经济衰退会对初创企业带来哪些冲击?

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 资本 > 初创企业最新资讯 > 正文

经济衰退会对初创企业带来哪些冲击?

2020-04-10 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com)注：在过去的十年中，尤其是科技界的初创企业经历了牛市，创下了历史新高。近几年，一些科技巨头如苹果、微软、Alphabet等的市值已突破万亿美元。

然而，随着新冠病毒疫情和石油战争的升级，市场出现了最糟糕的转变，道琼斯指数暴跌 2000 点，创下自2008 年以来最低的交易日之一。

许多人认为，多年前就有人预测到了这场即将到来的衰退或低迷。

投资，VC,理财

遇到这些情况，初创企业将会发生什么呢?

当你把初创企业和经济衰退放在一起时，人们首先会想到的是由于市场风险和波动性而带来的一堆负面影响，但这并非完全正确。下面让我们来看一些与创业公司和资金有关的场景。

天使和种子交易的数量保持不变

在经济低迷时期，人们首先会想到是的公司在市场上获得的投资机会减少了，尤其是对于初创企业而言。

然而，回顾历史，最令人惊讶的是，在全球金融危机期间，天使投资人和种子投资人进行的交易数量保持不变，且成上升趋势。

1.jpg

如图所示，我们可以看到自 2007 年以来全球金融危机期间的交易量反而有所增加。

为什么会这种情况呢?

出现这种情况的最大原因之一可能在于是天使投资人，而种子投资者的风险通常较高。这意味着他们愿意押注更高的回报，因此，如果他们不认为经济衰退会使初创企业破产，那么就没有理由不进行投资。

从理论上讲，天使投资者通常会投资一个特定的创业公司，他们可能直接看到了产品可以满足市场痛点。

但是，投资额可能会成为中间变化的重要因素。

在全球金融危机期间，天使投资人或种子投资人的投资额确实减少了，这很可能表明某些风险管理措施，如上图所示。

风险投资基金的需求下降

像安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)，Benchmark，Index Ventures和红杉资本(Sequoia Capital)这样大风险投资基金机构是如何筹集大量资金的?他们一般是通过投资者那里筹集大量资金来实现。

通常，这些资金大约每几年筹集一次，近年来，也已经成功地筹集了创纪录的金额。然而，在经济低迷时期，随着投资者越来越厌恶风险，他们的投资意愿也会下降。

2.jpg

从上图中可以看出， 2000 年至 2001 年( 2000 年股市泡沫破灭)和 2008 年至 2009 年(GFC)是重要的年份。这两个时期都出现了严重的崩盘，从风投基金的角度看，这两个时期筹集的资本都出现了大幅下降。

之后，这种情况很可能会再次出现。

这将导致风险投资基金的资金减少，对初创企业来说都是个坏消息。这个时期，初创公司可能会发生以下情况：

初创公司被迫在融资中分配更多股权

融资轮次可能会小于历史平均水平

公司的估值可能变少

初创公司需要更好的盈利模式以获得资金

早期创业公司是否注定“违约死亡”?

通常，在经济衰退期间，A 轮或之前的任何交易都可能难以维持公司运转。随着企业削减成本，初创企业可能会发现很难达成交易，尤其是在公司削减预算的情况下，这包括能够在随后的几轮融资中筹集足够大的资金规模来支持项目启动。

