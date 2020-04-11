索尼回应投资B站：将凭借B站强大实力推动娱乐业务发展

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：昨日，针对“投资B站 4 亿美元”一事，索尼表示，索尼看好娱乐业务，重视中国市场，将借力B站年轻一代的核心用户群及在线娱乐的强大实力，推动索尼娱乐业务的进一步发展。
4 月 8 日，B站宣布已正式与索尼音乐娱乐达成战略合作。从当日起，用户可以在B站观看索尼音乐娱乐旗下曲库MV。
4 月 9 日，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方将在动画和移动游戏等多个领域展开合作。
站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：昨日，针对“投资B站 4 亿美元”一事，索尼表示，索尼看好娱乐业务，重视中国市场，将借力B站年轻一代的核心用户群及在线娱乐的强大实力，推动索尼娱乐业务的进一步发展。
4 月 8 日，B站宣布已正式与索尼音乐娱乐达成战略合作。从当日起，用户可以在B站观看索尼音乐娱乐旗下曲库MV。
4 月 9 日，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方将在动画和移动游戏等多个领域展开合作。
今日，针对“B站获索尼4亿美元战略投资”一事，索尼表示，将借力B站年轻一代的核心用户群及在线娱乐的强大实力，推动索尼娱乐业务的进一步发展。
4月8日，今天哔哩哔哩网站宣布与索尼音乐娱乐达成战略合作，索尼音乐旗下海量高清MV将可以在B站尽情观看。官方表示包括迈克尔·杰克逊、布兰妮·斯皮尔斯、碧昂丝等众多大牌歌手的MV均会上线B站。当然索尼音乐旗下华语地区拥有蔡依林、莫文蔚、许茹芸等歌手艺人的MV也会上线B站。
今天，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方将在移动游戏、动画等多个领域展开合作。据悉，这是B站自上市以来，继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资人。
三年为期，版权再次搅动在线音乐平台的一池春水。一方面是在线音乐平台对新一轮的版权重置抱有期待。仅在 3 月，腾讯音乐完成了对周杰伦独家版权的续约;网易云音乐与滚石唱片、日本杰尼斯事务所达成合作;太合音乐与阿里达成版权合作。
哔哩哔哩今日宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购B站新发行的 17310696 股Z类普通股。购买价格为每股Z类普通股23. 1071 美元，相当于每份B站美国存托股份23. 1071 美元。此交易预计将在不久后完成，届时索尼将通过其子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。
为表达全国各族人民对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，国务院发布公告，决定 2020 年 4 月 4 日举行全国性哀悼活动。4 月 4 日0： 00 起，快手、斗鱼、B站等直播平台给出公告称，将在 2020 年 4 月 4 日全国性哀悼活动期间，停止娱乐直播活动。B站官方称将于 2020 年 4 月 4 日 0 点至 24 点暂停所有直播内容，同时今日更新的番剧将统一延期至 4 月 5 日0： 30 更新。
哔哩哔哩(简称“B站”)宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资。根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购B站新发行的 1731 万股Z类普通股，购买价格为每股Z类普通股23. 1071 美元，相当于每份B站美国存托股份(ADS)23. 1071 美元。此交易完成后索尼将通过子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。
