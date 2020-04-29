迷你世界全网主动下架 有不法分子在游戏中传播不良信息

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息：昨日晚间，国产3D沙盒游戏《迷你世界》官博发公告宣布将游戏全网主动下架，启动最高等级内容监管限制。

此前，有网友举报《迷你世界》涉黄，在游戏玩家创建的地图中充斥大量性暗示画面。对此，官方回应称：由于近日有不法分子在游戏中传播不良信息，试图诱导青少年用户到外部社交平台实施不法行为。为响应国家网信办发布的《网络信息内容生态治理规定》，《迷你世界》即日起主动从全网下架，直至产品整改完毕。

以下是官方回应全文：

《迷你世界》全网主动下架公告

近日，有不法分子在游戏中传播不良信息，试图诱导青少年用户到外部社交平台实施不法行为。在此过程中，《迷你世界》没有尽到不良内容传播的有效监管责任，严重影响了广大青少年用户的身心健康，为此我们深感歉意与不安。为响应国家网信办发布的《网络信息内容生态治理规定》，支持国家管理净化网络信息内容，为青少年健康成长营造健康的网络环境，《迷你世界》即日起主动从全网的各个渠道下架该游戏产品，彻底阻断不良内容传播链条，直至产品整改完毕。

感谢社会大众及媒体对《迷你世界》的关注与监督，也欢迎大家继续为《迷你世界》的健康发展提出意见与建议。下架期间，《迷你世界》将就内容安全问题严谨落实一切整改措施，配合公安机关将犯罪分子绳之以法，与社会各界携手营造健康清朗网络空间。