字节跳动副总裁柳甄离职 官方：因个人原因 祝顺利

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息：今日，针对“今日头条高级副总裁柳甄离职”的报道，字节跳动回应：柳甄个人原因离职，公司尊重她的个人意愿并祝她顺利。
资料显示，柳甄生于北京市，毕业于美国加州大学伯克利分校法学院和中国人民大学法学院，联想集团创始人柳传志的侄女，曾在美国硅谷做过10年律师，后曾担任优步中国战略负责人。2016年10月，柳甄正式加入今日头条，现任高级副总裁。
对此，今日凌晨，柳甄在今日头条发表动态称：“流年笑掷，未来可期。”
站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息：今日，针对“今日头条高级副总裁柳甄离职”的报道，字节跳动回应：柳甄个人原因离职，公司尊重她的个人意愿并祝她顺利。
资料显示，柳甄生于北京市，毕业于美国加州大学伯克利分校法学院和中国人民大学法学院，联想集团创始人柳传志的侄女，曾在美国硅谷做过10年律师，后曾担任优步中国战略负责人。2016年10月，柳甄正式加入今日头条，现任高级副总裁。
对此，今日凌晨，柳甄在今日头条发表动态称：“流年笑掷，未来可期。”
昨日，财富中文版发布了“中国 40 位 40 岁以下的商界精英”榜单。《财富》表示，今年， 对于所有人来说都是特殊的一年。 疫情之下， 这些年轻的商界领袖， 不仅在事业上取得了成功， 更重要的是他们利用各种方法试图解决公共问题， 从而达到企业和社会的双赢。
据涂鸦财经报道，字节跳动近日完成了对北京中视鸣达文化传媒有限公司的投资，北京中视鸣达文化传媒成立于2008 年 09 月 25 日，主要从事艺人经纪、综艺投资制作发行、音乐制作与版权运营等业务。
字节跳动推出了一款名为“火山引擎”的企业云服务平台，并且在 2019 年 11 月就注册了名为“字节云”的微信公众号，官网是www.byteoc.com。
近日，快手在海外谷歌Play应用商店中，上线了一款名为SnackVideo的短视频App。与其另一款海外短视频产品Kwai不同的是，SnackVideo具备推荐算法，能够更加精准地推送用户喜欢的视频内容，且功能界面与抖音海外版TikTok极为类似。
近日，有媒体报道称，字节跳动正筹备于今年赴港IPO，是否赴美IPO则取决于美国监管层对TikTok的态度。对此，字节跳动回应称“不准确”。
路透消息称，猎豹移动宣布每股美国存托凭证派息1. 44 美元，同时出售字节跳动股份。路透预计，猎豹移动此次支付的现金股息总额约为 2 亿美元。猎豹移动已经达成协议，出售其持有的所有字节跳动股份。
5 月 27 日，路透和彭博先后报道，知情人士称，字节跳动去年实现收入 170 亿美元，比 2018 年收入高出两倍多，利润超过 30 亿美元。对此，投资界(微信ID：pedaily2012)向字节跳动方面求证，对方回复称：对市场传言不予回应。
今日，针对“入局云计算”的报道，字节跳动方面回应称，没有公有云产品，目前没有做公有云的计划。此前，有媒体报道称，字节跳动可能通过其擅长的视频和直播切入云计算领域。
今日，字节跳动推出一款助力英语初学者的AI辅导产品“开言简单学”App。该APP功能包括：智能纠音、课后掌握度分析、AI针对性复习。该APP开发者为北京点点看看科技有限公司，疑似实际控制人为字节跳动全球CEO张一鸣。
据cnbc报道，抖音海外版TikTok将在英国伦敦设立欧洲业务中心，目前已开始在伦敦招聘大量人工智能工程师和软件开发人员。TikTok规模最大的办公地位于美国洛杉矶，而伦敦办公规模已经悄然成为TikTok的第二大办公区。根据招聘平台LinkedIn的分析，TikTok提供的薪水已经超过谷歌和Facebook等硅谷科技公司。
今日早间，迪士尼流媒体业务高管字节跳动宣布，凯文·梅耶尔(Kevin Mayer)将担任字节跳动首席运营官兼TikTok全球首席执行官，将于 2020 年 6 月 1 日正式入职字节跳动。
针对字节跳动入局车联网的消息，字节跳动向媒体回应称，“属实，我们在做一些探索，满足车载场景的用户体验。”
张一鸣率队，字节跳动开始大举征战全球。一周之后，TikTok的全球CEO即将到位，这是自今年 3 月张一鸣宣布工作重心放在全球化上后，第一次引发轰动的“挖人”。至此，张一鸣招揽了来自Facebook、谷歌、华纳音乐、微软等众多海外巨头公司的互联网人才，集结起一支豪华的全球化军团。
字节跳动正悄然组建车联网团队，计划推出自己的车辆信息娱乐系统方案。字节跳动官网也已经挂出车联网相关的招聘信息，目前有高级产品经理和高级商务经理两个岗位。知情人士称，该车联网团队的研发人员主要从锤子团队划拨过来，有 20 人左右
近日有消息称，字节跳动正筹备今年赴港IPO，对此，字节跳动向媒体回应称：不准确。
近日，字节跳动完成了对医学科普知识平台百科名医网的全资收购，字节跳动战略投资负责人、游戏业务负责人严授成为后者的法人代表。公开资料显示，成立于 2010 年 5 月的百科名医网已是国内最大的专业医学科普知识内容平台
今日，针对“进军车联网”的报道，字节跳动方面回应称，确有此事，字节跳动正在做一些探索，满足车载场景的用户体验。今日早些时候， 36 氪报道称，字节跳动正悄然组建车联网团队，计划推出自己的车辆信息娱乐系统方案。字节跳动官网也已经挂出车联网相关的招聘信息，目前有高级产品经理和高级商务经理两个岗位。
昨日，字节跳动旗下教育产品清北网校发布中小学网课教师招聘启事，称将为优秀教师提供“年薪两百万，上不封顶”的薪资待遇。
据彭博社报道，字节跳动在非公开股票交易中估值据悉已超过 1000 亿美元。
字节跳动近日完成了对医学科普知识平台百科名医网的全资收购，字节跳动战略投资负责人、游戏业务负责人严授成为后者的法人代表。