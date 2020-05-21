特斯拉计划今年在中国布局4000个以上超级充电桩

据The Verge报道，特斯拉近日一直与加州阿拉米达县当地卫生局争执不断。当地时间周一，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上表示：“特斯拉今日将在违反加州阿拉米达县的法令下重启生产，我将会与所有员工站在一线。若逮捕特斯拉的员工，希望逮捕的员工是我自己。”