旅行青蛙拍电影 备案单位为阿里影业

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旅行青蛙拍电影 备案单位为阿里影业

2020-05-23 15:43 · 稿源：站长之家

电影局备案公示，日本休闲放置系游戏《旅行青蛙》将拍摄电影，备案单位是阿里影业，汤俊担任编剧。该游戏曾在2018年上线，一时间获得了大量网友的关注，成为了当年的一款热门话题游戏。

电影

电影的故事梗概如下：处处倒霉的高中女生初夏跟随合唱团赴日演出。在名古屋城，她邂逅了擅长绘画的男生彦晃，拿到一张他留下的旅行青蛙速写。当得知青蛙能带来好运后，初夏决心寻找小青蛙，却在追寻的过程中闯下大祸……

目前还未确定这部改编电影是动画电影还是真人版电影，后续预计会有相关的消息公布。

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