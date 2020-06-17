今日，支付宝宣布搜索板块新增数十万金融类搜索关键词，搜索股票名称、基金名称等关键词，可直接获取股票及理财信息查询、模拟交易、股票分析、研报资讯、理财交流、基金购买等金融服务。
今日，支付宝宣布搜索板块新增数十万金融类搜索关键词，搜索股票名称、基金名称等关键词，可直接获取股票及理财信息查询、模拟交易、股票分析、研报资讯、理财交流、基金购买等金融服务。
住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。
抖音小店是抖音知视频平台给自媒体作者提供的电商变现工具。开通抖音小店后，默认是只有货到付款一个支付方式，需要你自己去申请开通微信和支付宝支付，否则上架商品的时候，没得选在线支付。下面就来介绍下抖音小店怎么开通微信支付宝支付。
随着疫情形势的新变化，不少用户开始预约检测服务。最近一周，“核酸检测”搜索量上涨500%，通过天猫、支付宝小程序等在阿里健康进行核酸检测的预约量，增长近 10 倍。
6月15日支付宝宣布从7月1日开始，在支付宝上将会连续17天发放全国版消费券，支持全国跨城通用，对于很多用户和商家来说，此次发券补贴总规模达 100 亿。
2015年1月，支付宝正式上线芝麻信用分，如今已经全面融入我们生活的各个角落，支持免押金骑单车/租赁、信用住酒店、享有花呗/借呗，甚至出国签证等等，都大有用处。其实在2018年1月，微信就推
支付宝首页再次改版，新增“好生活”板块，以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的服务包括餐饮、酒店、旅游等。此前，今年 3 月，支付宝宣布升级为数字生活平台后，动作不断。比如首页增加更多生活服务入口、升级数字市民中心、置顶“出行”入口、新增“最近使用”功能、“应用中心”升级等。
6月5日，支付宝首页再次升级，新增加了“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地先行上线。“好生活”板块里展示的“摊位
今日，支付宝首页新增“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的“摊位”包括餐饮、酒店、旅游等。
支付宝最新数据显示，包括神州租车、悟空租车、一嗨租车等在内的汽车租赁行业前 10 的公司，均已全部加入支付宝小程序，通过“数字租赁”解决方案开设了“办事处”。目前，国内的汽车租赁市场已有超过75%的交易通过支付宝数字生活平台完成，其中七成以上使用了信用免押服务。
2020年6月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是我们和地球，今天的问题具体是“为什么鳄鱼在吃猎物的时候会流泪？”这个很多人都不清楚答案是什么，不过大家都听说过鳄鱼的眼泪，下面就来为大家科普一下答案。
工行和支付宝再次牵手，这次希望共同服务好老年朋友。今日起，工行把三年期存款搬上支付宝了，上支付宝搜“关心存“就能看到，爸妈不用出门即可在线存定期。疫情期间银行存款大热，数据显示，工行于 1 月份将一年期存款搬上支付宝，目前产品的规模已比首月大增 7 倍。
为了更好地保护消费者，支付宝在6月3日宣布与中国警察合作，共同推出“叫醒计划”，面向全网征集公益叫醒官，争取在3年内降低消费者被骗的几率。其中，凭借网友的“一人血书&r
在今日的支付宝合作伙伴大会 5 月峰会上，支付宝宣布在即将发布的新版本中，应用中心将全面开放。据悉，支付宝应用中心位于首页上方「宫格」，比邻扫一扫、收付款等刚需功能位。改版后，应用中心首页展示位将分为「我的应用」和「最近使用」，从 14 个拓展至 28 个。
据据「包商银行」微信号消息，20 日，蒙商银行发布公告称，包商银行在内蒙古自治区内的营业网点将全部变更为蒙商银行营业网点，于 5 月 25 日正式以「蒙商银行」名义全面对外营业。
快科技获悉，6月8日，蚂蚁集团宣布，将自研数据库产品OceanBase独立进行公司化运作，成立由蚂蚁100%控股的数据库公司北京奥星贝斯科技，并由蚂蚁集团CEO胡晓明亲自担任董事长。此举标志着蚂蚁
“我怎么可能被骗？”“不要拦着我赚钱！”“你们不让我转我去别处转！”客服调研显示，当接到支付宝的反诈骗“叫醒热线”，有三成年轻人的反应竟然
近日支付宝官方发布“支付宝积分规则调整公告”，对获取积分的方式、门槛、限额、积分发放方式等做出调整。此次积分规则调整将于 6 月 8 日 0 时起开始，仅涉及到积分规则，用户等级、成长值等不受影响。
2020 年 6 月 16 日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是我们和地球，今天的问题具体是“为什么鳄鱼在吃猎物的时候会流泪?”这个很多人都不清楚答案是什么，不过大家都听说过鳄鱼的眼泪，下面就来为大家科普一下答案。
支付宝今日透露，从7月1日起连续17天发放全国通用的消费券，此次发券补贴总规模高达100亿。这也是消费券的首次全国性动作，支持全国通用，商家报名即日开启。全国商家只要在支付宝搜索“消费券报名”，完成报名后即可在7月支持消费券核销。支付宝方面表示，再小的店都能报名，而且步骤极其简单，只需要填写店名、行业和营业地址即可。蚂蚁集团CEO胡晓明在5月宣布，会全面开放消费券技术，第一步就是先给
就在很多人可能认为新冠疫情在国内已经基本结束的时候，以北京新发地批发市场为中心，再次出现了一波爆发：12日、13日北京市分别新增本土确诊病例6例、36例，14日0-7时又新增8例，三文鱼一时之间