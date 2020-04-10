20余款App因违规被下架 包括春雨医生、必胜客等

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20余款App因违规被下架 包括春雨医生、必胜客等

2020-04-10 16:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:近日，国家计算机病毒应急处理中心发文称，在“净网2020”专项行动中对互联网监测发现， 20 余款外卖、医疗和在线教育类移动应用存在涉嫌隐私不合规行为。

苹果应用商店、手机APP

其中，《T11 生鲜超市》(版本1.0.5)、《朴朴》(版本2.7.5)、《美菜商城》(版本2.17.1)、《蜂鸟跑腿》(版本5.2.1)、《永辉生活》(版本5.30.0.26)、《大润发优鲜》(版本1.3.4)、《luckin coffee》(版本3.5.0)、《每日优鲜》(版本9.8.27)、《叮叮课堂》(版本3.2.3)、《学霸君》(版本5.7.2)、《人人讲》(版本4.2.17)、《直播云》(版本2.0.0.7)、《课后网》(版本7.7.3.2.2)、《叮当快药》(版本5.7.0)、《药师帮》(版本4.31.0)、《健康云》(版本5.1.3)、《 1 药网》(版本5.9.1)、《智慧好医院》(版本2.1.3)、《春雨医生》(版本8.8.8)、《洪恩识字》(版本3.0.6)、《美岁直播》(版本2.6.0)等APP未向用户明示申请的全部隐私权限。

《必胜客》(版本5.6.5)、《平安好医生》(版本7.2.0)未说明收集使用个人信息规则。

《好大夫》(版本6.7.7)、《妙健康》(版本5.1.10)未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能。

对此，国家计算机病毒应急处理中心称，将对这些App进行通报下架处理。

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