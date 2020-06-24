端午支付宝推“无接触入住”：30秒0人工 杭州超400家酒店接入

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 支付宝最新资讯 > 正文

端午支付宝推“无接触入住”：30秒0人工 杭州超400家酒店接入

2020-06-24 14:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息：端午小长假将至，杭州市在全国率先将无接触自助入住设备批量引入酒店，让游客住得更安心。包括首旅如家、亚朵、青藤酒店集团在内，杭州市已有超过400家酒店推出了“无人前台”，住店客人通过支付宝无接触自助入住设备，只需30秒即可无接触办理入住或退房，全程 0 人工。

QQ截图20200624140800.png

在实际使用中，用户抵达酒店前台后，只需在自助入住机上刷身份证，通过刷脸完成身份核验，系统会自动匹配用户的订单，完成选房、押金支付、领取酒店房卡等环节，并支持自助退房。同时，自助入住系统还打通了健康码，可以做到安全防疫可追溯，并24小时为客人提供服务。

杭州市南苑e家精选酒店的工作人员告诉记者，端午是每年酒店的客流高峰期，用户通过自助入住机最快只需20秒即可完成办理，解决了酒店入住和退房高峰时段的排队问题，也通过数字化服务减少接触，让客人住店更安心。目前该酒店通过无接触设备办理入住的客人比例高达90%。

支付宝“数字酒店”服务商绿云的数据显示，无接触入住设备平均让酒店前台入住效率提升300%，并通过打通会员注册让会员渗透率提升260%。临近端午前一周，酒店需求旺盛，支付宝无接触入住设备接入量环比增长超300%。

据杭州市文化广电旅游局相关人士表示：“30秒入住是杭州城市大脑文旅系统推进的重要场景。截至目前，杭州市已有超过 400 家酒店都实现了“ 30 秒入住”功能的覆盖，成为市民游客体验杭州数字文旅便民惠民的服务新平台。”

QQ截图20200624140832.png

无接触自助入住是支付宝“数字酒店”服务链条中的一环。基于“数字酒店”，用户住店前、中、后全链路的服务都可以数字化。比如通过上支付宝搜“酒店黑金卡”，用户可免费领取全国25000家酒店的会员权益;同时，用户也可以通过酒店支付宝小程序使用订房、客房点餐、购物、预约酒店服务等服务。目前，酒店只需登录“支付宝商家中心”，就可以报名接入无接触入住设备。

自 3 月 10 日支付宝升级为“数字生活平台”以来，各行各业的商家纷纷通过小程序上支付宝开“办事处”，截至目前支付宝已经相继推出“数字景区”、“数字生活城市”、“数字市民中心”、“数字出行”、“数字招生办”、“数字招聘办”、“数字租赁”、“数字酒店”等。

网友热搜:

未成年人能用支付宝吗支付宝ar怎样扫福娃支付宝线下支付什么意思2019支付宝几点开奖支付宝合作概念支付宝不能刷脸登录支付宝蚂蚁宝卡移动支付宝推广红包qq群支付宝静态条码支付支付宝刷脸支付代理
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM