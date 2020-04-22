支付宝生活号上线短视频功能 支持服务卡片弹窗

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息：据晓程序速报消息，近日，支付宝生活号上线了短视频功能，该功能支持挂载小程序，可一键跳转到相应的小程序/服务页面。目前，包括麦当劳、WPS会员等商家都已用上了该能力。
相较于“一张静态的图片+一段苍白的文字”，精彩的短视频更能刺激用户下单。对于商家来说，短视频+小程序联动的方式更能进一步提升服务分发后的转化效率。
站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息：据晓程序速报消息，近日，支付宝生活号上线了短视频功能，该功能支持挂载小程序，可一键跳转到相应的小程序/服务页面。目前，包括麦当劳、WPS会员等商家都已用上了该能力。
相较于“一张静态的图片+一段苍白的文字”，精彩的短视频更能刺激用户下单。对于商家来说，短视频+小程序联动的方式更能进一步提升服务分发后的转化效率。
3月27日，今天支付宝表示，杭州市通过支付宝发放16. 8 亿消费券，覆盖广大商家和消费者。 3 月 27 日~ 4 月 2 日，限量领 50 元券，具体是满 40 元减 10 元消费券 5 张，支持杭州城中实体店线下支付通用。 4 月 3 日~ 5 月 31 日，消费券权益加码，后续会公布。支付宝还特别提醒，活动为期 2 个月，除了杭州以外，广西也有。
3月27日，支付宝今天发布城市生活周数据，过去一周，东北三省的烧烤商家在支付宝数字生活平台上卖出了超 600 万烤串，环比上涨超300%，其中黑龙江增幅全国第一，辽宁、吉林紧随其后。此外，东北的洗浴中心客流量增长约 60 倍，辽宁洗浴客流增速也成为了全国第一。
今天，支付宝对外公布了“城市生活周”电影票预售成绩单。数据显示，近 400 家电影院上线后，预售票房已经翻了 20 多倍，多家影院的观影券被秒光。
佛山宣布将发放亿元消费券，启动为期一个月的“促销费、惠民生”活动。佛山由此成为广东首个全市范围发放消费券的城市。明日( 4 月 1 日)起，消费者可通过支付宝或佛山通APP参与抽取消费券活动。
今日，支付宝发布城市生活周数据显示，火锅成为活动期间最热销单品，过去 5 天，全国商家在支付宝上售出超过 130 万份锅底，环比上涨186%。不仅如此，它还带火了“周边”商品，祛火茶同期销量翻了近两倍，而马应龙痔疮膏、健胃消食片等销量提升超六成。
Quibi 是应用于智能手机等移动设备的美国短片串流媒体平台，总部位于加利福尼亚州好莱坞，由杰弗瑞·卡森伯格于 2018 年创立，计划于 2020 年 4 月 6 日正式上线运行。梅格·惠特曼担任首席执行官，该平台命名来自于「速食」，主要为年轻群体提供便于观赏的高品质短片。
如果只看标题，你会不会觉得这是一篇从“战争”走向“和平”的经历，似乎还有一点危险?是的你没看错，我本科毕业后就成了一名地中海边迫击炮手，还被派到非洲阿尔及利亚造过火药。每当看着几百迈的炮弹从迫击炮膛里飞速冲出的时候，我就在想也许我也可以冲出不一样的人生经历。这不，此刻在电脑屏幕前码字的我，正在开始一段新的人生路。谁的青春不迷茫，没有谁是一帆风顺的。当年考研，我以为以全系第二名的成绩(没错我和2很有缘?
2020年3月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题再次更新了，今天的问题是“生活中我们常说的肥牛不包括以下哪一项？”下面就来为大家详细的介绍一下。
4月8日，今天今天是武汉市解封的第一天，在经历了2个多月漫长的封城之后，有不少情侣决定结婚。今天就有网友爆料称大量武汉用户涌进武汉预约结婚的“鄂汇办”支付宝小程序，因预约人数过多访问量过高系统崩溃。支付宝回应称，今日访问量确实超出预期，是疫情前的300%，目前系统已恢复正常，多刷几次即可，愿有情人终成眷。
3月26日，部分微信用户上线了“分付”功能。据腾讯客服介绍，分付和其他类似的个人消费贷产品一样，是一种可以先消费再付款的支付方式，用户开通微信分付和消费过程中，用户无需提前申请分期，在支付时直接选择分期即可。分付不像花呗是按月分期，而是按天计息，没有硬性的还款日期，随时都可以付息还款。
吉利日前推出短视频产品“PO”。PO短视频的开发者为浙江地动科技有限公司，天眼查数据显示，吉利迈捷投资有限公司持有地动科技70%的股份，迈捷投资则由吉利科技集团有限公司和杭州吉行科技有限公司持股。
今日，针对“武汉结婚预约小程序拥挤”一事，支付宝回应称，该小程序访问量超出预计，大约是节前的300%，造成了暂时的卡顿，预约系统没有崩，但可能会有点慢，多刷新几次即可。
支付宝官方表示，由于疫情影响，医疗健康类服务在支付宝端成为热门，数据显示，城市生活周以来医疗健康类服务增长超 16 倍，体检销量是去年同期的 3 倍。
拿起雕刻刀的瞬间，好像进入了一个只属于自己的世界。”白领小莫说。小莫今年 26 岁，大学毕业后独自来到上海，成为陆家嘴金融圈的一位普通白领。一个人在一座陌生的城市，有时会感到有些无聊、孤独。每当这时候，他会打开刷宝短视频，在一段段短视频中体会下班后的漫长时光。刚开始，小莫刷短视频主要是为了消遣，直到有一天，他看到了一个名为“小威水果雕刻”的视频主播，“小威”只有 22 岁，在刷宝上有 30 万粉丝，是刷宝雕刻
武汉的樱花开了，街头汽车多了起来，白领们重回写字楼上班，从“暂停”到“重启”，活力陡现，烟火气回归。3月26日，支付宝联合口碑饿了么推出的回暖指数显示：近三天，武汉奶茶外卖订单量增长近8倍。
4 月 12 日消息，微信零钱通中的一部分理财基金 7 日年化收益率也已经跌破2%，以南方现金通E为例， 7 日年化收益率为1.99%，而零钱通其他理财基金 7 日年化收益率最低跌到了1.79%。
今天上午，温州总额 18 亿元的消费券正式向全市发放，市民直接登录支付宝专区即可参与活动。据悉，整个消费券发放活动将持续至 5 月 31 日，总共分三期派发。
随着疫情防控持续向好，各地陆续进入“开学季”，全国已有 30 个省市区就开学时间作出安排。而对此最开心的，莫过于被家中“神兽”折磨了两个多月的家长们。
据河南日报消息，为了增强消费信心，促进经济社会发展，郑州将于近期向社会发放近 4 亿元消费券。市民可通过支付宝搜索“郑州”进行领取，或通过郑好办app跳转至支付宝app进行领取。成功领取后可在线下消费是直接抵扣。
从上周六开始，停摆近两个月的电影院陆续打开大门，但随之而来的困局也日益显现：超 500 家影院复工后的首个周末，总票房不到 6 万，本周一更是比前日直接腰斩，场均人次仅0. 5 人。如何激活疫后观影消费，成了电影院面临的一场“生死大考”。