三种方法驱动你的客户潜意识行为

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 推广 > 原创外文最新资讯 > 正文

三种方法驱动你的客户潜意识行为

2020-05-17 07:02 · 稿源：站长之家
文章目录

营销是使你的品牌被客户选中的一种艺术和科学。如今的消费者比以往任何时候都更聪明，更知道如何满足自己的需求。对于营销预算比较小的初创公司而言，如何使用行为设计，那么可以为自己的公司带来更高的利润和更成熟的品牌价值。

新媒体 营销 媒体

行为营销的前提是利用心理学和科学方法来探究客户的目标，了解客户的需求和动机，弄清楚他们做出选择的方式以及掌握他们偏好习惯。在本文中，我们将介绍影响消费者购买行为的几种因素，并向你展示如何在自己的业务中使用这些因素。

创立品牌是一种内心沉淀行为，有数百万的博客和网站可以帮助你选择品牌颜色，提供独特的名称并确定用户交互界面等。这些元素的目的是展示和传达特定的信息，力求让用户第一时间了解你提供的服务内容。

目标

任何行为策略的基础都是确定理想客户的目标，我们所做的一切都是我们拥有目标的直接结果。为了扎根客户目标，你需要花一些时间让客户清楚你的业务。

通常，实际目标是一个比表现目标更深层的问题。例如，假设你正在经营一家精品健身工作室，并且认为你的潜在客户正在寻求改善或保持健康。你的这个方向没有出错，但也不完全正确。

你必须深入研究，你的客户为什么要保持身材?也许他们想减肥，或者他们想提高自信心。在这种情况下，你要与目标客户建立联系以提高他们的自信心。这种类型的客户很可能是健身房的新手。

作为研究结果，你应该对如何设计产品来满足客户有更好的了解。

如果你提出的客户类型不至于一种，并且你想要弄清楚如何满足尽可能多的用户类型，所需的产品类型也要求更加丰富。当然，单一的产品会让你更清晰地传递自己产品的“精髓”，于此同时，在产品的包装、宣传上也会更加省心。

动机

没有动力，就不会有目标。追求更大、更大的事情是人类的天性，但要让这个“雪球”滚动起来，需要内部动力。不过这不是客户想要的，因此如何推动这个“雪球”滚动成为关键。

动机可能很棘手，因为它几乎总是从内部驱动的流量，这意味着我们个人觉得自己不值得付出任何努力，那么外界的任何力量都无法促使我们追求目标。这就是为什么通过加薪来激励员工常常不能提高生产率。

在讨论如何提高内部驱动力时，我发现用马斯洛需求层次理论来确定客户对产品的需求十分有用。

1.jpg

马斯洛需求层次理论

需求分为5个层次，潜在客户的动机介于任意两个层次之间。成功确定客户真正需求之后，你可以从定价结构一步步确定到具体的实施内容，来完成针对某一客户的策划。

以我们一家酒店为例，酒店的价格从每晚30美元到3000美元价格不等，了解客户的动机将有助于你挑选适合他的房间类型。

如果你的客户仅仅想满足休息的要求，那么你的酒店提供一间较便宜的客房即可满足他的需求。如果你的客户对便利设施、客房服务、水疗中心、干洗等服务都有需求，那么普通的快捷酒店将无法满足他们的要求，当然他们也愿意支付更多费用享受高级酒店的服务。

调整策略

有些人非常谨慎，而另一些人则富有冒险精神;有些人喜欢讨价还价，而另一些人追求更好的设计和服务。通常我们大脑的控制方式不是刻意的筛选判断，而是潜意识地关注。

威尔·利奇(Will Leach)在他的《向思维状态营销》(Marketing to Mindstates)一书中将控制方式的理论描述为“我们人体内部GPS或位置导航，它可以告诉我们应该采取什么样的方式来实现目标”。他接着解释说：“一旦你了解了目标消费者的控制核心，就可以用视觉效果来直观描述你的品牌，以此来减少传递信息过程中的阻碍”。

