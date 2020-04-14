如何使用微数据构建成功的SaaS产品

站长之家注：通过网络搜索并收集微数据，你可以利用竞争对手的客户留下的痕迹来寻找对方的弱点，并且以此构建自己的产品。因为他们的弱点就是你需要发掘的价值所在。

以下是来自RubiniSolutions的创业经验分享：

一年前，我的朋友 Massimo Giacchino 让我研究微数据，并与我了解到的竞争情报相结合，重新组合融入我的产品中。我的产品名叫Treendly，最初发布于 2019 年。它可以让你发现和监控行业快速增长的趋势。

Treendly重新发布后，我登上了《 Hacker News》首页第二名，在ProductHunt上排名第四，并且获得了人生中第一个Reddit“全民投票奖”。

此外，在两天之内，我的Treendly用户从 300 个增长到了 1000 多个!包括通用电气，Uber，埃森哲等众多企业的员工都使用Treendly来查看行业增长趋势。

开端

初建时，Treendly只是一个很简单的软件，它允许用户跟踪谷歌趋势并接收有关涨跌报告的电子邮件。

之后，它增加了超时监控的功能，而这也是谷歌趋势目前依然不具备的功能。

这个工具还可以根据你的喜好来设置发送电子邮件的频率，不过该功能对注册用户来说并没有多少吸引力。

输入微数据

什么是微数据? 一般来说，微数据是通过调查消费者或进行实验(例如a/b测试)收集的数据。而我所说的微数据主要是消费者在线上留下的点赞、评论等痕迹。

基本上，你不需要调查客户，因为你可以从互联网上获得这些微数据。就像我没有任何客户，但我可以挖掘竞争对手的所有客户信息。

然后，我利用这些数据来构建目标市场需求的产品，并为产品制定新的营销方式。

基本上，收集微数据可以让你找到竞争对手的所有弱点，并以此为突破口产生你自己的独特价值。

从哪获得微数据?

Treendly的微数据来自于The Hustle、My first million等竞争对手。通过查看竞争对手的产品搜索、相关在线社区中的帖子、媒体文章、YouTube视频、播客访谈、广告(包括广告下面的评论)等，从中发现用户的需求。

然后，对他们进行逆向工程，并列出竞争对手用户反馈的所有优缺点。

接下来一起来分析这些数据。

产品微数据

以下是直接从竞争对手的用户口中得出的反馈：

我喜欢每天都有新的见解，就好比这是一个生产信息的工具，而不止是一条实时信息。

是否有升级版，让我可以接收通知并管理我的关键词。

这太棒了，如果它是一个工具而不是新闻通讯，那将很酷。我很想看所有的趋势，但是每月 39 美元的价格让我望而却步。

我喜欢这个创意，同时认为如果这是一个app而不是实时通讯会更好。

从以上用户反馈中我们可以获得以下信息：

1.并不是目标市场的所有人都喜欢这种新闻通讯格式。他们想要一个他们可以使用的实际工具。 从我的角度来看，我已经有了一个Web应用程序。这样做的好处是，一个Web应用程序也可以是一个新闻通讯，因为你可以很容易地给你的用户群发邮件。 但是，时事通讯不能轻易成为在线工具，因为构建一个工具需要某种技术，而且技术需要金钱、资源和时间。

