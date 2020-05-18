2020百度云智峰会：王海峰重磅发布两大中台

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2020百度云智峰会：王海峰重磅发布两大中台

2020-05-18 16:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息：今天下午， 2020 百度云智峰会在线上召开，本次峰会百度CTO王海峰重磅发布了AI中台、知识中台两大创新平台，并介绍了百度智能云在智慧城市、智慧金融、智慧医疗、智能客服及营销等重要赛道中的战略成果。

王海峰透露，今年疫情期间，百度智能云快速落地了一系列智能产品和服务，多维度助力疫情防控和复工复产：AI多人测温 1 周检测 2700 万人次;时空大数据记录人流迁徙 24 亿人次;智能外呼支持基层随访 500 万次;AI问诊完成 1500 万次。

作为百度智能云全新架构中的两大亮点，王海峰对AI中台和知识中台这两大中台做了详细介绍。

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AI中台包含AI能力引擎、AI开发平台两大核心能力以及管理平台。AI能力引擎为企业提供百度已有的 250 多项成熟AI能力。基于AI中台，企业将拥有建设AI开发和应用的自主能力，集约化管理企业AI能力和资源，统筹规划企业智能化升级版图。

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而知识中台，基于百度多年积累的知识图谱、自然语言处理、多模态语义理解、智能搜索等AI核心技术打造，是全周期、智能化的企业知识赋能平台。知识中台向下对接各种不同来源和形式的数据，向上支撑不同业务场景，中间的核心功能层可为企业提供知识生产、组织和应用能力，满足业务场景智能化的需求。

两大中台支撑起的是百度智能云的四大赛道：智慧金融、智能营销与客服、智慧医疗和智慧城市。

目前，智慧金融已服务近 200 家金融客户，构建超过 30 家的合作伙伴生态，并跻身中国金融云解决方案领域第一阵营。

智能客服产品已经成功落地到 80 多家客户，获得了多个行业级创新奖项，发展了 40 多家合作伙伴，每年与合作伙伴分享的商业合作超过亿元。

智慧医疗已经服务 300 多家医院和超过 1500 家基层医疗机构，在辅助数万名医生，惠及了超过千万的患者，服务人次超过了 2500 万。

智慧城市与北京市海淀区共建“海淀城市大脑”，现场还发布了历时 3 个月准备的《百度城市大脑白皮书》。

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