂志”、“野生小伙伴”便可免费收听全国 2 个植物园、 10 个动物园的科普讲解。
年中最后一个小长假，端午节马上就要来临了。根据国务院通知，2020年端午节放假时间为：6月25日至6月27日，共3天。同往年一样，今年端午节私家车走高速，同样不免费。不过，即使私家车跑高速不
【TechWeb】6月16日消息，天猫618点燃了剁手党们买买买的热情，不只在线上，打车届也在618前夕迎来专属优惠。本周三开始，高德打车联合多家出行平台，在全国八个城市发放打车比价补贴，帮扶中小出行企业。本次比价补贴的发放将覆盖广州、深圳、杭州、西安、成都、长沙、东莞、太原等八个城市。自6月17日起连续四个周三，确定为高德打车的比价日，通过提醒用户“打车先比价，高德有低价”的“比价”方式，选择价格更优惠的出行合作
今日，高德地图发布《 2020 端午假期出行预测报告》。报告显示，预计 2020 年 6 月 24 日全国高速拥堵程度较高，返程 6 月 27 日高速拥堵程度较高。拥堵时段方面，预计端午出程，6月24日17时至21时全国高速拥堵程度较高，峰值预计出现在18时至19时
DoNews 6月5日消息（记者 程梦玲）阿里巴巴公益、高德地图与《中国国家地理》杂志社旗下《博物》杂志联合推出“聆听大自然”系列科普语音讲解，所有讲解语音可在高德地图上永久免费收听。市民在高德地图上搜索“野生小伙伴”便可收听杭州植物园 、武汉解放公园、北京动物园、上海动物园、南京红山森林动物园等全国2个植物园、10个动物园的科普讲解。
【TechWeb】6月22日消息，高德地图、中国气象局中国天气网联合全国60多家公安交通管理部门共同发布《2020端午假期出行预测报告》（以下简称《报告》），本次端午小长假共三天，全国高速公路不免费。从全国范围来看，受节前通勤晚高峰及提前出行的影响，预计2020年6月24日（端午前一天）全国高速拥堵程度较高，返程6月27日高速拥堵程度较高。预计全国高速6月24日拥堵程度较高拥堵时段方面，预计端午出程，6月24日17时至21时全国高?
4 月 27 日消息，聚合打车平台高德打车宣布接入AutoX无人车，并在上海联合启动了体验招募活动。即日起，上海市民使用高德地图，搜索“无人车”即可进入报名页面，报名通过且收到通知的市民，可通过高德打车平台呼叫无人车，在上海市政府指定许可自动驾驶范围内免费体验。据了解，体验期结束后，该项目近期将正式上线，对公众开放。图注:高德打车与AutoX在上海启动了无人车的体验活动活动页面据了解，呼叫无人车与呼叫普通网约车操?
近日，高德地图更新版本，全新上线新功能“导航自定义”功能，用户可以自由组合导航的各个组件，让导航界面更契合个人需求和喜好，真正实现“我的导航我做主”。
小鹏汽车与高德地图联合宣布，小鹏P7 的XPILOT3. 0 自动驾驶辅助系统搭载高德高精地图，据介绍，双方将共同围绕自动驾驶辅助系统的两大能力——厘米级高精定位和智能规划引导，为用户带来安全、快捷的出行体验。
据36氪介绍，高德打车宣布接入AutoX自动驾驶车辆，在上海启动自动驾驶网约车体验招募活动。上海市民使用高德地图，搜索“无人车”即可进入报名页面，收到报名成功通知后，可通过高德打车平台呼叫无人车，在上海市政府指定范围内免费乘坐。体验期结束后，该项目将对公众开放。
近日，高德地图与中国气象局中国天气网联合发布了《 2020 年五一假期出行预测报告》，针对五一期间周边道路易堵的火车站点、景区及天气情况进行了预测并给出提示。预计出程拥堵高峰为 4 月 30 日，返程为 5 月 4 日。五一期间主要火车站周边道路拥堵程度不高，潍坊站、济南站、洛阳站等火车站周边道路会有短时拥堵或缓行，预计平均车速在23km/h至30km/h之间。
高德方面宣布， 4 月 8 日零点起，高德地图“医护专车”将正式下线。该服务上线于 2 月 1 日，前后共运营了 67 日。专为武汉的医护人员服务，提供 24 小时免费接送上下班。
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6月22日，以“数字·数智·数治”为主题的西溪论数·2020数据智能高峰论坛在杭州西溪圆满举行。本次论坛由浙江省互联网信息办公室、浙江省经济和信..
6月24日消息，联想中国区手机业务部总经理陈劲秀出了联想拯救者电竞手机的微博尾巴：拯救者电竞手机Pro。之前陈劲在一封内部信中提到了“mob..
6月24日，由国家发改委、科技部、工信部、国家广电总局、国家网信办、中国工程院、中国科学院、中国科协和天津市政府共同举办的第四届世界智能大会..