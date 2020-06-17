​百度回应向腾讯出售爱奇艺股权：爱奇艺是百度重要组成部分

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：今日，针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”的报道，百度公关总监郭锋回应称，大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。
昨日，有媒体报道称，腾讯计划成为爱奇艺的最大股东，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。
针对该报道，百度、腾讯回应称：“不予置评”。
受此影响，昨日爱奇艺、百度股票均出现了上涨的情况，其中，爱奇艺开盘涨幅超30%、百度开盘涨超8%.
站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：今日，针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”的报道，百度公关总监郭锋回应称，大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。
昨日，有媒体报道称，腾讯计划成为爱奇艺的最大股东，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。
针对该报道，百度、腾讯回应称：“不予置评”。
受此影响，昨日爱奇艺、百度股票均出现了上涨的情况，其中，爱奇艺开盘涨幅超30%、百度开盘涨超8%.
6月16日消息，外媒援引知情人士透露的消息称，腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买爱奇艺股份进行接洽，计划成为爱奇艺的最大股东。对此消息，百度方面回应不予置评。最新财报显示，爱奇艺2020年第一季总营收达76亿元人民币(约合11亿美元)，同比增长9%，但运营亏损仍然达到22亿元人民币（约合3.166亿美元）。根据易观千帆的数据显示，2019年9月国内综合视频app排行，日均使用时长上，爱奇艺和腾讯视频分居第一?
路透社援引两名知情人士消息称，腾讯控股打算成为它的视频流媒体竞争对手爱奇艺的最大股东，以降低成本。其中一名知情人士表示，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。不过目前还不清楚腾讯是否已经与爱奇艺接触。该名知情人士称，采取这样的策略将可以提高生产和购买内容时的议价能力，同时降低营销成本。知情人士也表示，该计划尚处于早期阶段，随时可能
针对外媒报道的百度向腾讯出售爱奇艺股权一事，今日，在百度App上实名认证为“百度公关总监”的郭锋做出回应称：“大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度
6月17日消息，针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”一事，在百度App上实名认证为“百度公关总监”的郭锋做出回应称：“大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。”6月16日，路透社消息称腾讯正谋求收购爱奇艺56.2%股权，腾讯已与爱奇艺最大股东百度进行接洽。16日交易日当天，爱奇艺盘前大涨40%，最终以25%涨幅收盘。
今日，针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”一事，百度公关总监郭锋回应称，大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。
国内三大视频平台——腾讯、爱奇艺、优酷的格局可能要改变了，今天爱奇艺盘前股价大涨40%，有爆料称腾讯正在跟百度谈判，一旦谈成将取代百度成为爱奇艺的最大股东。在国内的视频平台
美股6 月 16 日开盘前爱奇艺股票大涨，传闻腾讯计划入股爱奇艺，一位知情人士表示，腾讯已经与拥有56.2％爱奇艺股权的百度就购买未确定规模的股份进行接洽。
如果说奈飞Netflix是互联网视频的先驱，爱奇艺无疑是中国粉丝中最执着的那位。龚宇为Netflix前CHO帕蒂·麦考德的《奈飞文化手册》推荐序中写道：“也许是因为爱奇艺与Netflix处于同一个行业，所以我们更加理解和赞同Netflix的企业文化。”
据此前报道，2019 年热播剧《庆余年》上线爱奇艺，有会员用户发现，收看该剧还需要再额外付出单集 3 元的「超前点播」费用。购买会员已经付费，看热播剧为何还要再付费？原告认为爱奇艺「超前点播」侵犯了他的合法权益，遂将其起诉至北京互联网法院。
据北京法院网官方微博@京法网事消息，日前网友起诉爱奇艺超前点播《庆余年》，法院肯定“超前点播”模式本身并无不妥，但不应损害客户已有权益。涉案电视剧《庆余年》损害原告部分权益，需向原告进行赔偿，驳回原告其他诉讼请求。
今天下午路透社忽然透露，腾讯有意成为爱奇艺最大股东，不过关于细节语焉不详：“腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买未确定规模的股份进行接洽，但腾讯目前是否已与爱奇艺接触仍是未知。此外，知情人士表示，该计划仍处于早期阶段，随时可能更改。”
昨日晚间，@爱奇艺 发文回应北京互联网法院对会员诉爱奇艺《庆余年》超前点播案的宣判结果，爱奇艺称「超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元的内容观看需求，感谢一审法庭并没有否定这个探索和尝试，肯定超前点播模式并无不妥，我们会不断完善产品和服务，给大家带来更好的体验。 对于其他判决信息，保留上诉的权利。」
据路透社报道，知情人士透露，腾讯计划入股爱奇艺，目前正在和拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买未确定规模的股份进行接。据悉，该计划仍处于早期阶段，随时可能更改。受该消息影响，爱奇艺股票盘前涨超40%，目前总市值为140. 49 亿美元。对此，百度、爱奇艺和腾讯对此均表示：不予置评。
爱奇艺官方微博发文回应，表示超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元的内容观看需求，感谢一审法庭并没有否定这个探索和尝试，肯定“超前点播模式并无不妥”，同时承诺会不断完善产品和服务。而对于其他判决信息，保留上诉的权利。
据路透社援引两名知情人士消息称，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。对于上述消息，百度、爱奇艺和腾讯拒绝发表评论。爱奇艺回应称，不予置评。
今日，腾讯音乐娱乐集团正式与爱奇艺旗下直属经纪公司北京果然天空文化传媒有限公司达成独家战略合作，旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等数字平台将会独家享有果然娱乐全曲库音乐版权。
昨日盘中，哔哩哔哩上涨2.45%，市值达117. 61 亿美元，超过爱奇艺116. 72 亿美金的市值。截至收盘，B站股价报33. 13 美元，上涨0.27%，总市值达114. 44 亿美元。而爱奇艺股价报15. 87 美元，上涨2.39%，总市值达116.43亿美元。
今日，“爱奇艺庆余年超前点播案”原告@吴声威wsw发文称：“不打算继续使用爱奇艺了，不是因为超前点播，也不是因为星钻会员，而是因为他们在庭审中把我的观影记录拿出来了，上百页。感觉隐私被侵犯的很严重。”
不知道各位差友还记不记得，去年年底的时候，腾讯视频、爱奇艺搞了一个独占剧《 庆余年 》火的上了好几次热搜。
6月4日消息，“爱奇艺庆余年超前点播案”原告吴声威在微博发文称，因观影记录被爱奇艺在庭审中公布，自己将不再打算继续使用爱奇艺了。吴声威表示：“我不打算继续使用爱奇艺