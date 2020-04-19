三星推出智能手表洗手APP 可定时提醒洗手

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:为了帮助防治新冠病毒，最近三星为其智能手表Tizen OS开发了“洗手”程序，可通过定时提醒、跟踪器和相应的表盘功能来促进用户养成良好的洗手习惯。
这款应用程序还可以追踪用户每天洗手的次数，并通过传感器评估用户洗手后的效果。
除了Tizen OS外，这款应用还可以在所有Galaxy系列手表上下载。同时，也适用于其他三星智能手表系列，如Gear系列。
站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:为了帮助防治新冠病毒，最近三星为其智能手表Tizen OS开发了“洗手”程序，可通过定时提醒、跟踪器和相应的表盘功能来促进用户养成良好的洗手习惯。
这款应用程序还可以追踪用户每天洗手的次数，并通过传感器评估用户洗手后的效果。
除了Tizen OS外，这款应用还可以在所有Galaxy系列手表上下载。同时，也适用于其他三星智能手表系列，如Gear系列。
市调机构 Counterpoint 今日正式公布《2020 年 2 月全球智能手机市场监测报告》。数据显示，三星、苹果、华为是全球智能手机市场份额前三甲，对应的市场份额分别为 21.9%、14.4%、13.2%。另外，realme 真我智能手机位于第七，市场份额为 2.7%。
据外媒报道，市场研究机构Counterpoint Research发布最新报告显示，三星在2019年超过苹果成为全球第三大智能手机处理器制造商，其增长主要归功于产品在印度和美国市场取得的成功。
4 月 13 日消息，据国外媒体报道，三星电子正与谷歌合作开发下一代Pixel智能手机，这款手机最早可能于今年发布。三星电子与谷歌的合作，有望进一步扩大其品牌价值和全球足迹。三星电子的目标是，到 2030 年成为系统半导体领域的全球领导者。
宅家太久，很多人都想出门活动活动腿脚、锻炼锻炼身体了。在当前的智能产品市场上，健身爱好者们又有了一个新宠——智能手表。但是，对于如何选择一款智能手表进行购买，很多人可能还一知半解。最近，OPPO 旗下的第一款智能手表OPPO Watch已经开售，风评不错。很多数码圈大V入手了这款手表之后，发布了拆箱、评测的视频，介绍了很多购买智能手表时的注意事项。今天就可以跟随大V们的思路和网友们的看法，来看看如何选购智能手表。?
苹果公司在去年秋季提交的请求中表示，Apple Watch 是一款消费电子设备，并不具备重要的战略意义，而且与中国的工业项目无关。苹果公司还表示，该公司没找到替代来源以满足美国消费者对 Apple Watch 的需求。
4 月 8 日消息，据国外媒体报道，华为旗下的海思半导体，已推出麒麟990 5G、麒麟820 5G芯片，华为及荣耀也推出了搭载这些芯片的Mate 30 Pro 5G、P40 系列和荣耀30S 5G智能手机。
3月26日消息，韩国三星和LG两家公司将通过包机的方式将公司的工程师派遣至越南工厂，以帮助进行智能设备的生产制造。此前越南已经豁免三星员工入境隔离14天的要求。本次派遣至越南的工程师约有430名，他们将对工厂的智能手机OLED生产线进行改造，预计新产品将于今年下半年发布。
4月13日，三星电子今天证实，旗下子公司三星显示器位于越南的工厂出现了一例员工感染新冠肺炎病例，但三星表示在越南的生产线没有受到影响。
据市场研究公司 Counterpoint 发布的最新报告显示，三星已经超越苹果，成为全球第三大移动芯片制造商。Counterpoint 的数据显示，2019 年，在全球移动芯片市场上，三星占据的市场份额为 14.1%，较 2018 年提高 2.2%，排名第三位。苹果公司的市场份额为 13.1%，较 2018 年下滑 0.5%，排名从去年的第三位掉到第四名。高通和联发科则分别以 33.4% 和 24.6% 的市场份额成为这一细分市场的前两名。
如今，智能可穿戴设备已经成为生活中不可或缺的产品，尤其是智能手表，正渐渐代替传统手表，成为了消费者日常生活的标配。作为全球顶尖的科技企业，三星电子最新一代的智能手表三星Galaxy Watch Active2 凭借极简的外观设计与人性化的智慧健康助手获得了消费者认可，给大家带来了全新的智能生活体验。多样风格 秀出自己三星Galaxy Watch Active2 拥有 44mm和40mm两种尺寸的表盘，并采用纤薄流线型轮廓以及纤窄边框设计，配合2.5D曲
据国外媒体报道，三星电子周二表示，该公司在韩国的一家芯片工厂的一名员工已确诊新冠肺炎，不过，工厂生产未受影响。
尽管疫情对科技行业的生产和新品发布安排造成了巨大的冲击，但三星并没有就此将后续项目隐藏起来。根据早前的一些泄露，可知该公司计划在今年晚些时候照常发布 Galaxy Note 20 系列智能机。现在，知名爆料人 Max Weinbach 又在 Twitter 上透露了一些即将面世的三星硬件的新代号。
截止目前，新冠病毒已经导致意大利、美国等疫情严重国家的企业暂停运营。现在，三星、LG等大厂在印度业面临这暂时停产的问题。
据韩联社报道，三星电子暂停印度工厂运营，直至 3 月 25 日。
本周，三星公司证实有三名从巴西回韩国的员工确诊感染新冠病毒。其中，两名员工来自三星移动业务部门，他们在位于龟尾市(Gumi)的工厂工作，自周日回国后始终处于自我隔离状态。三星表示，这些员工并没有影响到公司的正常运营。
荣耀手表 2 一经上市便广受好评，在当下市场智能手表竞争激烈的大环境下，荣耀手表 2 收获了大批黑科技粉，是什么让荣耀手表 2 如此受欢迎？以下几个方面不得不知道。荣耀手表 2 作为一款主打运动健康的智能手表产品，不管是内含科技还是外形外观都极具现代感、科技感、运动感。在内含科技方面，荣耀手表 2 搭载了华为首款自研可穿戴芯片--麒麟A1 芯片。这款芯片支持BT/BLE双模5.1，并且能够连接超级蓝牙以及多核高效地合作工作。?
3 月 20 日，三星Galaxy Buds+耀目红在京东商城正式开售。热情的耀目红搭配时尚的机身设计，让三星Galaxy Buds+成为消费者穿搭的又一时尚单品。 3 月 20 日至 3 月 22 日期间，凡成功购买的用户不仅能够享受到三期免息优惠，还将获得限量的漫威蜘蛛侠收纳盒保护套。上月，三星Galaxy Buds+不仅为用户带来清幽白、幻游黑、浮氧蓝三款配色，还采用符合人体工学设计，堪称出街必备时尚单品。如今耀目红全新上线，优雅、热情而不落俗套
3月24日消息，根据市场研究公司Counterpoint Research数据显示，2019年三星在移动端处理器的市场占有率已经超过苹果公司，位列第三位，仅次于高通和联发科，苹果则排名第四。
M系列是三星Galaxy产品线中的中低端系列，该系列最新产品Galaxy M51 的渲染图于近日曝光，预示着M系列下一款新机可能即将来临。
据Axios报道， 18 日，谷歌和三星宣布研发5nm芯片。目前，谷歌自研的SOC已经流片，将有望在Pixel系列手机上搭载。据悉，该芯片代号“Whitechapel”，搭载的是 8 核CPU，采用三星5nm工艺制程。有消息人士称，谷歌近来已经收到了该处理器的工程样本，不过真正投入使用还要等到明年。