短视频运营必备工具大全推荐

站长之家(ChinaZ.com) 5月30日 消息:近年来，短视频很火。无论是个人还是MCN机构都在做短视频。而一个好的视频，需要具备好的剪辑、配乐、封面、文案等等诸多条件。“工欲善其事，必先利其器”，为此，本期，站长之家将为大家整理了几个短视频剪辑软件，希望对大家有所帮助。

手机剪辑软件

1、剪映

剪映是抖音官方推出的剪辑神器，支持变速，快速自由分割视频，时间倒流，语音转字幕，支持交叉互溶、闪黑、擦除等多种效果，一键剪辑抖音同款以及具有丰富的曲库资源，是非常强大的手机剪辑软件，基本可以满足用户的需求。

缺点：是它仅支持分享到抖音，如果要分享到其他平台，需保存至本地后上传。

2、VUE

VUE是一款Vlog社区与编辑工具，可以分段拍摄处理，添加转场、去原声、添加音乐等，音乐可以用app自带的，也能使用手机里的，滤镜很多，还可以关闭水印。尤其适合拍摄VLOG视频.

缺点：无法加字幕，需要导出在其他工具中添加。

3、美册

美册是一款全能傻瓜式视频制作与剪辑软件，主要功能有视频编辑裁剪，特效模版、翻转文字视频、拼接串接视频、3D环绕可视化音频、视频自动识别加字幕，动态去除视频水印等，支持1080P、720P和576P等清晰度视频导出，全面支持抖音、微信、西瓜、优酷、快手、微视等。

美册比较具有特色的功能就是旋转文字视频了。用户通过录音或者导入视频，借助Ai语音合成技术可以将视频声音转为翻转文字动画。

缺点：导出视频保存在本机等功能需要收费。输出清晰度会有轻微模糊情况。

4、猫饼

猫饼是一款可玩性很强的视频剪辑软件，滤镜功能全部由大师进行调教。哪怕最基本的滤镜，都是由调过「1942」「金陵十三钗」，有 30 年经验的电影调色大师曲思义操刀，轻松让镜头画面变得高级。

可以添加字幕、音乐、录音，滤镜很多，这款App的独特之处在能让视频变得鬼畜，当然也可以手动设置去水印。

缺点：每次最多只能选择 9 个视频。

5、美拍大师

美拍大师是一款专业的视频拍摄神器，这款软件的最大特点就是功能强大，无论是视频剪辑，配乐还是特效处理，美拍大师都能做到。支持变速、加字幕、贴纸等功能。

缺点：视频不能超过 5 分钟。

6、inshot

inshot是一款神器的视频图片编辑软件，操作简单，支持视频调速、拥有丰富的视频转场特效、滤镜，可以添加多段音乐到视频，设置淡入淡出等效果。

除了剪切可以掐头掐尾，还可以对视频进行剪切，可以前后剪切，中间加入别的视频或者照片，还可以产生上下分割效果。缺点是免费版有水印，要去除需付费购买pro版本。

7、YouCut

YouCut是一款专业的手机视频剪辑软件，功能强大且简单易操作。支持视频长短剪切、压缩和组合视频、视频画面旋转、翻转、视频速度调整、背景音乐添加等简单操作。同时支持为视频添加漂亮的电影风格滤镜和特效，调整视频颜色等，输出支持高、中、低 3 种画质。

编辑器的界面很简洁，也没有任何多余的功能，使用体验非常好。

8、iMovie

iMovie是一款基于Mac os编写的视频剪辑软件，支持颜色调整，特效，绿幕抠像，防抖处理等，支持剪辑和导出4k视频，并且可以多平台无缝衔接。当你在手机或平板上剪好之后，可以将项目上传到 iCloud，或者通过 iTunes 将项目导出到电脑。

该软件有一个特色功能——创建预告片。用户只需将拍好的素材按模板的设置导入，就可以做出一个效果惊艳的小短片。

电脑剪辑软件

1、pr(adobe premiere)

pr是Adobe公司开发的专业剪辑软件，可以精确地为视频剪辑、调色、美化音频、添加字幕等。相较于那些手机剪辑软件来说，pr简直就是一个“神”一样的存在，不但可以做出“毫无ps”痕迹的人物同框效果，而且可以自定义制作各种牛逼的转场、炫酷的字幕效果等。

