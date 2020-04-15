罗永浩：会做一个采访类的脱口秀节目，周播

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：今天，有网友在罗永浩微博留言询问其是否能每周选一天来一个不卖货的专场。对此，罗永浩回复称之后会做一个采访类的脱口秀节目，目前正在和平台洽谈，周播。

而对于直播卖货中聊天的要求，罗永浩表示自己的直播间是严肃卖货的直播电商，不聊天。