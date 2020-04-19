拼多多认购国美零售2亿美元可转债 国美商品全量上架拼多多

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 拼多多最新资讯 > 正文

拼多多认购国美零售2亿美元可转债 国美商品全量上架拼多多

2020-04-19 19:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息：4月19日，拼多多宣布，认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%，初步转换价为每股1.215港元。

如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。

同时，双方宣布达成全面战略合作，国美零售全量商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后服务提供商。两大服务平台将分别为拼多多平台商家提供覆盖全国的中大件物流、仓储及交付服务，以及包含家电维修-清洗保养-以旧换新在内的消费者服务方案。

拼多多

拼多多则会向国美注入消费大数据、平台流量等优势数字零售资源，双方还将在市场推广等方面展开积极合作。

拼多多战略副总裁九鼎表示，此次合作是平台践行“普惠、人为先、更开放”新消费理念的最新一步，平台将在商品采购、消费补贴、物流配送、客服售后等方面与国美建立深度对接，探索跨界合作的新模式、新方法，助力地面零售实现数字化转型，为消费者带来更多的平价大牌好货。

国美零售CFO方巍表示，国美与拼多多将在供应链、物流、服务、技术等多个维度，共同推动零售企业价值升级，为更广袤的市场和用户提供高质量的商品与服务，助力零售行业形成从供给创新到消费升级，再到创造消费新增长点的正向循环机制，加快释放新型消费潜力，促进消费扩容提质。

据悉，今年3月底，拼多多与国美首次联手打造“超级品牌日”活动，双方以价格直降、消费补贴、联合让利等形式，推出了5亿元消费大礼包，覆盖家电数码、个护美妆、日用百货等近10个品类6000多款精选产品。此次拼多多认购国美可转债，意味着双方合作进一步升级。

网友热搜:

拼多多商品标题优化拼多多股东名单公布拼多多官方下载安装拼多多标题修改后多久生效拼多多在美遭律所拼多多一分钱抽奖真假拼多多618活动怎么样拼多多iphonex3000多拼多多官网拼多多广告视频
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM