三星推出智能手表洗手APP 可定时提醒洗手

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三星推出智能手表洗手APP 可定时提醒洗手

2020-04-19 14:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:为了帮助防治新冠病毒，最近三星为其智能手表Tizen OS开发了“洗手”程序，可通过定时提醒、跟踪器和相应的表盘功能来促进用户养成良好的洗手习惯。

这款应用程序还可以追踪用户每天洗手的次数，并通过传感器评估用户洗手后的效果。

三星

除了Tizen OS外，这款应用还可以在所有Galaxy系列手表上下载。同时，也适用于其他三星智能手表系列，如Gear系列。

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