《哈佛商业评论》的一篇文章中就提到，用风险和回报奖励两种类型对客户进行分类，是一种很好方式。一种挖掘并扩大潜在需求，提高潜在的风险压力，促使客户购买你的商品或服务;另一种则是激励式的，提升自信或者有吸引力的折扣是主要的引导方式。这两种营销方式没有说哪个更好，而在不同场景下有哪个更适合的说法。

本文编译自thenextweb，作者Roamy，原文标题The 3 subconscious states of mind driving customer behavior

网友热搜:

营销软文范例500字礼品营销方案网络营销与策划总结edm营销软件旅游市场营销中的11p网络营销战略的定义微信营销的主要方式有哪些精细化营销软件市场营销手段13种手段微信集赞营销
  • 相关推荐
关键词：

  • 坚持丰富营销渠道，软媒汇为营销行业树立发展标杆

    在世界营销发展历史之中，软文营销模式的诞生与发展，从宏观层面上来看，无疑具有很强的代表性。因为软文营销模式，在营销效率提升、营销渠道扩展等方面，形成了自身的发展特征，有力地推动了营销行业的整体进步。作为软文营销行业的重要创新先驱之一，软媒汇认为软文营销模式，在许多方面，都要远远领先于传统营销模式。这种领先，是体系的领先，也是创新技术的领先。因为软文营销模式，借助先进技术的发展，以及网络媒体的“推波

    软媒汇 营销行业

  • 巨量引擎发布2020营销通案，为品牌提供营销增长新动能

    万物互联时代，营销领域的用户、渠道、内容、流量等都在加速变革。面对复杂的商业环境，如何通过营销升级激发增长新势能，已成为各行各业、各大品牌关注的焦点。 在业务边界不断拓展、内在形态不断升级的背景下，巨量引擎发布《 2020 巨量引擎营销通案》，传递平台在数字营销方面的长远布局和发力方向。作为综合的数字化营销服务平台，巨量引擎不仅代表着巨大流量价值，更凭借规模数据和产品演化能力不断驱动“连接”，将多元的?

    巨量引擎

  • 电声股份：体验营销是创造与客户接触的机会并营造好的体验

    · 何为体验营销 ·当消费者购物之前都以体验为主的时代下，体验为王的营销方式则开始大火，那何为体验营销呢，电声股份认为，简单来讲就是以客户需求为导向，创造与客户接触的机会并营造好的体验，因此，体验式营销则是需要品牌站在消费者的角度，展示出自己产品或服务的优势，消费者在感受的过程中去了解产品或者服务。· 体验营销的核心是顾客参与 ·电声股份通过让顾客体验产品、确认价值、促成信赖后自动贴近该产品，成为忠诚

    体验营销 电声股份

  • 微盟智营销助力构建数字营销中台 破局存量时代增长难题

    在大数据、云计算和人工智能为主导的信息技术的推动下,企业营销迈入智能化时代,对于数据价值的深度洞察和有效利用,成为企业营销关注的焦点。智慧商业服务提供商微盟推出企业一站式智能营销平台“智营销”,运用前沿技术能力帮助企业聚合全渠道客户数据,重构营销全链路,助力企业构建营销数字中台,以数据驱动营销决策从而促进业绩增长。3大中心释放数据潜能助力构建数字营销中台互联网流量红利的放缓,倒逼企业逐渐转向以客户为中心的?

