经济衰退会对初创企业带来哪些冲击?

站长之家(ChinaZ.com)注：在过去的十年中，尤其是科技界的初创企业经历了牛市，创下了历史新高。近几年，一些科技巨头如苹果、微软、Alphabet等的市值已突破万亿美元。

然而，随着新冠病毒疫情和石油战争的升级，市场出现了最糟糕的转变，道琼斯指数暴跌 2000 点，创下自2008 年以来最低的交易日之一。

许多人认为，多年前就有人预测到了这场即将到来的衰退或低迷。

遇到这些情况，初创企业将会发生什么呢?

当你把初创企业和经济衰退放在一起时，人们首先会想到的是由于市场风险和波动性而带来的一堆负面影响，但这并非完全正确。下面让我们来看一些与创业公司和资金有关的场景。

天使和种子交易的数量保持不变

在经济低迷时期，人们首先会想到是的公司在市场上获得的投资机会减少了，尤其是对于初创企业而言。

然而，回顾历史，最令人惊讶的是，在全球金融危机期间，天使投资人和种子投资人进行的交易数量保持不变，且成上升趋势。

如图所示，我们可以看到自 2007 年以来全球金融危机期间的交易量反而有所增加。

为什么会这种情况呢?

出现这种情况的最大原因之一可能在于是天使投资人，而种子投资者的风险通常较高。这意味着他们愿意押注更高的回报，因此，如果他们不认为经济衰退会使初创企业破产，那么就没有理由不进行投资。

从理论上讲，天使投资者通常会投资一个特定的创业公司，他们可能直接看到了产品可以满足市场痛点。

但是，投资额可能会成为中间变化的重要因素。

在全球金融危机期间，天使投资人或种子投资人的投资额确实减少了，这很可能表明某些风险管理措施，如上图所示。

风险投资基金的需求下降

像安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)，Benchmark，Index Ventures和红杉资本(Sequoia Capital)这样大风险投资基金机构是如何筹集大量资金的?他们一般是通过投资者那里筹集大量资金来实现。

通常，这些资金大约每几年筹集一次，近年来，也已经成功地筹集了创纪录的金额。然而，在经济低迷时期，随着投资者越来越厌恶风险，他们的投资意愿也会下降。

从上图中可以看出， 2000 年至 2001 年( 2000 年股市泡沫破灭)和 2008 年至 2009 年(GFC)是重要的年份。这两个时期都出现了严重的崩盘，从风投基金的角度看，这两个时期筹集的资本都出现了大幅下降。

之后，这种情况很可能会再次出现。

这将导致风险投资基金的资金减少，对初创企业来说都是个坏消息。这个时期，初创公司可能会发生以下情况：

初创公司被迫在融资中分配更多股权 融资轮次可能会小于历史平均水平 公司的估值可能变少 初创公司需要更好的盈利模式以获得资金

早期创业公司是否注定“违约死亡”?

通常，在经济衰退期间，A 轮或之前的任何交易都可能难以维持公司运转。随着企业削减成本，初创企业可能会发现很难达成交易，尤其是在公司削减预算的情况下，这包括能够在随后的几轮融资中筹集足够大的资金规模来支持项目启动。

然而，相关的初创企业是需要筹集更多资金才能生存的。一些尚未盈利的初创企业如果他们无法获得现金，则可能发生潜在的破产和倒闭。

这些初创公司就是Paul Graham所说的“违约死亡”初创公司。

“假设他们的支出保持不变，收入增长保持在过去几个月的水平，那么他们是否可以利用剩下的钱来实现盈利?”——保罗·格雷厄姆

这并不一定表示这些初创企业会永远“死亡”，因为很多公司需要达到一定的规模才能实现盈利。

这些初创公司中有许多需要获得足够的用户增长和全球覆盖率(比如Ubers、Airbnbs等)才能实现盈利，他们更有可能出现在非软件领域。

由于目前存在经济衰退的可能性，这些初创企业实现盈利的时间更加有限。

其中，一些巨头企业虽然融资了数十亿美元却至今仍未偿还债务。

这意味着，在商业上，尤其是作为一个处于早期阶段的初创公司，实现精益和扭亏为盈变得前所未有的重要。

但也不全是坏消息

就像一些投资者在低迷期等待买入一样，创业界也有类似的机会。

对于处于后期阶段或资金充足的初创公司来说，这可能是收购陷入困境的竞争对手的黄金机会。

其他支出费用也会降低，比如办公空间(尤其是在冠状病毒感染期间)以及差旅费用。

比如，远程办公等业务的初创企业很有机会在当前市场内扩大发展。

不过，最值得庆幸的是，在 2008 年的上一次经济危机中，仍有许多初创企业变成了巨型独角兽。

以下是 2008 年和 2009 年的清单：

2008 年： Airbnb(估值; 380 亿美元， 2019 年) Pinterest(市值; 140 亿美元， 2019 年 10 月) Cloudera(市场; 25 亿美元， 2019 年 10 月) beats( 2014 年 5 月被苹果公司以 30 亿美元美元收购) yammer( 2012 年 7 月被微软以 12 亿美元收购) 2009 年： Uber (市值; 546 亿美元， 2019 年 10 月) Square(市值; 269 亿美元， 2019 年 10 月) Slack (市值; 125 亿美元， 2019 年 10 月) Nutanix(市值; 49 亿美元， 2019 年 10 月)

仅从这份清单中，我们可以看到，即使经济衰退确实发生了，也不会阻止初创企业成为独角兽。

注：原文编译自medium，原文标题：What Happens To Startups in a Recession?