然而，相关的初创企业是需要筹集更多资金才能生存的。一些尚未盈利的初创企业如果他们无法获得现金，则可能发生潜在的破产和倒闭。

这些初创公司就是Paul Graham所说的“违约死亡”初创公司。

“假设他们的支出保持不变，收入增长保持在过去几个月的水平，那么他们是否可以利用剩下的钱来实现盈利?”——保罗·格雷厄姆

这并不一定表示这些初创企业会永远“死亡”，因为很多公司需要达到一定的规模才能实现盈利。

这些初创公司中有许多需要获得足够的用户增长和全球覆盖率(比如Ubers、Airbnbs等)才能实现盈利，他们更有可能出现在非软件领域。

由于目前存在经济衰退的可能性，这些初创企业实现盈利的时间更加有限。

其中，一些巨头企业虽然融资了数十亿美元却至今仍未偿还债务。

这意味着，在商业上，尤其是作为一个处于早期阶段的初创公司，实现精益和扭亏为盈变得前所未有的重要。

但也不全是坏消息

就像一些投资者在低迷期等待买入一样，创业界也有类似的机会。

对于处于后期阶段或资金充足的初创公司来说，这可能是收购陷入困境的竞争对手的黄金机会。

其他支出费用也会降低，比如办公空间(尤其是在冠状病毒感染期间)以及差旅费用。

比如，远程办公等业务的初创企业很有机会在当前市场内扩大发展。

不过，最值得庆幸的是，在 2008 年的上一次经济危机中，仍有许多初创企业变成了巨型独角兽。

以下是 2008 年和 2009 年的清单：

2008 年：

Airbnb(估值; 380 亿美元， 2019 年)

Pinterest(市值; 140 亿美元， 2019 年 10 月)

Cloudera(市场; 25 亿美元， 2019 年 10 月)

beats( 2014 年 5 月被苹果公司以 30 亿美元美元收购)

yammer( 2012 年 7 月被微软以 12 亿美元收购)

2009 年：

Uber (市值; 546 亿美元， 2019 年 10 月)

Square(市值; 269 亿美元， 2019 年 10 月)

Slack (市值; 125 亿美元， 2019 年 10 月)

Nutanix(市值; 49 亿美元， 2019 年 10 月)

仅从这份清单中，我们可以看到，即使经济衰退确实发生了，也不会阻止初创企业成为独角兽。

注：原文编译自medium，原文标题：What Happens To Startups in a Recession?

网友热搜:

创业公司上班好吗创业公司做什么项目好初创企业管理模式互联网创业公司招聘互联网创业公司排行榜创业公司第二季在线观看创业公司ceo的生活明星创业公司 商汤初创企业的策略杭州大数据创业公司
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 腾讯产业创赢投资公司2天内投资3家金融科技企业

    3月30日据财经涂鸦报道，腾讯公司在3月26日和3月27日连续投资了英创艾伦、蘑菇财富、今日投资总计 3 家金融科技公司，持股比例均不足1%。深圳市腾讯产业创赢有限公司成立于 2019 年 9 月 17 日，由深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有100%的股份。

    腾讯 腾讯产业创赢投资公司 金融科技

  • 苹果公司前基带负责人加入了“Humane”初创公司

    3月13日据appleinsider报道，苹果公司前基带芯片负责人Ruben Caballero已经加入了初创公司Humane，这家公司还有着多位苹果公司前工程师和高管，Caballero将在这家公司担任技术顾问。在苹果公司，Caballero曾是工程部副总裁，并且是iPhone硬件团队的重要成员。值得注意的是，他还担任过苹果公司第一方5G调制解调器计划的团队负责人，还开发了从Mac到AirPods的产品。

    苹果 Humane 苹果基带芯片

  • 京东成立云计算公司，该公司注册资本3500万

    天眼查数据显示，近日，蚌埠京东云计算有限公司成立，该公司注册资本 3500 万，法定代表人为京东云与AI事业部华东区总经理赵彬，公司经营范围包括云计算技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等，由京东云计算有限公司全资控股，后者的第一大股东为刘强东，持股比例为45%。

    京东 云计算

  • 受疫情影响，3月份美国初创企业已裁员近4000人

    由于新冠病毒危机扰乱了整个经济的正常运转，初创企业 3 月裁减了近 4000 个工作岗位。根据CNBC编制的裁员名单显示，在美国地区酒店、交通、送餐和人工智能等行业运营的 40 多家公司中，有 3800 多人被裁。据悉，这些企业总部位于美国各地，包括加利福尼亚、奥斯汀、波士顿和俄勒冈州的波特兰等。

