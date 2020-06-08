因申请商标被驳回 抖音、火山小视频向法院提起行政诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 6月8日 消息：据知产北京公众号消息，近日，抖音APP的运营商和火山小视频的运营商均因申请商标被驳回，分别向法院提起了行政诉讼。近日，北京知识产权法院公开开庭，分别对两案进行了远程线上审理。

本案原告为抖音APP的运营商——北京字节跳动科技有限公司(简称字节跳动)。 2018 年 8 月 13 日，字节跳动申请在“白酒“等商品上注册“抖音”纯文字商标，被商标审查部门以违反《商标法》第三十条为由驳回。

据悉 2017 年 8 月 18 日，就有申请人在“白酒”等商品上申请了“抖音”纯文字商标(本案引证商标)。

庭审中，原告认为：引证商标已被提出异议，并被国家知识产权局决定不予注册。引证商标将不再构成申请商标的注册障碍。

此外，本案原告为火山小视频的运营商——北京微播视界科技有限公司(简称微播视界)， 2018 年 9 月 14 日，微播视界申请在“广告”等服务上注册“火山小视频”卡通形象的图形商标，因存在两枚在先注册的商标而被驳回。

原告主张，申请注册的商标是火山小视频的吉祥物logo，经过宣传使用具有较高知名度;在构图、外观、面部细节等方面与在先注册的引证商标一、二存在区别，不构成近似商标。

两案中，“抖音”商标和“火山卡通人物形象”被驳回的理由均涉及《商标法》第三十条。一般情况下，援引此条说明在同一种或类似商品(服务)上，已经注册或初步审定了相同或近似的商标。因此，引证商标的状态、标志是否近似、商品或服务是否类似等因素是此类案件审查的重点。

目前，案件正在进一步审理中。