B站 09 年成立的，我可能是B站十年的老用户了。以前我们倒是写过一些关于B站文章，不过今天文章的大部分内容会脱离B站，写点关于社区破圈的想法。我觉得我快成为意识流写手了……
在上周美股遭遇连续熔断一片哀鸿遍野之际，哔哩哔哩(下称B站)对外发布了2019 Q4 季度及全年的业绩报告。从财报提供的详细数据来看，B站在Q4 营收方面同比增长74%，净亏损达到3. 872 亿元，同比增长102.9%;从全年的数据来看， 2019 年总净营收为人民币67. 779 亿元，较上年同期增长64%。 2019 年净亏损为13. 036 亿元，上年同期的净亏损5. 650 亿元。财报发布后，B站盘后股价一度下跌超3%。
花式讲刑法的罗翔最近成为一个商业现象。从 3 月 9 日入驻B站发出第一条视频，至今“罗翔说刑法”B站账号的粉丝数已超 340 万。在罗翔之前，近期在B站获得粉丝数光速成长的知识类UP主还包括巫师财经和半佛仙人，前者 3 个月涨粉 100 万，后者 2 个月涨粉 150 万。
不知什么时候开始，B站用户们觉察到了一个变化，这个变化也从模糊的感觉变成了可清晰概括的现象——奇怪的“官方”越来越多。
伴随“出圈”，B 站一直以来被质疑的不重视技术，又被反复提及。最近一段时间，B 站火出了天际。疫情下“宅经济”崛起，B 站所推出的线上课、云蹦迪掀起热潮。2 月 28 日 B 站发布的《宅家抗疫大数据报告》显示，B 站用户观看疫情相关视频 19 亿次，UP 主创作相关视频总长度达 61218 小时，如果连续播放的话得花 7 年才能放完。
钉钉火了之后，还带动了阿里官方账号矩阵的成立，接享流量红利。截止 3 月 20 日， B 站上钉钉有78. 6 万粉丝，阿里巴巴57. 5 万，支付宝18. 7 万，阿里达摩院9. 3 万，淘宝8. 1 万，阿里云6. 9 万，阿里在B 站官方账号矩阵超过 25 个。
去年 12 月 23 日，半佛仙人(后简称半佛)入驻B站，入驻后第一天，他就接到了商单，至今仅三个月，粉丝数飙升至 220 余万，而全站最知名的游戏up主之一“芒果冰OL”也不过 180 万。半佛说，自己到现在也没缓过来。和半佛一起在去年年底加入B站的up主不在少数，他们都同样专攻财经、科技或科普等垂直学术领域，更重要的是，多数up主都是从微信公众号“移师”到B站的文字自媒体。短时间内，冲浪普拉斯、厉害财经、IC实验室等账号都仅?
最近，不知道大家有没有跟我一样感觉到：B 站的存在感越来越高了。且不说去年的 B站跨年演唱会，被称为「最懂」年轻人的新年晚会，豆瓣评分 9.2。春节后，钉钉在 B站“求饶”，请求大家不要分期打 5 星好评(打一星)，收获 2311.7 万播放，29.5 万弹幕。
100 天，冯提莫在B站入乡随俗。2019 年 12 月 23 日，停播了近 3 个月的冯提莫在B站迎来了首秀。从此“斗鱼一姐”成为了过去时，B站UP主是她新的身份。
近期，B站（哔哩哔哩）被曝将有一档SS级自制说唱音乐节目上线。从公开的图片来看，该节目是养成类综艺，鼓励 18 至 24 周岁人群参与。要说其不同之处就在于，这档综艺重点在说唱选秀而非舞蹈表演类选秀。据悉，目前节目已经进入招商环节。
在《B站会成为"两微一抖"后的新一极吗?》中，我做了一个设问：“两微一抖”后的新一极会是知乎还是B站?无论是从公共话题的参与能力，还是用户自发的传播意愿上来看，这两个社区的传播外延都在向平台外溢出。
受疫情影响，各大市场在迎来宅经济的同时，也开启了全方位的线上时代。线上办公、线上教学、线上展会……当线下市场陷入停摆，一切商业都在尽可能将触角往线上延伸。线上新品发布亦然。 2 月 14 日，小米 10 线上发布会开启。这期间，其与B站联合推出了 72 小时的超应援直播。2 月 25 日，iQOO3 的发布也选择了线上， 10 小时直播在B站收割了 2205 万观看量。不止于手机领域。到 3 月 8 日，兰蔻结合女神节热点，更是发起一项极光?
这两天有个B站视频在群里疯传，标题是《我花了 7000 万现金买了腾讯的股票，【一亿资金】炒股实盘》。 在两天时间之内，这个视频的播放量已经超过200w，UP主“华哥”跻身B站财经类顶级流量行列，比肩半佛/巫师(而这只是他发的第二个视频)。