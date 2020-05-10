上海快递员未按消费者意愿投送可投诉 相关部门将予以查处

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上海快递员未按消费者意愿投送可投诉 相关部门将予以查处

2020-05-10 18:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息：据新民晚报报道，今日，上海邮政管理部门再次明确：根据《智能快件箱寄递服务管理办法》，对未经用户同意擅自将快件投入智能快件箱等不规范行为，用户可以进行投诉或者举报，邮政管理部门也将依法予以查处。

上海市邮政管理局表示，消费者在选择快件入快递柜或者送货上楼时，是有相应法律法规作为依据的。《快递暂行条例》第二十五条规定：“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。”因此，快件投递应当按照面单上的收件地址和收件人进行投递，或者与用户协商后投递到约定的收件地址或者收件人。

顺丰快递 (2)

此前，丰巢快递柜超时收费一事持续发酵，杭州及上海部分小区已宣布将停用丰巢快递柜。

昨日晚间，丰巢宣布近期将联合顺丰推出早取件、赢红包活动。顺丰包裹在 2 小时之内被取出的用户都会得到 2 元红包，在 4 小时内取出将会得到 1 元红包。

4 月 30 日，丰巢宣布推出“会员服务”。普通用户可免费保管用户包裹 12 小时，超时后每 12 小时收取0. 5 元， 3 元封顶，节假日不计费。如会员用户超出保管时间，系统将会通知快递员取出快件，重新与用户确认，再次约定派送。若用户多次取超时件，仍不愿意支付费用的，丰巢将不再允许其快递入柜。

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