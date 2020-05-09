小米官宣：原暴风TV CEO刘耀平出任小米电视总经理

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:今日，小米发布人事任命邮件称，任命原暴风TV CEO刘耀平为电视部总经理，向CEO汇报。原电视部总经理李肖爽出任大家电部总经理，向CEO汇报。
资料显示，刘耀平毕业于华中科技大学，2001-2014年，历任创维集团市场总监、营销总经理、创维集团彩电事业本部副总裁等工作。2015年，暴风科技与日日顺、奥飞动漫、三诺影音合资组建深圳暴风统帅科技有限公司，推出暴风TV，出任CEO。
此前，小米曾公布数据称， 2019小米电视出货量、销量双双居中国年度第一，成为中国电视市场史上首个年出货量破千万的电视品牌。
以下为小米人事任命邮件全文：
各位小米的同学：
经集团管理层研究决定，CEO批准，现做如下干部任命：
1.原电视部总经理李肖爽出任大家电部总经理，向CEO汇报。
2.任命刘耀平为电视部总经理，向CEO汇报。
3.任命梁峰为有品电商部政委，向集团组织部部长刘德和有品电商部总经理白昉双线汇报。
4.原国际业务部产品部与技术支持部合并为产品技术部，任命王权昕为国际业务部产品技术部总经理，向国际业务部总裁周受资汇报。
5.任命原手机部供应链部高级总监刘迪为生态链部供应链部高级总监，向生态链部总经理屈恒汇报。
6.任命原手机部硬件研发部电池部总监吴锋辉为大家电部冰洗质量总监，向大家电部副总经理李明汇报。
7.原手机部硬件研发部电池部与连接部件部合并为电池连接器件部，任命王宗强为手机部硬件研发部电池连接器件部总监，向手机部副总裁张雷汇报。
此任命即日生效，特此通知。