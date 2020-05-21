特斯拉计划今年在中国布局4000个以上超级充电桩

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特斯拉计划今年在中国布局4000个以上超级充电桩

2020-05-21 13:37 · 稿源：站长之家

据中国证券网报道，今日，特斯拉透露， 2020 年计划在中国布局4000+个超级充电桩，预计将打通上海-伦敦充电线路的中国部分，让电动汽车的跨国出行成为可能。同时，特斯拉还计划于第二季度开始推进V3 超级充电桩的普及。

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