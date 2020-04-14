未经许可播放音乐作品 酷我音乐被诉侵权遭索赔4万元

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息：据北京互联网法院消息， 4 月 13 日上午，北京互联网法院开庭审理了杨某诉北京酷我科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案。

杨某诉称，其是歌曲《夏夜如烟》和《sahala》的词曲作者，依法享有作品信息网络传播权及相关著作权。北京酷我科技有限公司(以下简称“酷我公司”)在未经杨某许可的情况下在其经营的网站上提供两作品的在线播放服务，其行为侵犯了杨某享有的权利。杨某认为，酷我公司在其创作的《夏夜如烟》歌曲名字后面加了“原创”字样，在《sahala》歌曲后面仅标注了其艺名，两首歌曲均未署名杨某为词曲作者，直接侵害其署名权。

此外，杨某称，酷我公司版本的《夏夜如烟》对于部分歌词的发音、歌曲的音调和节奏进行了修改，侵犯了其修改权、改编权与作品的完整权。此外，酷我公司盗用其演唱《sahala》的小样demo版本未经其任何授权，在酷我公司运营网站上进行发表，并收取费用，侵害其发表权、作品完整权及信息网络传播权等多项权利。

故杨某将酷我公司诉至北京互联网法院，请求判令酷我公司在其运营的酷我音乐网站、移动客户端主页及其微信公众号向杨某公开赔礼道歉;判令酷我公司赔偿杨某造成的两首歌曲的经济损失、精神损失和制止侵权行为所支付的合理开支共计 4 万元。

酷我公司辩称，杨某提供的权属证据不能证明其对涉案的两首歌曲享有合法权利。对于赔偿金额，酷我公司认为，涉案歌曲在其网站上为免费下载，公司并未获利;且词曲作者与歌曲知名度都不高，作品价值很低，杨某主张的赔偿金额过高。因此，酷我公司认为杨某的诉求没有事实和法律依据，请求法庭依法驳回其诉求。

目前案件正在进一步审理中。