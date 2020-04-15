罗永浩：会做一个采访类的脱口秀节目，周播

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：今天，有网友在罗永浩微博留言询问其是否能每周选一天来一个不卖货的专场。对此，罗永浩回复称之后会做一个采访类的脱口秀节目，目前正在和平台洽谈，周播。
而对于直播卖货中聊天的要求，罗永浩表示自己的直播间是严肃卖货的直播电商，不聊天。
站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：今天，有网友在罗永浩微博留言询问其是否能每周选一天来一个不卖货的专场。对此，罗永浩回复称之后会做一个采访类的脱口秀节目，目前正在和平台洽谈，周播。
而对于直播卖货中聊天的要求，罗永浩表示自己的直播间是严肃卖货的直播电商，不聊天。
3月25日据36氪报道称，锤子科技创始人罗永浩已经和抖音直播平台独家签约，未来会在抖音开启直播带货，同时罗永浩的直播间号也在今天被曝光。
自打 3 月 19 日，罗永浩宣布自己进军直播带货后，似乎不关注他就表明落伍了，因为他可是整个中文互联网中最受瞩目的中年KOL。锤子之后，他的一举一动，都能掀起巨大水花。但在罗永浩公布的信息中，没有说去哪儿直播。这瞬间成了一个谜局，最可能前往的平台有三个——抖音、快手、淘宝直播。花落谁家呢?整个过程又像是一个赌局，三个巨头是台上的下注选项，谁能夺得罗永浩，某种程度上可以说如虎添翼。
3月25日据36氪消息，从多位消息人士处获悉，锤子科技创始人罗永浩已经确定和抖音直播独家签约，在抖音开启直播带货，字节跳动对此不予置评。同时，罗永浩的抖音账号已被曝光，消息人士称，认证信息为“交个朋友科技首席推荐官”的罗永浩账号，就是罗永浩本人的抖音账号就是罗永浩本人的抖音账号。另外，快手曾出价一亿争夺罗永浩签约权。
罗永浩老师加入电商直播这件事情，已经给炒了很久，今天终于该来了。罗老师直播带货这场戏从一开始就足够精彩。
据媒体报道，锤子科技CEO罗永浩与抖音签约。报道称罗永浩与抖音直播独家签约，目前罗永浩已经入驻抖音并开通了认证账号，认证信息是交个朋友科技首席推荐官。
最近的大事件莫过于罗永浩于 4 月 1 日在抖音进行直播带货，早在 3 月 19 日罗永浩就在公众号发表文章说要进军电商直播：“虽然我不适合卖口红，但相信能在很多商品的品类里做到带货一哥。”
环顾 2019 年电商直播的日渐火热，叠加新冠疫情下的 2020 年，是电商直播注定全面爆发的一年，直播几乎已经成为电商最时髦的“标配”。随着拥有中国初代网红、知识型意见领袖、“行业明灯”等一系列头衔的罗永浩老师携手抖音开启直播带货之路，这个历经四年迭代的电商直播，又双叒叕一次成为了万众的舆论焦点。 去年抖音广告位的设置，已经达到植入量10-20%的天花板，截至 2020 年 1 月，抖音已经达到 4 亿日活的体量，想进一步实
48 岁的罗永浩又一次转行了。与过去开手机发布会姗姗来迟不同。这一次，罗永浩没有“重新定义” 8 点，准时出现在直播间。
目前罗永浩已经确定和抖音直播独家签约，在抖音开启直播带货。此外，罗永浩的抖音账号也在抖音现身，认证信息为“交个朋友科技首席推荐官”。
3 月 26 日，抖音正式宣布，罗永浩将作为“交个朋友科技首席推荐官”入驻抖音，开始直播带货生涯。第一场直播定在了 4 月 1 日晚 8 点。
今日，小米手机官方微博正式宣布，罗永浩于4 月 1 日晚 8 点直播带货的第一款手机将是小米10。3月2日，锤子科技CEO罗永浩连续转发数条黑鲨 3 系列手机的微博。此后，小米的众多高管包括雷军、常程等也转发了罗永浩关于黑鲨手机的微博。对此，有网友猜测，罗永浩是不是要去小米或者黑鲨了，或者与小米有合作。
3月26日上午，罗永浩正式宣布签约抖音直播平台，并且将在4 月 1 日晚 8 点在抖音示范直播带货。罗永浩微博称“我们准备了很多好东西…基本上不赚你什么钱，就是交个朋友。看到日历，你会觉得这是愚人节，看到东西，你会觉得这不是愚人节，看到价格，你又会觉得这是愚人节”。
锤子科技CEO罗永浩首场电商直播带货来了。3月26日消息，罗永浩宣布将于4月1日晚上8点在抖音示范直播带货。
2020年4月1日晚8点，罗永浩在抖音平台开启直播卖货首秀。3小时的直播过程中，22款产品轮番出场，最终“首播支付交易总额突破1.1亿”、“整场直播观看总人数超过4800万”、“总销售件数逾91万”的优秀表现，为罗永浩夯实了“抖音带货一哥”的地位。直播现场，搜狗公司CEO王小川、小米中国区总裁卢伟冰、极米科技董事长兼CEO钟波分别与罗永浩同框出镜，为首播助阵。大牌助阵 首战告捷本次直播产品涉及科技数码、日用百货、食品等三大
罗永浩通过社交媒体宣布，抖音成为其独家直播带货平台，同时预告将在4月1日晚8点开启首场直播。
就在刚刚，罗永浩正式宣布，将在4 月 1 日晚 8 点，开启抖音直播卖货生涯。罗永浩在视频中称：“为此准备了好多新奇特便宜的好东西，我很看好抖音直播卖货，能不能成为抖音卖货一哥就看咱有多努力了”
4月7日起，抖音正式上线DOU知计划“抖音看世界”系列科普直播。据抖音方面介绍，“抖音看世界”是“DOU知计划”在直播领域助推科普的最新举措。“DOU知计划”是由字节跳动平台责任研究中心、抖音联合国内权威机构，于 2019 年共同发起的短视频全民科普行动。在“DOU知计划”推动下，截至 2020 年 2 月 29 日，粉丝过万的知识创作者达 9 万个。
今日，罗永浩在微博以及抖音发布了第二则宣传视频，罗永浩在视频中表示，除了超高性价比的优质商品，还会挑选很多新奇特的好东西介绍给大家，如果你也有什么新奇特的好东西，你敢推荐我就敢卖。目前，罗永浩抖音账号粉丝数已近170万。
4 月 5 日消息，从美食到美妆，从母婴到教育，网络直播的内容形态已经从泛娱乐向着垂直的领域拓展，带来更加多元的内容看点。而在众多垂类内容中，知识科普类直播无疑是热门领域。 4 月 7 日起，抖音正式上线DOU知计划“抖音看世界”系列科普直播。
4月10日晚上，罗永浩将开启抖音直播带货第二场活动，根据罗永浩在社交媒体上晒出的飞书工作日历，其第二期选品，或将包括植观洗发水、哈弗汽车、办公套件飞书等，并将义卖秭归伦晚脐橙。此外，第二场直播中可能出现的品牌，还有高资、柚家、360、有道、元气森林、云麦等。整体上围绕数码产品、生活日用、零食小吃等方向。