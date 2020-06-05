达达今晚赴美上市 CEO：即时零售将是最大历史机遇

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达达今晚赴美上市 CEO：即时零售将是最大历史机遇

2020-06-05 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息：今晚，达达集团将在纳斯达克上市，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺发布内部信称，再过十天，达达集团就要六岁了，京东到家和达达快送，已经成长为中国最大的本地即时零售和开放配送平台。

蒯佳祺表示，目前中国电商发展到第三个阶段，微距电商，也就是即时零售，库存距离消费者只有几公里，履约在 1 小时内就能完成。中国电商快速发展了 20 年，涌现了非常多优秀的企业，但加起来也只占到零售总额的20%，而80%依然发生在线下。即时零售，以及零售的本地电商化将是我们最大的历史机遇。

此外，在内部信中，蒯佳祺还分享了自己的几个感悟，包括了珍惜信任、创造价值、坚守共赢、不忘初心等。

此前，有媒体报道称，国内即时零售及配送平台达达集团将于本周五( 6 月 5 日)启动首次公开募资(IPO)，证券代码为“DADA”，计划在美国纳斯达克挂牌上市。

据达达招股书显示，达达IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15- 17 美元，预计发行 1650 万ADS，每ADS代表 4 股普通股。由此测算，达达估值将在 35 亿- 40 亿美元。

达达 (1)

以下是蒯佳祺内部信原文：

达达集团的同学们：

今天，达达集团将在纳斯达克上市，公司迎来了新的里程碑!今年对全世界的每个人来说，都是充满挑战的一年。我们要怀着巨大的敬畏心和使命感去创造、去发展，一切才刚刚开始!

我们能够走到今天，非常不容易。 6 年前，我们 10 个小伙伴在上海浦东一条小路上的快捷酒店，夜以继日，创造了达达快送的第一个版本。那时候什么都没有，除了我们内心那一团熊熊燃烧的梦想火焰。过去 6 年，我们克服了无数困难，坚韧不拔、发展壮大。今年疫情发生后，全公司 2100 多名员工更是加紧奋战在武汉和全国各地，全力以赴抗击疫情、保障民生。历经艰难险阻，我们从没放弃。“使命必达”是我们每个人心中的信念。

再过十天，达达集团就要六岁了，京东到家和达达快送，已经成长为中国最大的本地即时零售和开放配送平台。我们秉持“万千好物 即时可得”的初心与愿景，全力为中国消费者创造更好的购物和生活方式。

京东到家平台上有近 10 万家门店，为消费者提供各类商品;达达快送的骑士兄弟们风雨无阻，满载商品穿梭在大街小巷。动动手指，万千好物 1 小时内即时可得。 6 年前，这是无法想象的。我们正通过开放、赋能，推动着零售业的历史性变革。

回顾过去 20 年中国电商的发展，存在三个阶段。分别是最初库存在几千公里外，要好几天才能送达的远距电商;以及之后库存来到城市 100 公里内的仓库，当日或次日就能送达的近距电商。我们今天发展到第三个阶段，微距电商，也就是即时零售，库存距离消费者只有几公里，履约在 1 小时内就能完成。中国电商快速发展了 20 年，涌现了非常多优秀的企业，但加起来也只占到零售总额的20%，而80%依然发生在线下。即时零售，以及零售的本地电商化将是我们最大的历史机遇。

在这样激动人心的时代背景下，我们打造了从零售到物流的一系列数字化产品、工具，帮助优秀的零售企业提升数字化和电商水平，使实体零售与电商逐步从独立、对抗走向线上与线下的深度融合。零售业正在拉开新时代的帷幕，我们要坚守“开放、赋能”，和优秀的零售伙伴一起推动这场伟大的变革。

在今天这个特殊的时刻，我想和大家分享几个感悟：珍惜信任、创造价值、坚守共赢、不忘初心。

信任，是企业发展最宝贵的财富。我们应该发自内心地感谢和珍惜这份信任。珍惜达达骑士兄弟们的信任，是他们坚定的步伐和辛勤的汗水成就了我们。珍惜所有合作伙伴的信任，能够与全世界最优秀的零售商、品牌商并肩前行，让我们对未来充满信心。更要珍惜所有京东到家和达达快送用户们的信任，我们必须不断创新、提升体验，不辜负大家的选择。

创造价值，是我们的立身之本。这个世界最好的商业模式就是创造价值。中国最领先的零售商和品牌商，都跟我们有非常深入的合作，我们要持续创新，帮助合作伙伴降本增效，为大家创造价值。达达快送作为以众包为核心的本地即时配送平台，为社会提供了不限量的工作机会，我们要不断帮助骑士兄弟获得更好的收入。我们也必须为京东到家的消费者、达达快送的用户和商户，创造更好的使用体验。

共赢，是我们始终坚守的发展理念，也是我们收获的累累硕果。我们不与零售商、品牌商竞争，我们只做好最擅长的数字化赋能，真正做到“携手共赢”，与合作伙伴齐心协力推动行业的发展。

坚持不忘初心，“心怀火焰，使命必达”。达达集团是一家非常年轻的公司，大家要清醒的认识到，我们离“万千好物 即时可得”的远大目标，还有很长的路要走。只有时刻保持敬畏、脚踏实地，才能离目标越来越近。“心怀火焰，使命必达”，是流淌在“达家人”血液中的企业文化。站在今天这个新的起点上，让我们一起用斗志迎接更大的挑战，用信念完成更多的突破!

预测未来，不如创造未来。心怀火焰，使命必达!

你们的，Philip

2020 年 6 月 5 日

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