微信严厉打击租售微信帐号行为：出租个人帐号亦属违规

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息：昨日，微信安全中心发文警告用户称，应注意账号租借行为，将严厉打击。

微信称，租借账号是不法分子账号被封想出的办法，从前，号商通过外挂工具可以大批量注册微信帐号，随着近年微信打击的升级变得举步维艰。恶意注册这条路行不通，号商便渐渐打起了“租用”真人微信号的主意。

微信表示，有“租号”需求的不是违法犯罪团伙，就是想打“擦边球”的灰产组织。他们在网上发布虚假广告，美其名曰是“短期租借”，其实就是变相盗号，哄骗用户自己交出帐号、密码，再理所当然地将这些帐号挪作他用。

一方面，帐号使用权的离手，意味着用户的隐私也将脱离防护。一旦同意对方登录自己的帐号，用户之后的对话内容都可能被截取。个人隐私由此泄露，一些敏感内容甚至会被大幅传播或放在线上黑市出售。另一方面，在没有提前通知的情况下，好友对用户帐号出租并不知情，因此用户的身份极有可能被冒用。像假扮号主身份向好友借钱、申请借贷、骚扰朋友或发布虚假广告实施诈等情况都时有发生。

对此微信表示，对于在平台中租售微信帐号的行为，微信团队一直严打严防，避免让用户落入圈套、成为不法分子违法犯罪的“帮凶”。微信在《腾讯微信软件许可及服务协议》中也已明文规定，微信用户拥有帐号的使用权，但不可以将帐号出租或转让给他人，也不可以租用或借用他人的微信帐号。

最后微信警告，出租微信本质上是网络黑灰产为了借普通用户身份实施违法犯罪、逃避监管追踪而布设的陷阱，不仅可能导致个人帐号被盗、被封，还有极大的概率会危及他人乃至整个网络空间。希望用户远离这种违规行为，不管在哪里看到类似“租售微信”的信息都保持冷静，不被对方承诺的高利所迷惑。如果在微信里发现这类违规广告，还可以通过客户端或进入小程序腾讯110进行举报。