    微盟智营销

  • 加推营销七步曲，帮助企业快速玩转数字化营销

    “数字化转型”,这一在营销中近乎是老生常谈的名词, 却常常被 营销人归入“重要而不紧急”的象限中。2020年年初线下触点停摆,成为各个行业直面数字化尝试的最有力推手。在我们的调研中,被问及2020年营销工作的中心 时,“数字化”成为营销人提及最多的一个词。此外,“线上线下结合”、“追赶业绩进度”、“直播”和“内容营销”也是企业最为常见的营销诉求。根据最近公布的《中国B2B营销数字化展望洞察报告》,我们很痛心的发现,总体

    加推营销

  • 云片营销云2.0发布：解决企业营销最后一公里问题！

    4月23日，云片正式成立7周年这天，云片正式发布云片营销云2.0产品，解决企业营销增长问题！疫情下，企业现金流吃紧，营销预算削减，每个CMO都将直面如何进行精准营销的问题。而此时，三大运营商宣布启动5G消息业务，重塑企业短信营销价值，为企业提供新的营销方式。拥抱改变，云片顺势推出营销云2.0产品，打通企业全链路营销闭环，从获客、留存、变现三个环节帮助企业解决营销困境。用户画像定位目标人群进行精准投放，解决企业日?

    云片营销云

  • 营销号生成器的工作原理是什么 有哪些好玩的营销号生成器

    最近，营销号生成器非常火，你只需在框内输入一个主角或者事件关键词，点击生成就能获得一篇标准的“营销号文章”。这种备受吐槽的无营养文字，却成了网友的一大乐趣之一。在B站上，你甚至可以看到上百个关于“营销号生成器”的相关内容。

    营销号生成器 傻瓜文案生成器 营销号

  • 【电商营销】避免你的邮件沦为垃圾营销邮件的10个步骤，提高邮件送达率

    这篇文章，我们将介绍有关如何避免垃圾邮件Filter以及如何防止邮件被标记为垃圾邮件的犯法，按照这些方法来做，您的邮件打开率，回复率，和转化率都会有一个质的提升。

    电商营销 垃圾营销 邮件营销

  • 谷歌计划削减2020年下半年50%的营销支出，去年营销花费184亿美元

    4月24日据9to5google​报道，上周谷歌CEO桑达尔·皮查伊在给员工的邮件中显示，该公司将计划削减2020年下半年50%的营销支出。本次的报告并没有透露削减支出涉及的具体部分和业务，但其中一部分可以确认为暂停了部分岗位的人员招聘。2019年，谷歌在销售和营销上花费了184. 6 亿美元，尽管其中包括为营销员工支付的薪酬。

    谷歌 谷歌削减营销支出

  • 木瓜移动帮助企业 实现快速出海营销

    麦肯锡曾经说过:“数据，已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，成为重要的生产因素。"现如今，各行各业都在全力拥抱“大数据”，出海企业也不例外。随着获客成本的急剧攀升，竞争日益残酷，国内的出海企业想从国内外竞争企业中脱颖而出，让用户喜爱、认可和使用它，甚至忠于它，很大程度上取决于产品是否满足用户的需求。因此，出海企业只有充分了解用户，才能更好地获取用户、服务于用户。这也是越来越多的出海企业向木瓜移动

    木瓜移动 出海营销

  • 加推数字化营销系统助力全民营销，每个人都是企业的超级推广员

    互联网时代的营销,再也不是一个人、一双腿就能够轻松实现了。互联网重塑营销方式,以更为精准的数字化营销技术将企业的营销智能化、数据化,不仅为企业解决了营销难题,更让全民成为行业的卓越领袖,用自身强悍实力成为企业最好的推广员。 如今,市场上领先的数字化营销系统由加推打造,加推结合互联网、大数据、云计算等前沿手段,围绕智能展示、智能推广、成交转化、销售管理四个维度,通过技术赋能销售增长。 一、加推数字化营销系统提?

