​百度回应向腾讯出售爱奇艺股权：爱奇艺是百度重要组成部分

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：今日，针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”的报道，百度公关总监郭锋回应称，大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。

昨日，有媒体报道称，腾讯计划成为爱奇艺的最大股东，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。

针对该报道，百度、腾讯回应称：“不予置评”。

受此影响，昨日爱奇艺、百度股票均出现了上涨的情况，其中，爱奇艺开盘涨幅超30%、百度开盘涨超8%.