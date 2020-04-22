支付宝生活号上线短视频功能 支持服务卡片弹窗

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支付宝生活号上线短视频功能 支持服务卡片弹窗

2020-04-22 13:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息：据晓程序速报消息，近日，支付宝生活号上线了短视频功能，该功能支持挂载小程序，可一键跳转到相应的小程序/服务页面。目前，包括麦当劳、WPS会员等商家都已用上了该能力。

相较于“一张静态的图片+一段苍白的文字”，精彩的短视频更能刺激用户下单。对于商家来说，短视频+小程序联动的方式更能进一步提升服务分发后的转化效率。

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