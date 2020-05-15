百度站长平台新增快速收录功能 同时继承熊掌ID权益

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息： 近日，百度站长平台新增快速收录功能，可以快速收录网页，同时继承熊掌ID权益。快速收录可用于提交站点新增的时效性资源进搜索，收录时间约 48 小时。

公告显示，当前仍处于绑定状态的移动端页面及移动端自适应站点，PC端页面想要快速收录，可以将网页升级为自适应页面。用户可在原熊掌ID绑定的站点中选择一个继承提交权益，默认提交配额为10。在规定时间( 5 月 13 日- 5 月 25 日)内完成继承设置，逾期未设置系统将收回该权益。

以下是百度快速收录上线公告原文：

1. 工具说明

快速收录可用于提交站点新增的时效性资源进搜索，收录时间约 48 小时。

2. 开通范围

4 月 15 日前在搜索资源平台完成熊掌ID站点绑定，且当前仍处于绑定状态的移动端页面及移动端自适应站点，PC端页面想要快速收录，可以将网页升级为自适应页面

3. 开通方式

您可在原熊掌ID绑定的站点中选择一个继承提交权益，默认提交配额为10。请在规定时间( 5 月 13 日- 5 月 25 日)内完成继承设置，逾期未设置系统将收回该权益。继承熊掌ID权益详细步骤如下：

1.搜索资源平台-搜索服务-站点资源-快速收录;

2.在快速收录页面中选择【继承熊掌ID权益】;

3.在当前熊掌ID绑定站点中选择站点，建议选近期提交数据较为频繁的站点;

4.确认站点后，系统会向熊掌ID创建者对应手机号发送验证码，请完成验证步骤;

5.完成验证后，权益继承成功，回到工具页面即可进行数据提交;

4. 提交方式

快速收录包含手动提交和API提交两种方式，使用API提交方式请使用平台提供的最新接口进行推送。

天级收录正式关门，网站想要加快收录只能使用快速收录，因此各位站长可以及时登录站长后台-资源提交-快速收录页面查看开通该功能，以免错过开通权益。