华为 nova 7 / 7Pro / 7E 正式发布：2399 元起

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华为 nova 7 / 7Pro / 7E 正式发布：2399 元起

2020-04-23 21:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 23 日消息：今天晚间，华为举行 nova7 系列新品线上发布会，正式发布华为 nova 7/7Pro 和华为 nova 7E 手机。

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图片来自 华为

其中 nova7 采用前面 2.5D 玻璃 + 后 3D 双曲面玻璃设计，重量仅为 180g；nova7 Pro 机身采用「前后双曲面」设计，重量仅为 178g；全系支持屏下指纹识别，采用纤薄机身设计和 3DCMF 工艺，华为 nova 7/7Pro 此次共有 5 款配色方案，分别为：7 号色、绮境森林、仲夏紫、蜜语红和亮黑色。

华为 HUAWEI nova 7 5G 6400万后置四摄 5G SoC芯片 OLED极点全面屏 8GB+256GB 7号色全网通5G手机
京东自营
￥3399

nova7 采用 6.5 3 英寸 20:9 FHD + OLED 新极点全面屏，分辨率为 2400×1080，DCI-P3 广色域；nova7 Pro 则采用 6.57 英寸 19.5:9 FHD + 曲面屏，分辨率为 2340×1080，支持 DCI-P3 广色域。

相机方面。nova7Pro 搭载 50 倍潜望式变焦四摄（6400 万像素主摄 + 800 万像素超广角镜头 + 800 万像素潜望式长焦镜头 + 微距镜头）；nova7 搭载 6400 万 AI 变焦四摄（6400 万像素主摄 + 800 万像素超广角镜头 + 800 万像素长焦镜头 + 微距镜头）。

华为 nova7 Pro 配备 3200 万追焦双摄（主摄 + 800 万像素超广角镜头），搭载独家定制前置 AF 镜头、前置自研亮眼美颜算法。

华为 nova 7/7Pro 全新搭载麒麟 985 5G SoC 芯片，7nm 工艺制程，支持 5G 双卡，一卡使用 5G NSA 数据上网的同时，另一卡可接听 4G VoLTE 高清语音通话。nova7 全系配备 4000mAh 大电池，支持 40W 超级快充，30 分钟即可充满 75% 电量，具有德国莱茵 TÜV 安全快充认证保障；搭载 EMUI10.1 系统，基于 Android10 开发。

售价方面，nova7 的 8 + 128GB 版本为 2999 元，8 + 256GB 版本为 3399 元。nova7 Pro 的 8 + 128GB 版本为 3699 元，8 + 256GB 版本为 4099 元。

此外，华为还发布了 nova7 SE 5G，搭载麒麟 820 处理器，6.5 寸极点屏，拥有 6400 万超清 AI 后置四摄，其他配置与标准版类似，拥有银月星辉、琦境森林、仲夏紫，幻夜黑四种配色。

售价方面，nova7 SE 5G 的 8 + 128GB 版本为 2399 元，8 + 256GB 版本为 2799 元。

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