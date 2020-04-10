20余款App因违规被下架 包括春雨医生、必胜客等

随着科技日新月异的发展，越来越多的人不仅关心自己所使用服务的便捷性，而且更加注重自己的隐私问题。可是处于这个大数据的时代，接触过大数据的人都会很清楚的知道，网络上是没有什么隐私可言的。所以越来越多的人需要自己的手机全力保护自己的隐私问题。华为终端云服务致力于保护用户隐私数据，给用户提供一个更和谐的大数据环境。华为终端云服务是为华为终端用户(手机用户和PC端用户)提供的围绕着数据、出行、应用、娱乐等多种