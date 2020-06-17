​百度回应向腾讯出售爱奇艺股权：爱奇艺是百度重要组成部分

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 爱奇艺最新资讯 > 正文

​百度回应向腾讯出售爱奇艺股权：爱奇艺是百度重要组成部分

2020-06-17 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：今日，针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”的报道，百度公关总监郭锋回应称，大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。

QQ截图20200617132801.jpg

昨日，有媒体报道称，腾讯计划成为爱奇艺的最大股东，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。

针对该报道，百度、腾讯回应称：“不予置评”。

受此影响，昨日爱奇艺、百度股票均出现了上涨的情况，其中，爱奇艺开盘涨幅超30%、百度开盘涨超8%.

网友热搜:

爱奇艺会员首月6元扣费爱奇艺网爱奇艺融资多少轮爱奇艺会员兑换码激活爱奇艺老总龚宇身价爱奇艺ireal sony爱奇艺视频url获取爱奇艺会员账号免费爱奇艺vr可以玩游戏吗爱奇艺vr奇遇4k
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM