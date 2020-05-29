字节跳动副总裁柳甄离职 官方：因个人原因 祝顺利

昨日，财富中文版发布了“中国 40 位 40 岁以下的商界精英”榜单。《财富》表示，今年， 对于所有人来说都是特殊的一年。 疫情之下， 这些年轻的商界领袖， 不仅在事业上取得了成功， 更重要的是他们利用各种方法试图解决公共问题， 从而达到企业和社会的双赢。