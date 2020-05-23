这款社交音频APP风靡硅谷名人圈，仍在内测、估值1个亿

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 模式 > 原创外文最新资讯 > 正文

这款社交音频APP风靡硅谷名人圈，仍在内测、估值1个亿

2020-05-23 08:48 · 稿源：站长之家
文章目录

Clubhouse是一款音频APP，虽然目前仍处于测试阶段，但是在硅谷 VC、名人圈层的推广下，已经变得非常受欢迎。

虽然这款产品只有 1500 个用户，前不久还获得安德里森-霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)投资，筹集 1200 万美元，估值高达 1 亿美元。它到底有什么魅力呢?

QQ截图20200522161718.jpg

风靡名流圈，仍旧神秘又低调

简单的说，Clubhouse相当于一个实时语音聊天室，用户进入APP后，可以查看房间里都有谁，聊的话题是什么，进而决定是否继续听或加入聊天。虽然说，大约只有 1500 用户能够进入聊天室，但其中大部分都与知名科技投资者有联系。

比如用户进入之后，可能会听到一场关于新冠病毒有关的热议话题，参与其中的人包括知名主持人、政治评论员、天使投资人等精英阶层人士。

Clubhous还有一丝神秘色彩，比如至今还没有网站，创始人保罗·戴维森(Paul Davison)和罗翰·赛斯(Rohan Seth)也没有接受过媒体采访。

从招聘网站LinkedIn的个人资料显示，这两个人在今年早些时候成立了Clubhous的母公司 Alpha Exploration。

播客和Twitter结合体

根据参与Clubhous内测早期用户反馈，这款产品有点像播客和Twitter的结合体，被称为“音频 Twitter”。

进入APP之后，用户可以看到几个虚拟聊天室，里面会显示参与者的名字，有时有两个三参与者，有时高达 100 个。当用户进入一个聊天室，打开音频后，就可以听到小组讨论的话题，聊天室创建者可以决定谁发言。

风投公司Lux Capital的合伙人比拉尔·祖贝里(Bilal Zuberi)对这款产品评价颇高称，Clubhouse是他唯一感兴趣的社交音频APP。

他表示，几乎所有的社交媒体都需要用户看屏幕，使用Clubhouse之后是他第一次不用看屏幕就参与到社交媒体中，在他不发言的时候还可以随便做任何事情。

与其它一开始就想吸引大量用户产品不同的是，Clubhouse采用的是邀请制度，并且十分严格。据称，每天只有十几个新人加入。有消息人士透露，目前日均活跃用户数量约为 270 人，约占注册用户总数的18%。

Clubhouse创始人戴维森经常会加入到一些聊天室，用几分钟的时间询问参与者对某个特定功能的反馈。

祖贝里称，自己是受一名Uber高管邀请加入的，现在每天会花大约半个小时听别人讨论，有时候也会发言。

要么死，要么大获成功

近 20 年来，无数个初创企业一直在寻找创新的方式，帮助人们与朋友、同事、名人和陌生人联系起来。最后，大多数都破产了，只有少数成功，比如Facebook、Twitter、LinkedIn。

社交产品是一个极端的繁荣或萧条的行业。在很多情况下，所谓的“走红”都只是昙花一现，比如Yik Yak，一款专为大学生设计的匿名短信应用，在筹集了 7000 多万美元后还是倒闭了。

那么Clubhouse未来命运又会如何呢?