    初创企业 疫情 裁员

  • 京东在新疆成立全资新公司，注册资本2000万

    天眼查数据显示，近日，京东在新疆成立全资贸易子公司——新疆京东兆能贸易有限公司，该公司成立于2020年3月25日，注册资本 2000 万，法定代表人为苏里，公司经营范围包括保健食品、机械设备、五金产品、电子产品、文具用品、照相器材及望远镜、计算机软硬件及辅助设备等。天眼查股东信息显示，该公司由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。

    京东 京东成立新疆子公司

  • ​京东于新疆成立新公司，注册资本2000万

    据天眼查数据显示，近日，京东在新疆成立全资贸易子公司——新疆京东兆能贸易有限公司。

    京东 京东子公司 刘强东

  • 小米在深圳成立全资子公司，注册资本5000万

    天眼查数据显示，3月9日深圳小米通讯技术有限公司成立，注册资本为 5000 万元人民币。深圳小米通讯技术有限公司成立于 2020 年 3 月 9 日，法定代表人为小米集团联合创始人、首席战略官王川，公司经营范围包括开发手机技术、计算机软件及信息技术等。天眼查股东数据显示，该公司为小米通讯技术有限公司的全资子公司，Xiaomi H.K. Linited对后者全资控股。

    小米 深圳小米通讯

  • 资本追着投资的 Notion 获得新一轮的 5000 万美元融资

    这是一篇 The New York Times 对于 Notion 完成新一轮 5000 万美元融资的报道，从中可以一窥 Notion 团队对于初创企业对于风险资本的态度，关于用户增长和产品发展的思考。

    Notion 笔记应用 Zoom

  • Mr.EGG蛋先生与顶级IP汤姆猫联盟引创投资本关注

    最近关于爆蛋吐司品牌Mr.EGG蛋先生的讨论经久不息，顶流IP汤姆猫给蛋先生持久的关注度。微博、知乎、小红书等社交媒体上的影响力逐渐增大，Mr.EGG蛋先生的产品也被更多的人所熟知，也有越来越多的人对Mr.EGG蛋先生的品牌感兴趣，想要加盟或者合作，那到底为啥Mr.EGG蛋先生能产生如此巨大的影响力，让小编带领大家慢慢分析。《王者荣耀》《全职高手》《魔道祖師》等游戏、小说大流量的IP主要是由80、 90 后捧起来，这个人群基数已达

    Mr.EGG

  • 逆风而上，“高红腾”资本三雄，加足马力投资扫货

    新冠疫情面前，是无数的白衣天使和医护人员、逆行而上、挽救生命;在经济发展和复工挑战、资本和金融的战场，又会是哪些人勇于逆行呢?巴菲特说过「在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧」，面对美股 10 天熔断 4 次、2 周下跌 30%，他有 1280 亿美元的现金可以应对，让我们惊为天人，那么在中国的股票市场、一级市场，又有谁能够从容应对、逆势加仓呢?让我们来看「高红腾」(高瓴、红杉、腾讯)资本三雄的逆行而上。

    红杉投资 腾讯 投资者

  • 华为成立荣耀终端有限公司 注册资本3亿元

    天眼查数据显示， 4 月 1 日，华为成立了荣耀终端有限公司，该公司注册资本为 3 亿元，由余承东任董事长。值得注意的是，除了电子产品、卫星电视接收天线、佣金代理、增值电信等业务之外，该公司经营范围还包含了医疗器械。信息显示，其经营范围包含了医疗器械(第一类、第二类、第三类医疗器械)及前述产品的配套产品，并提供技术咨询和售后服务。

    华为 荣耀终端有限公司 余承东

  • 买酒即投资？传统白酒引领大众创业新风向！

    “消费即投资”概念最早出现于2005年世界经济研究院院长陈渝教授《消费资本论》一书中，它作为一种循环经济模式，目的在于把消费者从单纯的消费领域里拉出来，变消费为投资。同时，美国经济学家认为，消费市场就是一个硕大的“金矿”，而通过调查发现，消费者却很少能真正参与到“消费利润”的分配中，因为这个金矿的财富是分散的，分散给了广告商、各级代理商、批发商、零售商等。当大家都认为流量红利日渐式微之时，却有越来越多