缺点：这款软件比较大，启动速度慢，对电脑的性能要求高。

2、AE

AE是Adobe公司推出的一款图形视频处理软件，适用于从事设计和视频特效的机构。它不仅可以用于剪辑视频。还可以将2D和3D进行合成，利用数百种预设的效果动画，为作品添加精美的视觉效果。

缺点：比PR更大，启动速度更慢。如果视频中包含3D元素或特效粒子，渲染时间较长。

3、快剪辑

快剪辑是一款功能齐全、操作简捷、可以在线边看边剪的免费剪辑软件。可以实现视频剪辑、添加片头、压缩视频、更改格式等基本功能，简单易学。支持视频画面分割，多段视频编辑，混剪，单个或多个变速、倒放等。同时还支持视频特效、音频、贴纸、片头片尾、字幕、自定义水印等功能。

4、爱剪辑

爱剪辑是一款入门级视频编辑软件，相比pr要简单得多，支持旋转、字幕、主题以及倒放等功能，拥有丰富的动画贴纸、滤镜。缺点是导出会强制带上片头片尾爱剪辑的广告。

5、会声会影

会声会影是加拿大Corel公司制作的一款功能强大的视频编辑软件，具有图像抓取和编修功能。界面非常简单，适合日常小白使用。支持批量转换、可调整视频覆叠素材、设置遮罩效果，提供时钟、3D、旋转、滑动、果皮等多种转场效果，轻松实现视频修剪、视频编辑、美化视频，并为视频添加字幕、背景音乐。

制图工具(封面制图)

1、Photoshop、illustrator(简称PS、AI)

专业制图工具，小白上手比较难，但能保证清晰度和自由设计。

2、创客贴

https：//www.chuangkit.com/

创客贴是一款极简的在线设计工具，使用平台提供的素材，模板等通过简单的拖拽式操作就能设计出精美的海报，公众号配图，PPT、名片、邀请函等。

创客贴内有大量的免抠素材、现成的文字模板、海报背景图案等，用户可以直接修改文字或拖拽元素进行自由组合，也可以自由上传素材，自己公司的Logo，图片素材、表格、图表等。对于没有美工经验，又需要制作视频封面的短视频创作者来说是不错的选择。

3、稿定设计

https：//www.gaoding.com/

稿定设计是一款电商运营和新媒体运营打造的免费在线平面设计工具，内含大量电商和节日营销模板，可一键生成海报、在线PS，在线拼图、智能抠图、照片修复等，支持自定义尺寸，通过关键词搜索模板，比较适合电商类短视频运营者。

4、Fotor 懒设计

https：//www.fotor.com.cn/

Fotor懒设计是全球最受欢迎的在线平面设计工具之一，提供数千个设计模板，文字背景图片皆可修改，不需设计经验， 3 分钟即可搞定海报设计、贺卡设计、名片设计、邀请函设计、封面设计、banner 设计、微信朋友圈封面设计和微信二维码设计等。

基础版免费，素材不少但大多需要充值 VIP 才可使用，提供海外平台社交媒体模板，例如：facebook、Twitter、Google、Instagram、Youtube、Blog等。适用于在线网页、微信小程序。

5、图怪兽

https：//818ps.com/

图怪兽是一个在线ps图片编辑器，它相当于ps精简版软件，可提供微信编辑器功能，在线ps照片处理，拼图，图片制作，在线设计等。

操作方式也非常简单，“号称会打字就能用的在线编辑器”。拥有 52 万模板，用户只需选择喜欢的图片模板，替换文字或图片，点击下载即可。一分钟搞定封面制图。

6、ARKIE作图

https：//www.arkie.cn/welcome

ARKIE作图是一款智能设计工具，只需输入文字，即可一键生成海报。设计风格呈现“性冷淡”风，模板数量不多但每个设计都简单高级。智能扩展尺寸功能，仅需一键便可以生成多种延展尺寸，避免设计中的重复劳力，实现高效设计。

适用于在线网页、小程序，非专业人员输入广告图设计内容需求，可秒级生成符合设计规范的多张广告图。

7、VSCO

VSCO号称“滤镜之王”，可对图片进行矫正畸形，调整色调等。它的调色功能非常强大，一键就能让普通的照片变得更有气质，但大部分滤镜收费。

页面极简到令人发指，没有任何使用引导。整个页面上方只能看到一个相机的符号“+”字符号，分别为相机的入口和添加照片按钮。下方的三个按钮分别为：动态、工作室、会员中心。滤镜库和后期工具都在工作室目录下。

