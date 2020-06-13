因发布不实信息 曝光“网约车司机性侵直播”用户微博账号被封

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息：今日午间，微博辟谣发文称，账号@巧克力翠翠杀 在6月11日发微博和视频称，有女乘客在乘坐某平台网约车时被司机“迷奸”，并直播犯罪过程。此内容引发关注且该网约车平台报警后，事发当地公安机关迅速查明事实，所谓“性侵直播”实为车某郜某夫妻二人在某非法直播平台进行的色情表演。此二人已被公安机关抓获，案件正在办理当中。

微博辟谣表示，依据《微博投诉操作细则》的有关规定，账号@巧克力翠翠杀 已构成“发布不实信息”，现予以关闭账号的处罚。

6月11日，爆料者 @巧克力翠翠杀 在微博发文称，一名滴滴司机通过直播平台，对外直播性侵女乘客的过程。自己并非发现及录制这个直播性侵案的举报网友，只是看到网友的GitHub文章并发微博扩散，自己的所有消息都是从GitHub主页上扒下来的。自己起先认为罪犯是滴滴司机，但犯罪者是否是真正的滴滴司机这一点未能确认。

随后，滴滴网约车公司总裁陈熙Kevin发文表示，滴滴司机不是犯罪的代名词，如果这个是自导自演的黄播剧，那视频制作者和幕后的黑手欠数百万滴滴司机师傅们每人一个道歉。滴滴总裁柳青表示，要坚决和犯罪斗争到底，但也不要冤枉一个好人。

今日凌晨，@巧克力翠翠杀 发文向滴滴致歉。