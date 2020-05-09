小米官宣：原暴风TV CEO刘耀平出任小米电视总经理

从事数码拆机评测工作已经好几年了，在此期间经常碰到一些电视盒子，刚开始用还比较流畅，但用了一段时间之后就会出现死机、卡顿的现象，同时盒子在使用的过程中发烫得很厉害。一般这种现象，常见于低价二手料或者虚假配置的电视盒子里面。网红幸运盒子泰捷WEBOX非常不齿这种行为，曾在微博上爆料，那些几十块、一百来块的电视盒子虽然便宜，但是体验极差，大多采用二手材料，把整个市场的口碑都做烂了！很多人买回来用不到一个星?