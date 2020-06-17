支付宝宣布搜索板块新增数十万金融类搜索关键词

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支付宝宣布搜索板块新增数十万金融类搜索关键词

2020-06-17 15:28 · 稿源：站长之家

今日，支付宝宣布搜索板块新增数十万金融类搜索关键词，搜索股票名称、基金名称等关键词，可直接获取股票及理财信息查询、模拟交易、股票分析、研报资讯、理财交流、基金购买等金融服务。

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