    首坊APP

  • 58到家成立保险经纪有限公司，注册资本为5000万

    3月26日消息，天眼查数据显示，近日 58 到家成立保险经纪新公司——五八到家保险经纪有限公司。五八到家保险经纪有限公司成立于 2020 年 3 月 17 日，注册资本为 5000 万，法定代表人为付尔庆，经营范围包括保险经纪业务。天眼查股东信息显示，该公司为五八到家联保科技有限公司全资子公司。

    58到家 58到家成立保险经纪公司

  • 王思聪普思投资公司股权解冻

    企查查数据显示，王思聪全资持有的北京普思投资有限公司股权于 4 月 7 日解除冻结。 2019 年 11 月，王思聪被法院列为被执行人，三天时间里连续收到 4 条限制消费令，随后，王思聪名下多家公司股权被冻结，此后逐步解冻。公开资料显示，北京普思投资有限公司成立于 2009 年 12 月，注册资本 2000 万人民币，法定代表人为王思聪，经营范围包括项目投资、投资管理、投资咨询。

    王思聪 普思资本 王思聪普思投资公司股权解冻

  • 曹操出行旗下全资子公司注册资本新增至1.5亿，增幅达50%

    天眼查数据显示，3月31日，曹操出行的全资子公司——福州优行网络科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由原来的 1 亿人民币新增至1. 5 亿人民币，增幅达50%。与此同时，郭秀军卸任公司法定代表人、董事，由张志磊接任。福州优行网络科技有限公司经营范围包括道路旅客运输经营;普通货物道路运输;网络预约出租汽车客运;汽车配件批发等。

    曹操出行 福州优行

  • 字节跳动成立“潜龙在渊”全资子公司，注册资本100万元

    天眼查数据显示，近日，字节跳动新增一条对外投资，成立全资子公司北京潜龙在渊科技有限公司。北京潜龙在渊科技有限公司成立于 2020 年 3 月 26 日，注册资本为 100 万元人民币，法定代表人为字节跳动高级副总裁张利东。经营范围包括技术开发、软件开发、基础软件服务等，张一鸣为该公司最终受益人。

    字节跳动 字节跳动成立子公司

  • 京东在深圳成立全资控股贸易新公司，注册资本5亿元

    天眼查数据显示，3月30日，深圳京东叁佰陆拾度贸易有限公司成立，该公司注册资本 5 亿人民币，法定代表人为京东集团品牌总监陈梦莹，公司经营范围包括机器人生产与组装、计算机软件研发生产，销售自产软件产品;基础软件服务;货物与技术的进出口及代理进出口业务;销售机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品等，由JD.com International Limited全资控股。

    京东 京东成立贸易公司

  • 日本显示器公司JDI将获投资公司增援最高100亿日元

    据国外媒体报道，半导体显示技术公司、日本显示器公司JDI(Japan Display Inc.，简称JDI)日前表示，已经与独立投资顾问公司Ichigo Asset 就接受最高 100 亿日元(约合人民币6. 6 亿元)的追加金融支援达成基本协议。

    显示器 JDI 日本

  • 江苏天鼎证券投资咨询有限公司对外盘行情解读

    隔夜美股三大指数暴跌超9%，投资者应理性分析，避免恐慌情绪引发踩踏事件，造成损失扩大化。 美股暴跌因素1：疫情扩大，世卫组织将疫情定性为“大流行”、特朗普宣布 30 日旅欧禁令。 对照A股分析：中国疫情控制十分有效，企业复工率快速回升，央行、统计局、商务部等权威数据显示二月份经济低点已过。 美股暴跌因数2： 10 年牛市造成估值水平高。 对照A股分析：道指市净率4. 5 倍、标普市净率3. 35 倍;沪指市净率1. 4 倍、深成指

    江苏天鼎证券

  • 3年收获30个IPO，君联资本李家庆：目前单笔投资金额提高了

    UCloud优刻得是君联资本 2020 年的首个被投企业上市，也是君联在农历己亥年的收官之作。整个 2019 年，君联资本完成了 12 家被投企业上市。 2020 年春节前一周，云计算公司UCloud优刻得在科创板成功上市。

    IPO 投资 上市
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM