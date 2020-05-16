王者荣耀限制未成年人游戏时长 未成年人每天限玩1.5小时

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王者荣耀限制未成年人游戏时长 未成年人每天限玩1.5小时

2020-05-16 16:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息：今日，王者荣耀发布公告称，会从 2020 年 5 月 15 日开始，陆续接入未成年人防沉迷新规。

新规包括了：游戏时长限制，未成年用户每日 22 时至次日 8 时禁玩，法定节假日每日限玩 3 小时，其他时间每日限玩1. 5 小时;游戏消费限制，未满 8 周岁的用户无法进行游戏充值; 8 周岁(含)以上未满 16 周岁的用户，单次充值上限 50 元人民币，每月充值上限 200 元人民币; 16 周岁(含)以上未成年用户，单次充值上限 100 元人民币，每月充值上限 400 元人民币;

此外，新规还将限制游客模式，在iOS游客体验模式下，同一台硬件设备 15 天内累计游戏时长不超过 1 小时，且无法进行充值。

王者荣耀

据悉，健康系统新规则全量覆盖后，所有用户每日时长刷新时间改为每日 0 点。

此前，腾讯游戏表示，将在5 月底前，新增包含《王者荣耀》、《龙之谷》手游、《云裳羽衣》在内的 30 款产品，严格实施网络游戏账号实名制度和控制未成年人游戏时段时长、消费金额。

同时，腾讯正在小规模测试人脸识别技术，通过微信支付在游戏内自然月超过 400 元后，若想再次充值，系统将要求用户进行人脸识别验证，“人脸”一致才允许进行后续支付行为。

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