风险投资公司Freestyle的联合创始人、Clubhouse早期用户乔什·费尔瑟(Josh Felser)预测，“它要么在 7 月之前死掉，要么就是大获成功。“

费尔瑟称，自己每天会在这款应用上花一个小时，疫情封锁措施期间成为这款应用最佳的推出时间，但是否能持续发展还有待观察。

如今，Clubhouse的大部分用户都是在一个名人加入一个聊天室并通知关注者之后才会加入的。

旧金山的投资者马特·布里兹纳(Matt Brezina)在 4 月份收到朋友内特·博沙德(Nate Bosshard)邀请加入Clubhouse后，成为一个狂热的用户，并把Clubhouse形容为“AirPods社交网络”。

而在媒体报道了Clubhouse融资 1200 万美元资金的消息后，有人在推特上质疑，这会不会是不是创始人们的最新“玩具”。

在考虑创造营收之前，Clubhouse的下一个巨大挑战将是向千万用户开放，并且要保证不会变得混乱。

有业内人士指出，Clubhouse接下来的问题就是能否扩大规模，既然可以有数亿人使用推特，那么Clubhouse也是有发展的空间的。

另外，也有人认为，Clubhouse最终一个好的归宿就是被流媒体音乐服务平台Spotify收购。当然最终命运会是如何，现在还没有人知道答案。

注：本文编译自cnbc，原文标题《Silicon Valley is going crazy for Clubhouse， a social media app with 1，500 users that’s already worth $100 million

每天一篇超实用创业案例，扫码关注【站长视界】↓↓↓

站长视界3.jpg

网友热搜:

  • 相关推荐
关键词：

  • 蛋壳公寓App在苹果App Store重新上架

    目前，蛋壳公寓App已在苹果App Store重新上架，可正常下载使用。5 月 10 日，蛋壳公寓App在iOS商城下架，对此，蛋壳公寓方面表示，其他应用商城均正常。

    蛋壳公寓 苹果 APP

  • 得物App是什么？你的潮流秘籍

    现如今在潮流圈中，最热的App或许就是得物了。截至 2019 年 8 月，得物月活跃用户接近 4000 万，估值超 10 亿美元，被公认为新一代独角兽；并且得物App长期以来占据App Store排行榜前五十，分类榜单榜首，成绩毋庸置疑。那么看到这里不了解得物App的朋友或许脑海中已经浮现出了一个疑问——得物App是什么？官方给出的定义是新一代潮流网购社区，但小编认为这个问题或许有多个答案，得物App可以是你的潮流秘籍也可以是你的正品天堂

    得物App

  • 梨视频App被全网下架

    5月8日下午，资讯类短视频平台“梨视频”App 已在苹果App Store以及应用宝、华为等各大安卓应用商店下架，目前官方对于本次下架原因暂无回应，不过官方网站仍在正常运营。目前在苹果的App Store商店仅可以搜索下载梨视频专业版。

    梨视频 梨视频App 梨视频被下架

  • 特斯拉App宕机怎么回事 宕机详细原因

    5月13日晚上11点多，微博上数名特斯拉车主发微博称特斯拉App遭遇宕机，并且无法与车进行链接，账号也无法登陆，有车主表示特斯拉服务器app域名证书过期才导致现在的这个状况。

    特斯拉App宕机

  • AR技术加持，得物APP上线虚拟试穿功能

    近日，新一代潮流网购社区得物APP上线了“AR虚拟试穿”功能，用户在购买球鞋时，可以先进行线上AR试穿，再下单。据了解， 得物APP“AR虚拟试穿”功能目前拥有Yeezy、Travis Scott × Air Jordan 6、Air Jordan1 藤原浩等热门鞋款在内的超百双潮鞋模型，并以全球行业领先的增长速度扩充模型数量。AR虚拟试鞋操作简单，用户只需打开得物APP，从服务tab进入，就可以集中试穿所有鞋款。在AR试穿过程中，仅需 5 秒即可快速切换加载，不

    AR技术 得物APP

  • 老师和学生为何对天学网APP情有独钟

    现实生活中，以人工智能作为手段和技术的教育APP已经越来越多地出现在了中小学教育中。当然，教育是需要沉淀的，一个好的教育品牌会随着市场大浪淘沙而凸显出来，与此同时，技术也在不断的衍进。教育类产品最核心的使用者是学生。学生的特点很明显，尤其k12 学生。他们空余时间少、课业繁重、自觉性稍差，爱玩，但喜欢接触新鲜事物，善于使用移动互联网。天学网智能学习APP内没有一个广告，作业、练习、试题等核心功能在满足学生碎

