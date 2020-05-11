2天创建一个网站，并获得5位数收入，他是如何做到的？

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2天创建一个网站，并获得5位数收入，他是如何做到的？

2020-05-11 09:10 · 稿源：站长之家

站长之家注：本文是来自于Danny Postma的创业分享，在本文中，他将向大家介绍他是如何建立Landingfolio，并通过展示着陆页获得 5 位数收入的。(站长之家注：Landingfolio是一个拥有最佳着陆页设计的模板库，它提供了 62 个不同类别的 500 多个登录页示例，为设计师和开发者提供更多的登录页面、加载页面方面的设计灵感，该网站还提供多种关键词分类，可以很方便的找到自己想要的登录页面效果。)

2 天创建一个网站， 2 年后发现它在谷歌搜索排名第一

在创建Landingfolio之前，我是一名营销人员和登陆页面设计师。在工作中，我常遇到的问题就是很难找到好的登录页面图库。于是我决定开发一个这样的产品，可以为设计师和开发者提供更多的登录页面、加载页面方面的设计灵感。

2015 年，我开始了这个项目。在一个周末，我只用HTML(超文本标记语言)聚合了一些设计案例就在ProductHunt上发布了，没想到一下就爆了，吸引了1. 2 万名用户浏览。而我的错误是没有在网站上添加任何的付费产品，以至于后来逐渐放任不管，导致流量逐渐下降。

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网站推出 2 年后，我快速浏览了一下谷歌分析工具，然后惊奇地发现每天还有超过 200 名用户访问Landingfolio，并且它在“登录页面”相关关键词搜索中都是排名第一，其中，访问量最大的页面之一是一篇评论Instapage、leadpage和Unbounce三种登陆页面工具的博客文章。

通过联盟营销，每月收入1000美元

发现这个惊喜后，我决定加入Instapage会员计划，并添加一些他们的链接到博客文章，分成高达33%。这意味着每新增一个用户点击，我每个月收入将增加 30 美元!(站长之家注：Instapage是国外最好的着陆页设计工具之一，用户无需了解任何代码就可以构建功能丰富的登录页面)

在研究了几个月后，我通过Instapage会员计划每月收入 1000 美元，并用这些钱背包旅行了一年。不过好景不长，去年开始，Instapage改变了他们的商业模式，我的收入下降了很多。

为此，我决定不再依赖联盟营销。过去一两年里，我开始在Landingfolio网站上销售自己的产品，包括创建的模板、UI工具包和自己写的一本书。目前，这本书的销售额已经达到了 7000 美元，并且还在增长中。

上个月我发布了新版本的Landingfolio。从那时起，我开始关注经常性收入。为此，我向付费用户提供更多的内容、更丰富的功能和免费的产品下载。

经常性收入是国家或企业或个人在其连续的、经常性的业务活动中，因生产或交付了商品而获得的资产。这是衡量你商业模式是否可行的标准之一，通过了解收入的变化，你可以判断你的产品做的如何。好的产品会不断吸引新的会员加入，收入自然会不断增长。如果收入下降了，那么，你就该考虑是否应该新增功能或作出改进，以吸引用户。

学习编程，重新构建网站，Landingfolio每天UV达1000

2019 年 9 月，我意识到需要将Landingfolio推向下一个阶段了。为此，我开始学习编程，并使用Nuxt创建Landingfolio的Vue.js(一套构建用户界面的渐进式框架，采用自底向上增量开发的设计，易学且非常容易与其它库或已有项目整合)。对于没有太多编程经验的人来说，Vue是不错的选择。

2020 年 4 月 2 日，新版的Landingfolio正式发布。重新建立这个网站用了我 6 个多月的时间，还有很多功能会在之后推出。

目前，Landingfolio每天大约有 1000 名独立访客。自从引入会员模式后，Landingfolio的收入不断增加。平均每天，Landingfolio都会新增一个会员，会员费是每月 9 美元，从 4 月 2 日发布到现在，Landingfolio的收入是 270 美元。

如果时间能够倒流，我想我会添加更多的模板，建立一个更大的电子邮件列表。当时竞争并不激烈，但现在市场已经饱和了。塞斯·戈丁曾说过，“最好的开始时间是去年”。所以，当你有好的创业想法的时候，要尽早去做。

以下是Landingfolio获得盈利的 8 个要点：

1、创建一个提供免费内容的网站，以获得用户分享传播。

2、将产品发布在Producthunt， Reddit， Twitter等任何可以分享的地方，这将为你带来大量反向链接，增加谷歌友好度。

3、不要指望产品一发布就能获得大量曝光，我花了1. 5 年才在谷歌排名上有所提升，但它现在每天为我带来 700 个访客。

4、收集访客的电子邮件地址或者免费提供一些服务作为吸引用户的筹码。

5、做用户问卷调查，了解他们真正的需求。

6、创造一个产品，解决他们面临的问题。比如，我的用户很难想出好的头条新闻，所以我写了标题公式供他们使用。

7、在你的网站上推销产品

8、利润!

注：原文编译自indiehackers，原文标题《Case Study： Making 5-Figure Revenue from Showcasing Landing Pages》

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