8、美图秀秀

美图公司旗下免费图片处理软件，操作简单，适合小白用户。拥有丰富的照片特效，强大的人像美容，好玩有趣的贴图等功能。

网页版还支持图片拼接、批量处理等功能，可统一修改尺寸，裁剪，添加水印等。

录屏截屏工具

1、Snagit

Snagit是一款强大的截屏应用，不但可以滑动截屏，而且还能录屏。它会根据光标自动改变所选的区域，更有抠图，重新选择截图，还可以显示截图历史等等。

2、EV录屏

EV录屏是一款非常实用的桌面视频录制软件，可录制游戏、聊天、会议、网络课程、个人演示等多种视频，操作简单，高清录制，多种格式输出，声画同步不卡顿。录制无需等待，即停即生成，而且免费、高清、无水印。支持自定义原画，音频高保真，内存占用量低，支持MP4、AVI、MP3、WMV、FLV等格式，还支持定时录制。

3、ApowerREC录屏

ApowerREC是Apowersoft推出的一款强大的电脑屏幕录像软件，支持全屏录制、区域录制、画中画以及摄像头录制等多种视频录制模式，此外，还支持计划任务录制、录制视频编辑、视频格式转换以及快速截图等功能，非常适合用来录制游戏视频、会议视频、聊天视频、电影、教学录像视频等。

4、ActivePresenter录屏

ActivePresenter是一款非常好用且功能最全的屏幕教学录像工具。可以满足真正要制作专业教学、视频、编辑各种教材的好工具。此工具适合于教师、培训人员制作教程或演示教程。

音频工具

1、Adobe Audition CS6

它是Adobe公司旗下专业的音频编辑和混合编辑器，运行流畅且操作简单，面向的人群都是视频专业人员，它提供先进的音频混合、编辑、控制和效果处理功能。

其中，值得一提的两个常用功能有“降噪”和“消除人声”。前者可以将音频里的噪声过滤，后者可以将音频里的人声音进行淡化，达到KTV里的伴奏效果。

2、变声专家

变声专家可以完成多种声音变声，为视频剪辑、解说等增加配音;模仿人的声音;改变歌曲里的声音;创建动物声音等。还可以和各种在线游戏同时使用，比如目前特别流行的吃鸡游戏。

用户只需在打开软件，点击假声，选择将要变化的声音并调整好各项参数，就可以直接变声了。它支持在线直播变声，可以男声变女声，老人声，小孩，动物声等。

字幕工具

1、ArcTime

Arctime是一个全新理念的可视化字幕创作软件，借助精准的音频波形图，可以快速创建和编辑时间轴，高效的进行文本编辑、翻译。

优点：支持直接导入TXT字幕文本，导入双语字幕，还能把双语字幕一键转换成两个轨道。

缺点：字体加载有些麻烦，不支持Ctrl+Z快捷键撤销上一步。

2、傻丫头字幕

傻丫头字幕精灵破解版是一款专业的音乐字幕制作工具。使用傻丫头字幕精灵破解版可以轻松地制作出专业的高质量的卡拉OK音乐字幕特效。傻丫头字幕精灵破解版编辑字幕时可以设置详细的字幕属性(布局、字体、显示等)和模板特效(走字特效、指示灯设置等)。

3、网易见外

网易见外是AI智能语音转写听翻平台，支持一键生成双语字幕。进入工作台之后，选择视频翻译或视频转写，就可以生产中英双语字幕或单独语言字幕。

使用方法也很简单，上传视频，选择要生成的语言，然后等待字幕生成即可。目前每天免费试用时长仅 2 个小时。

其他实用工具

1、格式工厂

格式工厂是一款多功能的多媒体文件转换工具。几乎支持所有多媒体格式，比如像音频，视频，图片格式等等。比如，你想用某段小视频里的音乐，却又搜不到歌名，就可以使用格式工厂将视频直接转换为音频。而且转换速度超快，还能修复破损的视频文件，而且还能压缩文件，节省空间。

2、迷说

迷说是一款对话设计软件，模拟微信对话，平台上的UGC内容有很多素材可以借鉴，也可以自己创作对话录屏。支持ios、安卓。

3、文字快闪：Tab

Tab是一款快闪字体制作工具，操作简单，可以制作出类似AE模板或者PPT快闪模板的那种酷炫快闪字体，用户只需在软件中输入文字就可以生成文字视频，但是只支持几种快闪效果和滤镜，仅支持ios。