    数字化营销系统 加推

  • “热搜”是直播营销的“分数线”

    ​2020 年，哪怕你不看直播，也会吃到直播间里的“瓜”。《相信未来》义演，各路明星纷纷登上热搜;刘若英“陪你”线上演唱会，引发网友追忆时光;薇娅卖火箭，全网围观;李佳琦杨幂直播引争议……让“直播里的热闹”走出去

    直播 热搜 直播营销

  • 渠成——整合营销推动者

    信息是互联网时代是至关重要的东西，信息的获取是决定竞争成败的关键。渠成说，“在这个信息爆炸化、碎片化的分秒必争战场上，只有拥有足够多的好内容并进行有效整合，才能让用户心甘情愿地交出更多时间。耐特康赛CEO：渠成各大媒体平台相继出现，错综复杂的信息分散的充斥在各种平台上，想要获得整合的信息会花费大量的时间和经历，耐特康赛CEO渠成先生表示：“帮助客户以最低廉的成本获取更多流量和用户”这是耐特康赛的初衷，也

    整合营销

  • 不看广告看“疗效” AMD不打算增加营销费用

    AMD今天公布的Q1季度财报中，不仅营收、盈利大涨，还能看到很多有意思的变化。在市场营销、广告费用上，AMD在Q1季度相比上季度还减少了，CEO苏姿丰称他们不打算增加广告宣传费用。

    AMD 锐龙CPU

  • 营销人对“私域流量”到底有多少误会？

    以完美日记为代表的新兴品牌迅速走红，让“私域流量”进入营销人的视野。不夸张地说，在今天的存量竞争及去中心化媒体时代，“私域流量”将对整个营销行业带来长远影响，每个品牌都该掌握“私域流量”营销方法。

    私域流量 营销人 品牌宣传

  • 小米社区启动网络恶意营销账号专项整治行动

    今日，小米社区宣布将启动为期两个月的网络恶意营销账号专项整治行动。据悉，专项整治行动将重点针对为获取流量和广告进行恶意营销，无中生有造热点，引发社会恐慌;冒用权威人士和机构名义，发布谣言误导公众;炮制耸人听闻标题

    小米 小米社区 网络恶意营销

  • 沈义人卸任OPPO全球营销总裁 刘列接任

    今天，OPPO宣布任命刘列担任全球营销总裁兼任中国区CMO，全面负责OPPO营销工作，其工作向CEO陈明永汇报。而原OPPO全球营销总裁沈义人因个人健康原因卸任这一职务。据了解，刘列曾担任OPPO品牌总监，成功打造了OPPO Find、Ulike、Real等多个手机产品系列。

    OPPO 沈义人 沈义人卸任OPPO全球营销总裁

  • 苹果营销副总裁谈AirPods 增长似野火般迅猛

    苹果产品营销副总裁 Greg Joswiak 于近日接受《连线》杂志采访时称，该公司 AirPods 真无线耳机的市场表现远超预期。其指出：“AirPods 的增长如野火般蔓延”。期间，Joswiak 还讲述了苹果对于无线化的未来的愿景。虽然争议起源于 2016 年砍掉 3.5mm 有线耳机插孔的 iPhone 7 / iPhone 7 Plus，但该公司确实也因此引领着行业向未来迈进。

    AirPods 苹果 真无线耳机

  • 小米公司宣布启动网络恶意营销账号专项整治行动

    小米公司在小米社区发布公告称，为进一步落实《网络信息内容生态治理规定》要求，加大对网络恶意营销行为的治理力度，营造风清气正的网络环境，按照国家网信办和北京市网信办统一部署，从即日起，我司将开展为期两个月的网络恶意营销账号专项整治行动。

    小米公司 恶意营销账号 黑公关

  • 雷克萨斯创新集客营销 推出全新置换补贴政策

    随着国内疫情逐步得到有效控制，经济也渐渐复苏。借助车市回暖之势，各大汽车厂商纷纷推出花样众多的优惠政策来吸引消费者，刺激终端消费。在大多数厂商仍将目标锁定首购用户的时候，雷克萨斯却瞄准了换购群体。推出针对丰田车主的大额置换补贴，助力丰田用户轻松升级雷克萨斯。业内分析人士认为，这是李晖今年初从广汽丰田履新雷克萨斯中国执行副总经理以来，利用跨国集团企业的强大优势祭出的营销新思路，也可以说是后疫情期，因

    集客营销
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM