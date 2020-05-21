特斯拉计划今年在中国布局4000个以上超级充电桩

据中国证券网报道，今日，特斯拉透露， 2020 年计划在中国布局4000+个超级充电桩，预计将打通上海-伦敦充电线路的中国部分，让电动汽车的跨国出行成为可能。同时，特斯拉还计划于第二季度开始推进V3 超级充电桩的普及。
据中国证券网报道，今日，特斯拉透露， 2020 年计划在中国布局4000+个超级充电桩，预计将打通上海-伦敦充电线路的中国部分，让电动汽车的跨国出行成为可能。同时，特斯拉还计划于第二季度开始推进V3 超级充电桩的普及。
5 月 8 日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克日前接受媒体采访时表示，该公司将推迟交付新款Roadster。
上周末，特斯拉强行复工，位于加州阿拉米达县的一座工厂恢复了生产，特斯拉CEO马斯克这一决策引地方不满，阿拉米达县政府表示， 5月底前只允许必要业务重新开放，特斯拉不在此列
特斯拉CEO马斯克日前表示，特斯拉将推迟交付新款Roadster。特斯拉上月曾表示，将把第一批Semi车型的交货时间改到 2021 年。马斯克表示，生产Roadster需要大规模量产Model Y、柏林超级工厂开始生产、特斯拉Semi开始生产、特斯拉Cybertruck开始等等一系列准备工作。
据外媒报道，特斯拉美国工厂获准复工。这一消息是在美国当地时间5月13日，美国阿拉梅达县公共卫生当局正式对外宣布，特斯拉位于加利福尼亚州弗里蒙特工厂可以在本周扩大复工规模，并且可以在下周开始制造汽车，不过卫生部门给出了前提条件是为工人提供足够的安全防护措施。
这年头居然也有人嫌弃自己的公司股票价格太高！这种事情就发生在特斯拉CEO马斯克身上。在美国当地时间5月1日，马斯克就在推特上表示“特斯拉股价太高了”，他这一句话在公开之后，特斯拉股价就开始暴跌。
特斯拉CEO马斯克在推特上回答网友问题时透露，特斯拉电动汽车即将支持视频会议功能。但马斯克没有透露该功能什么时候更新发布。不过马斯克近日好事不断，除了迎来自己的第六个孩子外，马斯克还有望获得价值超过7亿美元的期权奖励。
根据外媒的报道，特斯拉强行复工位于加州的工厂，上周末已经开始恢复部分产线、开始生产制造汽车，不过特斯拉复工未得到工厂所在地阿拉米达县的一致的复工建议。
近日，特斯拉CEO马斯克发推特称，特斯拉将在违反加州法令的情况下重启生产。若逮捕特斯拉的员工，希望逮捕的是自己。随后马斯克表示，加州已经同意复工，美国其他汽车工厂也复工了，只有特斯拉被针对。
4 月 26 日消息，据国外媒体报道，电动汽车汽车厂商特斯拉在 2017 年 11 月份，推出了电动卡车Semi和新一代的电动跑车Roadster，原计划去年量产的电动卡车Semi，已推迟到今年年底开始小规模量产，电动跑车Roadster则是计划在今年开始交付。
据The Verge报道，特斯拉近日一直与加州阿拉米达县当地卫生局争执不断。当地时间周一，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上表示：“特斯拉今日将在违反加州阿拉米达县的法令下重启生产，我将会与所有员工站在一线。若逮捕特斯拉的员工，希望逮捕的员工是我自己。”
特斯拉在加州弗里蒙特的工厂已经恢复生产，问题是这是在没有得到当地县政府许可下进行的。特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上证实，特斯拉工厂已于周一恢复生产，并明确表示这一决定违反了关闭工厂的命令。
复工心切的马斯克，又开始“作妖”了。日前，据外媒报道，由于加州的部分县政府至今仍不允许特斯拉电动车工厂复工复产。该公司CEO埃隆·马斯克 5 月 8 日在推特上宣布，要起诉加州政府，并宣称要把工厂“搬到内华达或者得克萨斯州”。
而尽管加州州长已经允许境内的制造业工厂复工，特斯拉却没有得到恢复运营的许可。为此，后者于上周将加州阿拉米达县告上法庭，要求法院裁定该县的停工令为无效命令。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克 9 号还接连在社交媒体上发文抨击地方卫生部门推迟复产的规定，并威胁称，如不让复产，就把特斯拉总部搬出加州。
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉已经为一种新型无凸片电极电池申请了专利，该专利名为“无凸片电极电池”(Cell with a Tabless Electrode)。
5月3日凌晨，巴菲特股东大会召开，巴菲特被问起对马斯克的看法时，巴菲特对此回应的比较谨慎。他说：“马斯克已经做了一些了不起的事情。”当巴菲特被问是否会投资特斯拉股票时，巴菲特给出了简短而痛快的回答：“不”。
特斯拉CEO埃隆·马斯克称，将在德克萨斯州生产电动皮卡Cybertruck，德克萨斯州的弗里蒙特工厂处于最大产能。在今年三月份，马斯克就透露计划在美国建设两家工厂，将在美国中部建厂生产Cybertruck电动皮卡，生产电动SUV Model Y的新工厂将选址在东海岸。
马斯克出售 4000 万美元豪宅是怎么回事?马斯克为什么突然开始卖房子?事实上，早在数日前，马斯克就发推称自己要变卖大部分实物资产。随后，马斯克就在美国房产中介网站Zillow挂出了自己位于洛杉矶的两处豪宅，售价分别为 3000 万美元和 950 万美元，总价 3950 万美元，其中一处房产是已故影星吉恩·怀尔德的故居。
加利福尼亚州就业培训委员会5月15日周五驳回了马斯克的SpaceX向州政府申请用于就业和培训的65. 6 万美元基金的提议，原因是马斯克曾威胁说要将特斯拉搬离加州。“SpaceX是不同的公司，但是他们有共同的首席执行官，” 就业培训委员会成员纽森说。
日前，马斯克无视加州阿拉米达县当地政府命令，让特斯拉工厂恢复生产决定备受热议。对此，美国总统特朗普则公开表示支持，他在推特上表示，加州应该让特斯拉和马斯克工厂复工。
特斯拉CEO马斯克曾计划在美国当地时间5月9日重启位于加州旧金山的一座工厂，但遭到了当地卫生部门的拒绝。特斯拉工厂所在地的阿拉米达县（Alameda County）计划关闭本地工厂至 5 月底。马斯克此前多次提出重启工厂复工的计划，但均没有得到批准。不过特斯拉位于内华达州和纽约州的另外两个工厂恢复了有限的复工。