    天学网APP

  • 京东被App Store置顶 为5.6京东Apple超级品牌日蓄力

    伴随着疫情好转，五一小长假正式开启。为了让劳动者在繁忙工作后充分享受五天假期，Apple官方App Store推荐了一批消费类、出行类、娱乐类APP。其中，京东App被置顶推荐。本次京东APP整合了京东到家部分功能，让用户在购买手机等产品时可以享受极速送达服务，此外“深色模式”也是京东APP本次更新的一大亮点。值得一提的是， 5 月 6 日即将迎来京东Apple产品超级品牌日，在这个时间Apple官方APP Store对于京东APP的推荐，有效提升了

    京东 京东Apple超级品牌日

  • 特斯拉App宕机 去年9月也曾出现宕机问题

    近日有多位特斯拉车主表示，在 5 月 13 日接近 24 点的时候，出现特斯拉App宕机的问题。本次的宕机导致了多位车主手机无法与车链接，手机钥匙失效、无法获取车辆信息、无法点亮车内仪表盘、中控屏等问题。

    特斯拉 特斯拉App宕机 特斯拉回应宕机

  • 5G消息App上线仅一天下架

    5 月 11 日，中国移动悄然上线“5G消息”APP，不过仅仅上线仅一天下架，目前在各大应用商店已搜索不到该应用。中国移动对媒体公开回应称，下架5G消息App是因为存在一些技术问题，该APP目前临时下线，稍后会重新上线。

    5G消息App 5G消息 中国移动

  • CSTC发布教育APP隐私报告：VIPKID表现最佳

    近日，中国软件测评中心（CSTC）公布了在线教育APP个人信息安全调研报告。结果显示：大部分在线教育类软件都符合有关国家标准及要求。VIPKID、沪江网校两款APP在个人隐私保护方面表现最规范。去年 12 月 30 日，网信办、工信部、公安部等多部委联合发布了《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》。最近，全国各地展开了APP违法违规收集使用个人信息专项治理行动。工信部近期还通报了 41 款APP黑名单，这些APP因存在违规收集、

    VIPKID

  • 想要月收入上万？盘点这些热门的兼职app

    前些时间在苹果手机上搜索:兼职时代，然后多方研究后发现兼职时代的app经过市场调查盘点现在的社会人人压力很大，很多人在家闲着没事做的家庭主妇以及临毕业即失业的问题，所以工作压力大的毕业生们就会不断在网络上找一些兼职，希望能找到一个月收入上千甚至上万的兼职APP，以此来缓解自己的压力。但是很多兼职软件浪费时间浪费精力不说，还会被批评玩物丧志，有哪些时间不如去找工作，可是没有找到工作的时候压力却又是最大的，?

    兼职app

  • 潮鞋玩家一致好评，得物APP鉴定服务获大众认可

    球鞋市场的热度高启让无良商家们看到了假鞋的暴利诱惑，也正是二级市场的高溢价空间，才会让不法分子们愿意以身犯险。各大球鞋品牌近年来陆续推出防伪码、芯片等技术用于抵制假货，但假鞋贩子们总是能够找到突破点进行造假，防伪码造假、鞋盒造假、发票造假，种种手段让消费者防不胜防，也让品牌们叫苦不迭。所以球鞋鉴定成为了众多球鞋玩家的热门选项，通过全方位的专业鉴定，来识别假货，这个模式已经在国内火爆多时。得物APP，?

