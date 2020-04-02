华为成立荣耀终端有限公司 官方回应：运作没有变化

"我很幸运，能够在顶尖的研发环境中，和勤勉优秀的人们一起从事热爱的事业。"——赵晓燕她和创新的探索者们2002 年在加拿大McGill大学获得计算机博士学位之后，赵晓燕进入世界顶尖计算机公司位于多伦多的一间实验室从事研发工作。 2004 年回国后的数年间，对挑战自我充满热情的她，不光在数据平台和商业智能开发领域积累了深厚的经验，同时也在团队管理方面打磨出了属于自己的风格。赵晓燕坦言，最初加入微软的一部分原?