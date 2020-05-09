上海众小区联合抵制丰巢收费 官方：暂不改变收费政策

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上海众小区联合抵制丰巢收费 官方：暂不改变收费政策

2020-05-09 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息：据上观新闻报道，近日，针对“上海众小区联合抵制丰巢收费”一事，丰巢上海区负责人回应称，尚未收到沟通请求，但收费是全国性政策，目前暂不可能改变，后续政策主要是看与各个小区的协调情况。

此前，上海近50家小区的业委会发起讨论，表示将停用丰巢智能柜。上海业委会表示，单方面要求收取费用的行为不合理，缺乏对小区用户的尊重。目前的操作涉嫌违法。向快递柜投递快递大大节约了物流公司人工成本，最大的得利者是物流企业，在这种情况下让用户承担额外费用，不应该。

快递

除了上海，此前杭州多个小区表示将停用丰巢快递柜。对此，丰巢方面表示，用户在首两次超时取件均不收取费用。在两次超时的过程中可以考虑接下来是否使用丰巢作为代收。如均选择不同意超时付费，后续快件将不再会投递入柜。

4 月 30 日，丰巢宣布推出“会员服务”。普通用户可免费保管用户包裹 12 小时，超时后每 12 小时收取0. 5 元， 3 元封顶，节假日不计费。如会员用户超出保管时间，系统将会通知快递员取出快件，重新与用户确认，再次约定派送。若用户多次取超时件，仍不愿意支付费用的，丰巢将不再允许其快递入柜。

针对“丰巢快递柜收费”一事，江苏省邮政管理局在接受采访时回应称，快递柜属于市场行为，由市场调解，但前提必须合法。如果快递员没有征得用户同意，就将快递投到了快递柜，这是一个违法行为，出现这种情况，用户可向快递企业投诉。若企业不改正，可拨打025- 12305 申诉。用户若因未通知投递入柜导致收费的，应积极维权。

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