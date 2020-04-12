罗永浩正寻觅素颜美女搭档直播：口才要好

自打 3 月 19 日，罗永浩宣布自己进军直播带货后，似乎不关注他就表明落伍了，因为他可是整个中文互联网中最受瞩目的中年KOL。锤子之后，他的一举一动，都能掀起巨大水花。但在罗永浩公布的信息中，没有说去哪儿直播。这瞬间成了一个谜局，最可能前往的平台有三个——抖音、快手、淘宝直播。花落谁家呢?整个过程又像是一个赌局，三个巨头是台上的下注选项，谁能夺得罗永浩，某种程度上可以说如虎添翼。