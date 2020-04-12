罗永浩正寻觅素颜美女搭档直播：口才要好

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罗永浩正寻觅素颜美女搭档直播：口才要好

2020-04-12 15:46 · 稿源：站长之家

最近，罗老师在抖音的带货直播人气颇高，虽然搭档朱萧木口才和临场反应俱佳，不过还是有不少网友提出建议称老罗的身边应该再加位美女。

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对于网友的提议，罗永浩今天在微博回应称：目前正和朱萧木寻找合适人选中，他称漂亮的脸蛋很多，但想要找到漂亮口才又好的非常难。并表示希望找一位素颜美女搭档，不介意直播时不开美颜。

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