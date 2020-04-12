罗永浩正寻觅素颜美女搭档直播：口才要好

最近，罗老师在抖音的带货直播人气颇高，虽然搭档朱萧木口才和临场反应俱佳，不过还是有不少网友提出建议称老罗的身边应该再加位美女。
对于网友的提议，罗永浩今天在微博回应称：目前正和朱萧木寻找合适人选中，他称漂亮的脸蛋很多，但想要找到漂亮口才又好的非常难。并表示希望找一位素颜美女搭档，不介意直播时不开美颜。
最近，罗老师在抖音的带货直播人气颇高，虽然搭档朱萧木口才和临场反应俱佳，不过还是有不少网友提出建议称老罗的身边应该再加位美女。
对于网友的提议，罗永浩今天在微博回应称：目前正和朱萧木寻找合适人选中，他称漂亮的脸蛋很多，但想要找到漂亮口才又好的非常难。并表示希望找一位素颜美女搭档，不介意直播时不开美颜。
3月25日据36氪报道称，锤子科技创始人罗永浩已经和抖音直播平台独家签约，未来会在抖音开启直播带货，同时罗永浩的直播间号也在今天被曝光。
自打 3 月 19 日，罗永浩宣布自己进军直播带货后，似乎不关注他就表明落伍了，因为他可是整个中文互联网中最受瞩目的中年KOL。锤子之后，他的一举一动，都能掀起巨大水花。但在罗永浩公布的信息中，没有说去哪儿直播。这瞬间成了一个谜局，最可能前往的平台有三个——抖音、快手、淘宝直播。花落谁家呢?整个过程又像是一个赌局，三个巨头是台上的下注选项，谁能夺得罗永浩，某种程度上可以说如虎添翼。
3月25日据36氪消息，从多位消息人士处获悉，锤子科技创始人罗永浩已经确定和抖音直播独家签约，在抖音开启直播带货，字节跳动对此不予置评。同时，罗永浩的抖音账号已被曝光，消息人士称，认证信息为“交个朋友科技首席推荐官”的罗永浩账号，就是罗永浩本人的抖音账号就是罗永浩本人的抖音账号。另外，快手曾出价一亿争夺罗永浩签约权。
罗永浩老师加入电商直播这件事情，已经给炒了很久，今天终于该来了。罗老师直播带货这场戏从一开始就足够精彩。
据媒体报道，锤子科技CEO罗永浩与抖音签约。报道称罗永浩与抖音直播独家签约，目前罗永浩已经入驻抖音并开通了认证账号，认证信息是交个朋友科技首席推荐官。
最近的大事件莫过于罗永浩于 4 月 1 日在抖音进行直播带货，早在 3 月 19 日罗永浩就在公众号发表文章说要进军电商直播：“虽然我不适合卖口红，但相信能在很多商品的品类里做到带货一哥。”
环顾 2019 年电商直播的日渐火热，叠加新冠疫情下的 2020 年，是电商直播注定全面爆发的一年，直播几乎已经成为电商最时髦的“标配”。随着拥有中国初代网红、知识型意见领袖、“行业明灯”等一系列头衔的罗永浩老师携手抖音开启直播带货之路，这个历经四年迭代的电商直播，又双叒叕一次成为了万众的舆论焦点。 去年抖音广告位的设置，已经达到植入量10-20%的天花板，截至 2020 年 1 月，抖音已经达到 4 亿日活的体量，想进一步实
48 岁的罗永浩又一次转行了。与过去开手机发布会姗姗来迟不同。这一次，罗永浩没有“重新定义” 8 点，准时出现在直播间。
目前罗永浩已经确定和抖音直播独家签约，在抖音开启直播带货。此外，罗永浩的抖音账号也在抖音现身，认证信息为“交个朋友科技首席推荐官”。
3 月 26 日，抖音正式宣布，罗永浩将作为“交个朋友科技首席推荐官”入驻抖音，开始直播带货生涯。第一场直播定在了 4 月 1 日晚 8 点。
今日，小米手机官方微博正式宣布，罗永浩于4 月 1 日晚 8 点直播带货的第一款手机将是小米10。3月2日，锤子科技CEO罗永浩连续转发数条黑鲨 3 系列手机的微博。此后，小米的众多高管包括雷军、常程等也转发了罗永浩关于黑鲨手机的微博。对此，有网友猜测，罗永浩是不是要去小米或者黑鲨了，或者与小米有合作。
3月26日上午，罗永浩正式宣布签约抖音直播平台，并且将在4 月 1 日晚 8 点在抖音示范直播带货。罗永浩微博称“我们准备了很多好东西…基本上不赚你什么钱，就是交个朋友。看到日历，你会觉得这是愚人节，看到东西，你会觉得这不是愚人节，看到价格，你又会觉得这是愚人节”。
锤子科技CEO罗永浩首场电商直播带货来了。3月26日消息，罗永浩宣布将于4月1日晚上8点在抖音示范直播带货。
2020年4月1日晚8点，罗永浩在抖音平台开启直播卖货首秀。3小时的直播过程中，22款产品轮番出场，最终“首播支付交易总额突破1.1亿”、“整场直播观看总人数超过4800万”、“总销售件数逾91万”的优秀表现，为罗永浩夯实了“抖音带货一哥”的地位。直播现场，搜狗公司CEO王小川、小米中国区总裁卢伟冰、极米科技董事长兼CEO钟波分别与罗永浩同框出镜，为首播助阵。大牌助阵 首战告捷本次直播产品涉及科技数码、日用百货、食品等三大
罗永浩通过社交媒体宣布，抖音成为其独家直播带货平台，同时预告将在4月1日晚8点开启首场直播。
就在刚刚，罗永浩正式宣布，将在4 月 1 日晚 8 点，开启抖音直播卖货生涯。罗永浩在视频中称：“为此准备了好多新奇特便宜的好东西，我很看好抖音直播卖货，能不能成为抖音卖货一哥就看咱有多努力了”
4月7日起，抖音正式上线DOU知计划“抖音看世界”系列科普直播。据抖音方面介绍，“抖音看世界”是“DOU知计划”在直播领域助推科普的最新举措。“DOU知计划”是由字节跳动平台责任研究中心、抖音联合国内权威机构，于 2019 年共同发起的短视频全民科普行动。在“DOU知计划”推动下，截至 2020 年 2 月 29 日，粉丝过万的知识创作者达 9 万个。
今日，罗永浩在微博以及抖音发布了第二则宣传视频，罗永浩在视频中表示，除了超高性价比的优质商品，还会挑选很多新奇特的好东西介绍给大家，如果你也有什么新奇特的好东西，你敢推荐我就敢卖。目前，罗永浩抖音账号粉丝数已近170万。
4 月 5 日消息，从美食到美妆，从母婴到教育，网络直播的内容形态已经从泛娱乐向着垂直的领域拓展，带来更加多元的内容看点。而在众多垂类内容中，知识科普类直播无疑是热门领域。 4 月 7 日起，抖音正式上线DOU知计划“抖音看世界”系列科普直播。
4月10日晚上，罗永浩将开启抖音直播带货第二场活动，根据罗永浩在社交媒体上晒出的飞书工作日历，其第二期选品，或将包括植观洗发水、哈弗汽车、办公套件飞书等，并将义卖秭归伦晚脐橙。此外，第二场直播中可能出现的品牌，还有高资、柚家、360、有道、元气森林、云麦等。整体上围绕数码产品、生活日用、零食小吃等方向。