2.用户想要的是主动把控内容而不是被动的获取信息。

3.他们想要自主选择权。有些人希望通过即时通讯获取信息，而有些人则希望按照自己的节奏来浏览内容。

4.在他们心目中，拥有一个在线工具比一个简单的时事通讯更有价值。

5.目标用户是那些充满好奇心的人。

6.降低收费门槛，会员费不要超过 39 美元。

但这还不是全部，我还通过收集微数据来构建功能。

以下是从竞争对手的客户和潜在客户的口中得到的反馈：

你只需要为用户添加一种方法来预测趋势，并激励那些最先发现它的人，x 将成为我的新嗜好。

在主题页上添加指向Ahrefs关键字资源管理器+SEMrush关键字概述的链接。

我不会推荐它，因为我看不到任何国家和地区的差异，我需要更多的过滤器。

按类别筛选和更改时间框架使它更有用。

我喜欢使用不同的颜色来显示不同的主题。

从以上反馈我们可以得到以下信息：

1.这个工具对于SEO用户来说非常强大，他们希望这个工具可以直接链接到他们的搜索引擎优化工具上，而这就是我正在做的。

2.他们需要过滤。他们想要搜索特定国家的特定趋势，而我建立了这些过滤器。

3.他们重视UI交互体验。可以看到，所有的竞争对手的界面都做的很棒，为此我也在UI交互体验上费了不少功夫。

4.他们需要一个预测趋势的途径。为此，我在我的产品中添加了预测功能，使用最新的技术来分析 5 年内的数据，并预测 6 个月后的行业趋势。

5.鼓励用户发现趋势。通过现金激励的机制来鼓励用户发现趋势，以提高口碑。

如你所见，这就像你的目标市场直接告诉你它想要什么，而这款工具直接将其展现在你面前：

微数据营销

正如我所提到的，微数据还有助于提出新的营销角度，以及编写出色的文案。

让产品更好的关键是“什么”，而营销就是要理解“为什么”。

让我们来看一下这位用户的反馈：

这肯定是有市场的，但我不确定SaaS是否有市场。更典型的电商产品有一种类似于“今日之风”的效果，即一篇文章是在某个小众社区中撰写的，该社区中的每个人都争相购买。几个月后，这种狂热就结束了。如果你是亚马逊，你可以很容易地发现这些趋势(因为他们有来自市场的每个人的销售数据)。如果你是一家小型电子商务公司，除非你手头刚好有这种产品，而恰好有人找到了你，否则你可能永远都不会意识到这种趋势的存在。接到产品突然有需求的警告，可能会让你在市场营销方面占得先机，也可能会帮助你在供应商意识到他们有什么之前与供应商谈判达成协议。

我是一个音乐家，碰巧在一个展览上我看到了米开朗基罗的大卫像。一天后，当我看到这个，我的营销角度诞生了。我将其称为“ 大卫与巨人”。我写了这个副本，该副本现在出现在该工具的“ 关于”页面中：

是不是觉得你读的东西好像似曾相识?如你所见，我使用的词汇很多都是来自客户的反馈。事实上，我想说的是，网站上50%的内容都是直接来自目标市场。

英语不是我擅长的语言。这就是为什么我在Trello上建立了我个人的单词和短语库，这样我就可以在市场营销和文案中使用：

因此，我继续创建了另一个副本，该副本已显示在主页上。我给它取名为：“你不知道什么究竟是你不知道的。”

我为此感到骄傲，并受到了很多赞美。但最让我感到骄傲的是，它得到了传播。

更多微数据

成千上万的人访问了Treendly的网站，结果发现你可以用Hotjar之类的工具收集更多的微数据。

Hotjar是一个工具，可以让你跟踪访问者在你的网站浏览了什么内容以及他们点击最多的地方。

以下是我通过分析热图得到的结论：

首先，导航部分。

许多访问者使用搜索功能，会将国家从“美国”改为他们想要搜索的任何国家。

此外，很多访问者都访问了“关于”和“技术”页面。知道这一点后，我将导航栏中“技术”页面移到了“博客页面”之前。

令我惊讶的是，许多访问者还查看了我们的changelog小部件。

其次，卡片。

许多人都试图通过点击趋势的标题以试图了解有关该趋势的更多信息，而不是点击卡片底部的按钮。因此，我在这个标题上添加了内链。

第三，页脚区域。

我很高兴用最后一个号召性用语按钮获得了一些点击。从他们点击的地方来看，很多人对我们的定价和公司很感兴趣。然后我把“定价”移到导航条中，取代了点击量不够的博客文章链接。这个更改让我的转化率有了很大的提高。

感谢阅读此文，希望对你改进产品有所帮助。

注：原文编译自RubiniSolutions blog，原文标题《How I built a successful SaaS product using microdata》