乐视网退市倒计时 三年累计亏损达300亿

乐视网发布了2019年财报，财报显示乐视网2019年亏损达112亿元，已经连续三年亏损，并且三年内累计亏损达300亿元。因触及多项终止上市条款，乐视网股票存在年报披露后十五个交易日内被深交所终止上市的风险。

据悉乐视网 2019 年实现营业总收入4. 99 亿元，同比下降67.99%；归属上市公司股东净利润亏损112. 79 亿元， 2018年全年亏损40. 96 亿元。因触及多项终止上市条款，乐视网股票存在年报披露后十五个交易日内被深交所终止上市的风险。

根据乐视网发布的财报显示，导致乐视网2019年亏损100多亿的主要原因是乐视体育股东及乐视云股东担保案件。乐视网称，公司根据 2019 年案件判决进展情况及大华会计师事务所出具的公司《 2019 年审计报告》，计提乐视体育、乐视云案件负债约90. 64 亿余元。

乐视网财报还显示，同时截至 2020 年 3 月 31 日，公司股东数量为28. 07 万户。其中，贾跃亭持股数量为9. 2 亿股，占比23.07%，仍为乐视网第一大股东;贾跃亭的哥哥贾跃民持有 6368 万股，占比1.6%;乐视控股(北京)有限公司持有 2388 万股，占比0.6%;三者所持股份全部处于冻结状态。