字节跳动副总裁柳甄离职 官方：因个人原因 祝顺利

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字节跳动副总裁柳甄离职 官方：因个人原因 祝顺利

2020-05-29 10:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息：今日，针对“今日头条高级副总裁柳甄离职”的报道，字节跳动回应：柳甄个人原因离职，公司尊重她的个人意愿并祝她顺利。

字节跳动、今日头条

资料显示，柳甄生于北京市，毕业于美国加州大学伯克利分校法学院和中国人民大学法学院，联想集团创始人柳传志的侄女，曾在美国硅谷做过10年律师，后曾担任优步中国战略负责人。2016年10月，柳甄正式加入今日头条，现任高级副总裁。

对此，今日凌晨，柳甄在今日头条发表动态称：“流年笑掷，未来可期。”

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