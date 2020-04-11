索尼回应投资B站：将凭借B站强大实力推动娱乐业务发展

去年 12 月 23 日，半佛仙人(后简称半佛)入驻B站，入驻后第一天，他就接到了商单，至今仅三个月，粉丝数飙升至 220 余万，而全站最知名的游戏up主之一“芒果冰OL”也不过 180 万。半佛说，自己到现在也没缓过来。和半佛一起在去年年底加入B站的up主不在少数，他们都同样专攻财经、科技或科普等垂直学术领域，更重要的是，多数up主都是从微信公众号“移师”到B站的文字自媒体。短时间内，冲浪普拉斯、厉害财经、IC实验室等账号都仅?