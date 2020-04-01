薇娅淘宝直播卖火箭 总价4000万元购买需交50万定金

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：今日 8 点 40 分，薇娅直播间正式开卖火箭。薇娅称：“本次出售的是运载火箭发射服务”，包括听购买者安排一枚火箭，亲临发射现场观摩等。该火箭由航天科工火箭技术有限公司(下称航天科工火箭)研发，发射服务由快舟一号甲固体运载火箭完成。

据薇娅介绍，该服务原价 4500 万元，直播优惠价 4000 万元，首先需在线支付 50 万定金。据悉，该火箭已被“长光卫星技术有限公司”买下。

对此，网友们感到疑惑：“是谁买了这个火箭，火箭买了能干什么?”

据该商品介绍显示，用户购买火箭后需签署合同，目前在役的快舟一号甲运载火箭(KZ-1A)已执行 8 次发射任务，成功率100%，是中国航天发射最快纪录保持者。具有“车载机动、快速响应、快速集成、快速发射”四大优势。

资料显示，快舟一号甲运载火箭(KZ-1A)是由中国航天科工运载技术研究院研制的三级固体运载火箭，快舟一号甲运载火箭是在原快舟一号星箭一体化运载器的基础上改进研制的一款通用型固体运载火箭，扩展了整流罩的长度和直径，提高了任务适应性，在保证运载能力的同时增加了搭载卫星的空间。 火箭采用车载机动发射方式，主要面向微小卫星发射和组网，具备一箭多星发射能力。

今日早些时候，淘宝宣布成立火箭事业部，推出了火箭选购指南，并邀请快舟火箭首席科学家助理曹梦为大家介绍如何购买一款合适的火箭。曹梦称，买火箭要明确预算以及购买用途，并了解火箭分类。快舟一号甲运载火箭对发射场地要求低，准备周期短，可以快速响应客户需求。