    得物APP

  • 美团单车崩了 APP显示“开锁失败” 官方暂未回应

    ​今日早间，有大量用户在社交媒体上反映称，美团系统出现了宕机的情况，APP页面显示“开锁失败，抱歉，服务暂时不可用，请稍后再试”。

    美团 美团单车

  • 永中移动Office · 多种办公场景一个APP覆盖

    体验了桌面端的永中Office2019 后，想要更为完整的办公体验，推荐使用永中移动Office，移动办公，一个APP搞定。「一体化」APP顺应移动互联网时代的潮流与需求，永中移动Office除延续桌面端的特色外，还集成PDF文档阅读与转换等很多实用功能，是永中软件为移动终端量身定制的一款基础办公软件。作为一款合格的移动端Office产品，Office文档的在线阅读与编辑等系列常规的功能都一应俱全，应用本身小巧实用(Android版42.4MB，iOS版才1

    永中移动Office 办公场景

  • 字节跳动上线英语AI辅导产品“开言简单学”App

    今日，字节跳动推出一款助力英语初学者的AI辅导产品“开言简单学”App。该APP功能包括：智能纠音、课后掌握度分析、AI针对性复习。该APP开发者为北京点点看看科技有限公司，疑似实际控制人为字节跳动全球CEO张一鸣。

    字节跳动 App 教育

  • 梨视频APP全网下架，内部人士称是技术整改

    5月8日下午，有媒体发现梨视频App在苹果App Store等渠道上下架，对于应用程序的下架，公司内部人士称：“我这边接到的通知是技术整改”；另有梨视频员工称，“说要修复什么Bug，领导说没有什么，有的话会电话通知大家。老用户没有影响，新用户可能下载不了。”目前，梨视频官网仍在正常运行，该公司上月初刚宣布获得新华网战略投资。

    梨视频 梨视频APP全网下架

  • 京东“京东极速版”APP上线，面向下沉市场

    京东极速版APP已经在近日上线，该APP将面向下沉市场。据京东方面介绍，京东极速版的商品来自京东，供应链也源自京东。京东极速版APP在App Store上的介绍为，京东极速版是又京东官方出品，让大家在享受实惠购物、赚钱乐趣的同时也体验到京东品质服务的购物APP。

    京东 京东极速版

  • 趣记忆APP公益助力中高考，带你突破备考“难记忆”瓶颈

    距高考已不足 70 天，备考进入最关键阶段!英语作为三大主科之一，在考试中占有很高分值，但众所周知，英语却是很多学生的短板。为了帮助中高考学子更好备考英语，趣记忆在全国范围内启动了“助力中高考·忆不容辞”公益活动，并专门为中高考学子研发了“中高考词库”，将于近期在趣记忆单词APP全面上线。 趣记忆APP助力中高考， 7 天带你横扫高频考点单词 英语成绩的好坏，很大程度上直接影响了一个学生能否考取理想大学，但在这?

    趣记忆APP

  • 智伴优学APP：孩子的早教启蒙神器，父母的知识大学

    从年轻帅小伙、时尚小姐姐晋级为新手爸爸、妈妈，你一定无数次因为孩子的教育、日常护理等问题头疼。有的家庭甚至因为孩子养育问题经常发生夫妻双方吵架、家庭不和等问题。其实这一切，都源于缺乏育儿知识、缺乏科学方法指导。其实，育儿并没有想象中困难！只要工具选对了，什么都能迎刃而解！智伴优学APP是智伴公司自主研发，针对0- 12 岁儿童及家长教育而创立的互联网亲子教育平台。智伴优学拥有自主研发内容生产的专业团队，团?

    智伴优学APP

  • 还在抱怨App Store推广难？你可能没看懂这个行业

    谈及手游推广，App Store一直是兵家必争之地。但近年来，开发者发现iOS推广变得越来越难做了。比如说，App Store搜索规则持续更新，结果展示一变再变，开发者很难捉摸，甚至因此分散了产品研发精力。选择佛系运营?在流量获取愈发困难的今天，iOS端高净值流量对开发者的重要性不言而喻，不去优化显然更难突围。

    AppStore 手游推广 AppStore推广
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM