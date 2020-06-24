端午支付宝推“无接触入住”：30秒0人工 杭州超400家酒店接入

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息：端午小长假将至，杭州市在全国率先将无接触自助入住设备批量引入酒店，让游客住得更安心。包括首旅如家、亚朵、青藤酒店集团在内，杭州市已有超过400家酒店推出了“无人前台”，住店客人通过支付宝无接触自助入住设备，只需30秒即可无接触办理入住或退房，全程 0 人工。

在实际使用中，用户抵达酒店前台后，只需在自助入住机上刷身份证，通过刷脸完成身份核验，系统会自动匹配用户的订单，完成选房、押金支付、领取酒店房卡等环节，并支持自助退房。同时，自助入住系统还打通了健康码，可以做到安全防疫可追溯，并24小时为客人提供服务。

杭州市南苑e家精选酒店的工作人员告诉记者，端午是每年酒店的客流高峰期，用户通过自助入住机最快只需20秒即可完成办理，解决了酒店入住和退房高峰时段的排队问题，也通过数字化服务减少接触，让客人住店更安心。目前该酒店通过无接触设备办理入住的客人比例高达90%。

支付宝“数字酒店”服务商绿云的数据显示，无接触入住设备平均让酒店前台入住效率提升300%，并通过打通会员注册让会员渗透率提升260%。临近端午前一周，酒店需求旺盛，支付宝无接触入住设备接入量环比增长超300%。

据杭州市文化广电旅游局相关人士表示：“30秒入住是杭州城市大脑文旅系统推进的重要场景。截至目前，杭州市已有超过 400 家酒店都实现了“ 30 秒入住”功能的覆盖，成为市民游客体验杭州数字文旅便民惠民的服务新平台。”

无接触自助入住是支付宝“数字酒店”服务链条中的一环。基于“数字酒店”，用户住店前、中、后全链路的服务都可以数字化。比如通过上支付宝搜“酒店黑金卡”，用户可免费领取全国25000家酒店的会员权益;同时，用户也可以通过酒店支付宝小程序使用订房、客房点餐、购物、预约酒店服务等服务。目前，酒店只需登录“支付宝商家中心”，就可以报名接入无接触入住设备。

自 3 月 10 日支付宝升级为“数字生活平台”以来，各行各业的商家纷纷通过小程序上支付宝开“办事处”，截至目前支付宝已经相继推出“数字景区”、“数字生活城市”、“数字市民中心”、“数字出行”、“数字招生办”、“数字招聘办”、“数字租赁”、“数字酒店”等。