瑞幸启动巨额理赔申请 国内多家险企将参与承保

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息：据经济参考报报道，近日，瑞幸咖啡向相关保险公司提出了董责险理赔申请。资料显示，瑞幸咖啡在赴美上市前投保了董责险，总保额达2500万美元，国内有多家保险公司以共保体的形式参与此次承保。

据悉，“底层共保体”由八家中资公司组成，保额1000万美元。中国平安产险是“底层”首席承保方，承保底层份额达到30%。

对此，业内专家表示，董责险并非万能，对于被保险人的故意违法行为，保险公司可以拒绝承保。

4 月 2 日，瑞幸咖啡发布公告称，公司coo刘剑及其下属等 4 位管理人员，涉嫌财务数据造假，导致公司 2019 年第二季度到 2019 年第四季度虚增了 22 亿人民币销售额。

4 月 5 日，瑞幸官方发布了道歉声明称，涉事高管及员工，现已被停职调查。瑞幸咖啡董事会已委托由独立董事组成的特别委员会及其委任的第三方独立机构，进行全面彻底调查。公司会第一时间向公众披露调查结果，并采取一切必要的补救措施，不回避就此事带来的一切问题。

同时，瑞幸咖啡董事长陆正耀发文称：“过去两年公司跑的太快，引发很多问题，现在狠狠的摔了一跤，无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任。同时，全国数千家门店，数万名员工还在正常运转。”