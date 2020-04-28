一年收入25万美元！我们创办的面试培训服务是如何做到的

站长之家注：该文为培训服务公司Exponent创始人兼首席执行官Stephen的采访实录，Stephen与联合创始人Jacob Simon共同创立了这家公司。在创办Exponent前，Stephen是一名谷歌产品经理，而Jacob Simon是一名毕业于普林斯顿大学计算机系的软件工程师。

Exponent是一个帮助人们提高面试通过率的在线课程和培训平台，提供虚拟面试等服务。该产品仅仅上线一年收入就超过了 25 万美元！

构建Exponent的原因

在谷歌工作了很长一段时间后，我想尝试一些可持续的商业理念。

我记得当我面试产品经理工作时，很难找到高质量的资源来帮助我面试。我知道这是一个机会，可以提高人们面试通过率。我开始在论坛以每小时 10 美元的价格指导那些产品经理，看看人们是否愿意为这个服务付费。

随着时间的推移，我在Medium上写了很多关于产品经理的文章，并围绕着我的指导文章建立了一个品牌和邮件清单。该网站的第一次迭代是一个构建很差的Wix网站，目的是收集入站请求。

几个月后，我请我的朋友兼大学同学Jacob Simon帮忙设计网站。Jacob提出了创建在线课程的想法，所以我们创建了Exponent的第一次迭代(当时名为“PMLesson”)。

最初产品是如何构建的

我们自己创办公司，投入时间和金钱构建了我们的MVP(最小可行产品)。我花了几个小时编写了产品经理面试问题和答案，而Jacob花了几个晚上和周末设计和搭建课程平台。

最终，我们花了大约三个月的时间才推出了第一批产品。

在写了几篇文章之后，我们决定给邮件清单上的几个人发邮件，询问他们是否愿意花 8 美元买一个PDF版本。

早期验证是帮助我们完成产品构建的动力。通过这样做，我们能够确认哪些课程是有价值的，人们会为哪些课程付费。我们发现像Fullstory这样的应用有助于识别用户在我们的网站上浏览的地方。

你是如何获取客户的

我们在产品发布初期投入了大量的时间制定各种策略，以推动我们的产品在不同的渠道被接纳。

通过YouTube我们意识到人们真正想要的是模拟面试视频。现在一年过去了，我们的YouTube频道已经有了 5000 名订户，成为我们最大的流量来源之一。

Newsletter一直是我们重要的获客渠道，在我们博客文章中嵌入注册表单帮助我们扩大了我们的受众。

SEO和客串：我们用Ghost创建了一个公司博客，编写用户会在谷歌搜索到的相关内容。我们还通过博客采访了一些知名的创始人，比如萨钦•雷希和SC Moatti，这帮助我们提高了品牌的认知度。虽然SEO方面的努力不是一蹴而就的，但从长远来看，它们确实有帮助，我们已经开始看到投资的回报。

我们的总体结论是倾听用户的需求，了解他们想要什么内容。

你未来的目标是什么?

我们计划推出新的面试预备课程，包括软件工程、数据科学、产品营销管理等。我们已经在内部开发了很多内容，同时，我们也在尝试引入一些内容贡献者，在需要的领域帮助我们。

除了新课程的推出，我们还计划通过与其他顶级MBA和本科院校的合作来扩大客户。

注：原文编译自 indiehackers 原文标题 Growing a Tech Interview Prep Business from $0 to $300K in One Year