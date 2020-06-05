阅文集团发网络文学正版联盟公告 打击侵权盗版行为

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阅文集团发网络文学正版联盟公告 打击侵权盗版行为

2020-06-05 10:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息：今日，阅文集团发布了《进一步扩大网络文学正版联盟的公告》称， 2016 年，阅文集团发起行业正版联盟，过去 4 年里，得益于联盟同仁的支持，阅文总计投诉下架第三方侵权盗版应用 4364 起，下架侵权盗版链接 2644 万条。

阅文集团 (3)

阅文表示，坚决打击一切侵权盗版行为，并将持续推进五大举措维护正版权益：

1、阅文联合旗下及合作渠道将全力支持正版内容，目前已展开对于相关渠道的集中梳理与净化，并将在未来继续加码，保持对于相关渠道的巡查与净化工作;

2、 2019 年，在我们的持续维权下，头部盗版网站“笔趣阁”和“菠萝小说网”被关停。但近期网络上又出现了一系列打着“笔趣阁”帽子的盗版网站。我们将坚决针对“笔趣阁”系列和类似盗版开展更全面和打击力度更强的维权行动;

3、针对其他第三方盗版平台，我们已经对所有侵权盗版行为取证和存档，并坚决采取包括民事诉讼和行政举报等在内的维权措施，维护广大作者的权益;

4、我们欢迎广大作家加入联盟，共同监督举报全网平台中的盗版侵权行为。如您有任何相关线索，请随时联系我们的责任编辑，阅文维权团队将第一时间跟进核实和处理;

5、我们将不计代价、长期不懈地开展维权行动，阅文为平台上所有作家作品的维权成本，将全部由阅文承担。

6 月 3 日，阅文集团宣布发布“单本可选新合同”，阅文称，该合同针对此前合同中的十余项条款进行了大刀阔斧的改革，作家可以登录作家助手APP内页面查看。此次合同匹配作家不同的发展需求分为三类四种，取消单一格式合同，推出了基础协议、授权协议、深度协议，满足不同作家的发展诉求。

阅文.jpg

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