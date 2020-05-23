这款社交音频APP风靡硅谷名人圈，仍在内测、估值1个亿

Clubhouse是一款音频APP，虽然目前仍处于测试阶段，但是在硅谷 VC、名人圈层的推广下，已经变得非常受欢迎。



虽然这款产品只有 1500 个用户，前不久还获得安德里森-霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)投资，筹集 1200 万美元，估值高达 1 亿美元。它到底有什么魅力呢?

风靡名流圈，仍旧神秘又低调

简单的说，Clubhouse相当于一个实时语音聊天室，用户进入APP后，可以查看房间里都有谁，聊的话题是什么，进而决定是否继续听或加入聊天。虽然说，大约只有 1500 用户能够进入聊天室，但其中大部分都与知名科技投资者有联系。

比如用户进入之后，可能会听到一场关于新冠病毒有关的热议话题，参与其中的人包括知名主持人、政治评论员、天使投资人等精英阶层人士。

Clubhous还有一丝神秘色彩，比如至今还没有网站，创始人保罗·戴维森(Paul Davison)和罗翰·赛斯(Rohan Seth)也没有接受过媒体采访。

从招聘网站LinkedIn的个人资料显示，这两个人在今年早些时候成立了Clubhous的母公司 Alpha Exploration。

播客和Twitter结合体

根据参与Clubhous内测早期用户反馈，这款产品有点像播客和Twitter的结合体，被称为“音频 Twitter”。

进入APP之后，用户可以看到几个虚拟聊天室，里面会显示参与者的名字，有时有两个三参与者，有时高达 100 个。当用户进入一个聊天室，打开音频后，就可以听到小组讨论的话题，聊天室创建者可以决定谁发言。

风投公司Lux Capital的合伙人比拉尔·祖贝里(Bilal Zuberi)对这款产品评价颇高称，Clubhouse是他唯一感兴趣的社交音频APP。

他表示，几乎所有的社交媒体都需要用户看屏幕，使用Clubhouse之后是他第一次不用看屏幕就参与到社交媒体中，在他不发言的时候还可以随便做任何事情。

与其它一开始就想吸引大量用户产品不同的是，Clubhouse采用的是邀请制度，并且十分严格。据称，每天只有十几个新人加入。有消息人士透露，目前日均活跃用户数量约为 270 人，约占注册用户总数的18%。

Clubhouse创始人戴维森经常会加入到一些聊天室，用几分钟的时间询问参与者对某个特定功能的反馈。

祖贝里称，自己是受一名Uber高管邀请加入的，现在每天会花大约半个小时听别人讨论，有时候也会发言。

要么死，要么大获成功

近 20 年来，无数个初创企业一直在寻找创新的方式，帮助人们与朋友、同事、名人和陌生人联系起来。最后，大多数都破产了，只有少数成功，比如Facebook、Twitter、LinkedIn。

社交产品是一个极端的繁荣或萧条的行业。在很多情况下，所谓的“走红”都只是昙花一现，比如Yik Yak，一款专为大学生设计的匿名短信应用，在筹集了 7000 多万美元后还是倒闭了。

那么Clubhouse未来命运又会如何呢?

风险投资公司Freestyle的联合创始人、Clubhouse早期用户乔什·费尔瑟(Josh Felser)预测，“它要么在 7 月之前死掉，要么就是大获成功。“

费尔瑟称，自己每天会在这款应用上花一个小时，疫情封锁措施期间成为这款应用最佳的推出时间，但是否能持续发展还有待观察。

如今，Clubhouse的大部分用户都是在一个名人加入一个聊天室并通知关注者之后才会加入的。

旧金山的投资者马特·布里兹纳(Matt Brezina)在 4 月份收到朋友内特·博沙德(Nate Bosshard)邀请加入Clubhouse后，成为一个狂热的用户，并把Clubhouse形容为“AirPods社交网络”。

而在媒体报道了Clubhouse融资 1200 万美元资金的消息后，有人在推特上质疑，这会不会是不是创始人们的最新“玩具”。

在考虑创造营收之前，Clubhouse的下一个巨大挑战将是向千万用户开放，并且要保证不会变得混乱。

有业内人士指出，Clubhouse接下来的问题就是能否扩大规模，既然可以有数亿人使用推特，那么Clubhouse也是有发展的空间的。

另外，也有人认为，Clubhouse最终一个好的归宿就是被流媒体音乐服务平台Spotify收购。当然最终命运会是如何，现在还没有人知道答案。

注：本文编译自cnbc，原文标题《Silicon Valley is going crazy for Clubhouse， a social media app with 1，500 users that’s already worth $100 million》

每天一篇超实用创业案例，扫码关注【站长视界】↓↓↓